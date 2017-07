Juicio por homicidio en Eldorado: perito sostuvo que Oscar Bareiro fue “derribado” por el camión de su ex suegro

Un perito de la Policía de Misiones que declaró este jueves en el juicio que se le sigue en Eldorado a Sergio De Almeida (57) sostuvo que el camión que conducía el acusado “derribó” a la víctima, de acuerdo al trabajo que hicieron el día del hecho, en el escenario del homicidio.

De Almeida está acusado de haber atropellado y matado adrede con su camión Mercedes-Benz 1114 a su ex yerno Oscar “Opa” Bareiro (29), el sábado 14 de marzo de 2015, en horas de la tarde, en el barrio Primavera del Kilómetro 3.

El acusado había declarado que él no había embestido a la víctima, sino que el muchacho “cayó solo”, luego de intentar apuñalarlo.

El experto que compareció ante los jueces María Teresa Ramos, Atilio León y Lyda Gallardo se llama Ricardo Osrapchuk, licenciado en Criminalística de la Policía Científica. “Fue derribado y no hubo aplastamiento”, explicó.

Después declararon Ingrid Gómez, vecina de Bareiro, quien sostuvo que el atropellamiento fue intencional; Zunilda Closs, hermana de la víctima; y Juliana Bareiro, la madre de Oscar.

Este jueves será la última ronda de testimoniales y la semana que viene se escucharán los alegatos y dictarán sentencia.