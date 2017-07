El impactante video que muestra el “suicidio” de un toro al que le prendieron fuego los cuernos

Sucedió en Valencia, España. Una organización denunció la tortura contra el animal.

Como parte de su lucha para frenar la crueldad contra los toros, la organización Bulls Defenders United subió un video impactante.

Las imágenes muestran una “fiesta” en Foios, en el norte de Valencia, conocida como “toro embolado”, que reúne a buena parte del pueblo. Según la tradición, se le colocan al toro dos bolas de fuego en los cuernos, sin la intención de matarlo, solo “divertirse” un rato con su padecimiento.

Pero en este caso, no salió como se esperaba. El animal se soltó de los hombres que intentaban sostenerlo y enloquecido dio de lleno contra un palo, lo que resultó en su muerte instantánea.

“El toro no sufrió”, aseguran quienes apoyan estas fiestas. Sin embargo, los activistas están en las antípodas. Aun cuando el toro no muera, se oponen a que pase por situaciones de estrés innecesario. “Torturar un animal no es divertido, es una barbaridad”.