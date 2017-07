Liberaron a uno de los detenidos en el operativo Sapucay de Itatí

La Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgó la excarcelación a Edgardo “Muñe” Maciel, quien había sido detenido en junio pasado durante un procedimiento de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de la Provincia de Corrientes.

La liberación se concretó el martes después que los magistrados del Tribunal de Alzada consideraran que el detenido carecía de relación con los hechos que se investigan en la causa 3.002/2017 por narcotráfico.

En diálogo con el portal Nova Corrientes, Maciel contó cómo fue su detención y el drama que debió soportar hasta su liberación. “Me detuvo la Policía. Un oficial de apellido Ramírez me paró en la calle cuando iba con mi nena a la escuela. Me apretó adelante de mi hija y me llevaron a la Comisaría, y ahí el comisario me dijo que quedaba detenido porque había un pedido de captura”, contó Maciel y agregó que “fueron los policías quienes lo entregaron a los efectivos de la Gendarmería Nacional y lo señalaron como un supuesto prófugo”.

El abogado que representa a Maciel, Roberto Herrera confirmó la desvinculación de su defendido de la investigación que derivó en el Operativo Sapucay. El letrado explicó que “se lo dejó libre porque quedó demostrado que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos de la causa”.

“Se lo había vinculado por supuestas escuchas, pero esas comunicaciones fueron desde un teléfono que él no conoce y no lo tuvo. Pero también se hicieron comparaciones de voces y quedó demostrado que quien habló no fue él, sino otra persona”, aclaró.

La detención de Maciel fue a principios de junio, cuando transitaba por una calle de la localidad de Itatí y fue interceptado por un grupo de policías que lo detuvo, para luego dar intervención a la Gendarmería.

Luego de esto, el Ministerio de Seguridad de la Nación sacó un comunicado en el que se vinculó a Maciel con los hechos tramitados en el expediente 5.481/2016, caratulado “NN s/ infracción Ley Nº 23.737”, iniciado Secretaría Penal N° 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes.

Esa causa fue iniciada el 6 de octubre de 2016 cuando una organización, supuestamente comandada por Federico Sebastián “Morenita” Marín, se disponía a trasladar 127 kilogramos de marihuana a Córdoba.

Error

Tras casi dos meses de la detención de Maciel, la Justicia federal estableció que el itateño es inocente y carece de relación con los sospechosos de narcotráfico, como también las operatorias ilícitas, lo que deja al descubierto la operación de prensa del Gobierno Nacional en torno de la causa en el que también fue apresado el intendente de Itatí, Natividad Terán.

La “confusión” ya había sido advertida horas después de la aprehensión, cuando el abogado Roberto Herrera explicó que se trataba de un error, ya que el hombre es un empleado de comercio itateño y carece de antecedentes policiales. “Lo confundieron por el apodo, debido a que existe otro hombre en el poblado que lo llaman de la misma manera. El mal entendido surgiría a partir de las escuchas obtenidas en el contexto de las investigaciones llevadas adelante por la Procuración de la Narcocriminalidad y el juez Sergio Torres”, precisó.

La hipótesis que plantea Herrera es que “en las escuchas hablan de alguien a quien llaman Muñe y debido a que esta persona también tiene ese apodo, lo involucraron”.

Recordó además que durante el operativo Sapucay, Maciel había sido demorado, pero los gendarmes verificaron con fotografías y se dieron cuenta que no era a quien buscaban, y lo soltaron”.

Los policías, luego, lo volvieron a detener y lo enviaron a la Justicia federal y tras esto fue señalado por el Gobierno como un integrante de la asociación ilícita. Pero el martes un fallo dejó claro que nunca cometió algún tipo de delito relacionado con el narcotráfico.

El juez porteño Sergio Torres investiga a una banda delictiva que ingresaba drogas a la Argentina desde Paraguay a través del río Paraná, para luego distribuirlas entre siete provincias, entre las que estaba Corrientes. En el marco de esta causa ya se habían producido más de 30 detenciones, en su mayoría el 14 de marzo último en el marco del Operativo Sapucay realizado en las provincia de Corrientes. En ese procedimiento fueron arrestados el intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su vice, Fabio Aquino, aún detenidos.

Fuente: diario El Libertador