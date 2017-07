Reflexión del Pastor Guillermo Decena: El rechazo y el espíritu de odio

El rechazo es una puerta que se abre, a través de la cual ingresan espíritus malignos que pueden traer serios conflictos en el interior de la persona y su entorno. Y en este marco hay un espíritu asociado al rechazo que puede llegar a destruir a la persona: “el espíritu de odio”. Hoy veremos en la Biblia lo que Dios nos enseña para vencer y superar esto.

Estamos hablando no solo de personas que están alejadas de Dios, sino también de cristianos que están en la iglesia y que no han sido totalmente sanos del rechazo, y pueden estar influenciados por este tipo de cosas. Cuando queremos ser sanos del rechazo no podemos tapar la influencia de cualquier demonio que quiera tomar autoridad, y uno de los más sutiles es este: el espíritu de odio, ya que las personas no quieren admitirlo. Ver Filipenses 1:14 al 17.

Cuando el apóstol habla de su encarcelamiento, habla de cristianos que actuaban por contención, y esto es pelea, discusión u odio, para hacerle sentir mal, para afligirle al apóstol ¿Cómo puede acontecer esta actitud de alguno en la iglesia? Es por falta de sanidad del alma, es por falta de liberación. Y lamentablemente puede causar daño a la obra de Dios. Ver Proverbios 6:16 al 19.

Sembrar discordias es hacer siempre la obra del enemigo, pero ¿qué pensar de aquel que “siembra discordia entre hermanos”? El amor debe ser nuestra principal fuente de cambio y de aceptación al prójimo, y un escudo para cualquier influencia del maligno. Dios quiere habitar con nosotros, pero no lo hará si no hay armonía. Ver Salmos 133:1.

Uno de los ejemplos más terribles en la Biblia es Jezabel, poseída por un espíritu de odio. Y sus características nos pueden describir la desagradable influencia de un espíritu de odio. Deberíamos estar atentos a ese accionar malvado.

El espíritu de Jezabel

1° Reyes 21:25 “A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová; porque Jezabel su mujer lo incitaba”. Acab era el rey de Israel, y desobedece la ley de Dios al casarse con la hija del rey Sidonio.

A)CARACTERÍSTICAS DEL ESPÍRITU DE ODIO EN JEZABEL:

1-JEZABEL MATA, ROBA Y DESTRUYE: En el primer libro de los Reyes, capítulo 21, relata que Acab ve una pequeña viña en Jezreel que se vería muy hermosa como parte de sus extraordinarios jardines reales. Pero, lamentablemente, su dueño Nabot, se niega a vendérsela. ¿Qué se supone que hizo Jezabel entonces? Hizo que los ancianos y los nobles de Jezreel pusieran una trampa a Nabot por el delito de blasfemar a Dios. Y finalmente mandaron a asesinar a un hombre inocente para quedarse con su viña.

2-JEZABEL ENGAÑA, MANIPULA Y PROMUEVE LA REBELDIA: La rebeldía y la falta de sujeción es un síntoma de que algo no está bien. Las personas así deberían pasar por un proceso de sanidad interior y de liberación. Ver Apocalipsis 2:20 y Gálatas 5:20.

Por sobre todo, la persona que exhibe un espíritu de Jezabel se resiste a la autoridad. Está socavando una autoridad delegada y constituida por Dios. Otra palabra concreta para definir su influencia es la TRAICIÓN.

En Gálatas 5:20-21, se habla de las obras de la carne, y menciona la palabra disensión. Es importante saber que las personas que participan de este pecado, no heredarán el reino de Dios.

3-ODIO A LA AUTORIDAD: Normalmente la crítica. Jezabel desprecia y muestra poco respeto por la autoridad que está sobre ella, le gusta construir, hacer cosas, pero contradiciendo la autoridad. Ver Romanos 13:1.

4-HAMBRIENTA DE PODER: Jezabel es extremadamente hambrienta de poder y más aún cuando está frente a personas con más poder que ella.

5- INTELIGENTE: Este espíritu del infierno es muy inteligente, busca controlar y manipular intelectualmente a la gente. Tiene la capacidad de manipular con su sabiduría y hacer que las personas la alaben por ello. Ver Colosenses 3:23-24.

6-ORGULLO: Interiormente Jezabel se adora a sí misma, ella se muestra con una forma de humildad y sumisión, aunque en el fondo es muy orgullosa y vanidosa. Su orgullo puede basarse en hablar de sí misma, se muestra muy atractiva y sensual para atraer a sus víctimas. Ver Lucas 18:9-14.

7-CELOS: Jezabel no puede resistir que otras personas consigan atención por encima de ella, hará lo que sea para llamar o captar la atención y reconocimiento. Ver Santiago 3:14.

8-DOMINANTE: Jezabel es extremadamente autoritaria por naturaleza, con la sutileza de un bajo perfil, ella es fácilmente ofendida si su autoridad es cuestionada. A menudo responderá con gran ira e incluso la desatención le ofende y que le tenga en poco es para ella una ofensa. Ella demanda lealtad.

9-SEDUCCIÓN, CONTROL Y MANIPULACIÓN: Estas son sus características principales.

10-POSESIVO: Jezabel es muy posesiva y dominante, ella quiere el control sobre todos los demás, ama el poder. Busca rendir a sus víctimas a través de las fallas o debilidades que percibe en ellas creando sentimientos de vergüenza, culpabilidad y por último, la sumisión a su voluntad.

11-AMBICIOSO: Jezabel está deseosa de “ascender” donde quiera que esté. No quiere decir que la ambición o anhelo de éxito sea malo. Sin embargo, Jezabel no es humilde, no tiene arrepentimiento y no trabaja en equipo.

12-MURMURACIÓN, QUEJA Y CRÍTICA: La murmuración, queja y crítica son muy comunes en este espíritu. Usa la crítica de las fallas percibidas en los demás para construir su propia autoestima, y para justificar su desobediencia, o falta de respeto. Debido a que tiende al perfeccionismo, cualquier falla que se encuentra en otros es un motivo para desobedecer a su autoridad. Ver Números 12:1-3.

13-INTIMIDACIÓN y TEMOR: 1° Reyes 19:1-2 “Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos”.

Estas amenazas producen desánimo en los siervos de Dios.

B)LOS CONSEJOS DE LA BIBLIA.

EVITAR TODO TIPO DE CONTIENDA. Ver Efesios 4:1 al 6. Una vez sembrada la discordia, el enemigo va a incrementar su actividad para que la semilla mala brote y crezca. Utiliza, para lograrlo, varios medios o procedimientos: el odio, la ira o la violencia, la altivez o la soberbia. Ver Proverbios 10:12 y Proverbios 28:25.

El cristiano que, permaneciendo en la dependencia de Dios, no contesta a las actividades de la “carne” por medio de la misma, será capaz de ejercer una acción apaciguadora, obrando eficazmente para restablecer la paz.

C) ¿COMO SE VENCE AL ESPÍRITU DE ODIO?

APACIGUANDO LAS CONTIENDAS. Ver 1° Corintios 6:7 Las contiendas que surgen entre hermanos, ¿no son el indicio de un malestar espiritual en unos y otros? ¿No es Dios quien las permite para que dicho estado sea manifestado y juzgado? Por lo tanto, lo esencial no es saber primero quién se equivoca y quién tiene razón, sino ante todo las almas en la presencia de Dios y con sinceridad de corazón pedir su sabiduría y amor.

Recordemos las palabras del Señor a sus discípulos. Ver Marcos 9:50. Viviremos en paz los unos con los otros si tenemos sal en nosotros, es decir, si realizamos en nuestros corazones una verdadera separación del mal (la sal es en efecto, lo que preserva de la corrupción). Si no hay en nosotros esta separación interna, que forzosamente se manifestará exteriormente, tarde o temprano surgirán las discordias.

Marcos 9:50 “La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros”.

Dios desea que los hermanos habiten “todos juntos, en armonía y esto es bueno y dulce”.

Gálatas 6:10 “Así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe”.

Que Dios te bendiga y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena, Centro Familiar Cristiano Eldorado.

Prédicas en vivo los miércoles y domingos 20 horas, a través de http://cfceldorado.org/