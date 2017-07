ShowMatch: Brian Sarmiento bailó con Sol Pérez y deslumbró en la pista del Bailando

El jugador de Newell’s tuvo una noche soñada: participó de la salsa de a tres, cantó su tema “Tamo activo” y obtuvo una calificación casi perfecta.

El futbolista Brian Sarmiento (27), actual jugador de Newell’s, tuvo un debut que jamás olvidará en el Bailando. Fue convocado a la salsa de a tres por Sol Pérez (24) y, además de desplegar todo su carisma, tuvo un puntaje casi perfecto en su coreografía. Luego, realizó un show con su tema Tamo activo, al que se sumaron Carolina Pampita Ardohain (39) y Moria Casán (70).

En la previa, contó cómo reaccionó cuando lo contactó la bella modelo para bailar: “Me hice el canchero. Le dije ‘la belleza no me va mucho, tengo que ir con otras armas’. Como la sonrisa, por más que tenga los dientes medio ahí… Me hice rogar. Le dije ‘vos querés que baile pero estoy en una de tus tres opciones. Yo no quiero eso, vos me elegís a mí'”. Sol Pérez reconoció que en un principio también pensó en convocar a Pablo Lescano o a El Pepo.

Su coreografía al ritmo de la salsa fue excelente y obtuvo 29 puntos.

Después cantó su canción con Los Turros y se sumaron a bailar Pampita y Moria. La modelo bailó muy sexy y la diva ¡se besó con uno de los amigos de Brian Sarmiento!

INFOSHOW