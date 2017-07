El dólar volvió a saltar hacia otro récord y casi tocó los $18

La demanda de billetes verdes no cede y el minorista subió 24 centavos hasta $17,90 Operadores cambiarios atribuyeron el ascenso a una operación de bancos oficiales. El blue incluso alcanzó los $ 18,05.

El inicio de la semana fue complicado para los mercados. Ayer, la banca pública tuvo que salir a frenar una nueva escalada del dólar, que llegó a un máximo histórico de $ 17,65 en el segmento mayorista, tras lo que cerró casi plano a $ 17,43, mientras en las pizarras de los bancos y las casas de cambio escaló a $ 17,90 y en el circuito paralelo, a $ 18,05.

“Sobre el final de la rueda, el Banco Provincia descargó órdenes de ventas por U$S 50 millones de dólares e hizo retroceder más de 20 centavos el precio de la divisa, que quedó apenas un centavo por encima del cierre del viernes”, mencionó en diálogo con DyN un operador de cambio de Buenos Aires.

Así, el dólar mayorista operó con tendencia al alza durante la mayor parte de la rueda cambiaria, mientras en el mercado secundario las tasas de las Letras del Banco Central (Lebac) se mantuvieron equilibradas, en torno del 26% para el plazo más corto, agosto de 2017.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que ingresaron divisas por U$S 448,3 millones, por negocios concretados durante la semana anterior. “Como es lógico de esperar, en algún momento el BCRA iba a poner un límite a la suba sin control que venía registrando el dólar contra el peso”, opinó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Elemento de disuasión

Ayer, el volumen negociado ascendió a U$S 502 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron U$S 4 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y U$S 601 millones en el Rofex (la posición diciembre de 2017 se ofreció a $ 19,13, es decir, un alza de 0,16%). “La inesperada y agresiva intervención de algunos bancos oficiales obró como elemento de disuasión sobre las expectativas de significativa suba del tipo de cambio y generó una sensible corrección en el valor del dólar luego de que alcanzaran nuevos máximos históricos”, mencionó Gustavo Quintana, de PR corredores de Cambios.

Sin embargo, Quintana aseguró: “la leve suba que registró el dólar respecto del nivel alcanzado el viernes pasado no parece responder a un ajuste espontáneo del mercado luego de un período de alzas importantes sino más bien a una estrategia de regulación oficial que contó con la ayuda de la banca pública para acotar la evolución de los precios”. Las reservas internacionales del Banco Central cerraron el viernes a U$S 48.134 millones, según se desprende de datos provisorios oficiales. “Los fundamentales del mercado se mantienen favorables a un peso fuerte si lo que miramos no es el corto plazo, sino los meses que vendrán después de pasadas las elecciones”, consideró en un informe la consultora Portfolio Personal.

El recorte del alza de la divisa en el segmento mayorista no llegó a reflejarse en el promedio de bancos y casas de cambio de esta ciudad, donde saltó a $ 17,90 para la venta, también un máximo histórico. En el circuito paralelo, el dólar superó por primera vez los $ 18, al venderse a $ 18,05 al cierre, con máximo en $ 18,10. Los tipos de cambio implícitos en las operaciones bursátiles -el dólar llamado “contado con liquidación” y el dólar bono- operaron en la zona de $ 17,50.