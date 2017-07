Misiones jugará el Argentino de Selecciones U19 de básquet

Con el último pasaje en juego al Argentino, Misiones y Corrientes comenzaron con todo. Los goles externos, fueron parte del repertorio de ambos equipos (7 triples en el cuarto). Misiones se mantenía intenso en defensa, presionando en toda la cancha, mientras que Corrientes optaba, mayormente por la zona, obligando a los misioneros a tomar tiros externos. En ofensiva, sin embargo la efectividad inicial del conjunto litoraleño, comenzó a caer, con tiros apresurados, quedando expuesto, al contragolpe (donde Pierotti que sumó 11 puntos en el cuarto, 19 en la primera mitad, marcaba diferencias) porque Misiones se quedaba con los rebotes en defensa. Sobre el cierre del parcial, Pérez limó la diferencia con un triple. El primero fue 23-20 para Misiones.

En la segunda mitad, el partido se mantuvo muy reñido. Corrientes comenzó a tomar más rebotes en defensa, donde mantenía la zona. Misiones ya no era efectivo desde la línea de tres, pero encontraba los espacios para lastimar con Scherf (6 puntos en el cuarto) o Aby, en el poste bajo. El primer tiempo tuvo como balance para Misiones el buen trabajo de Zandomeni y Pierotti para alimentar a sus internos y lastimar en el uno contra uno. Méndez seguía encendido, (9 puntos en el cuarto) en Corrientes, para mantener en juego a su equipo. La primera mitad concluyó 42-33, con Misiones arriba.

El tercero se hizo de ida y vuelta. Misiones mantenía la distancia en el marcador, aunque no lo acompañara la efectividad del primer tiempo. En parte por méritos de la defensa rival, en parte por tiros apresurados. En Corrientes, el gol pasaba por manos de Rinaldi (8 puntos en el cuarto), algo diferente en el caso de Misiones que sumó al repertorio ofensivo a cinco jugadores más, a su goleador Pierotti. La intensidad de los de la tierra colorada, se mantenía aún en la rotación. El tercero fue 65-52 para Misiones.

En el último parcial, el aporte de Sherf bajo el tablero, en ofensiva, tomando rebotes, y también en defensa, fue clave para Misiones, y Aby no desentono cuando debió reemplazarlo. Misiones no solo se quedó con la victoria, sino que también obtuvo el pasaje al Argentino de la categoría.

Síntesis

Misiones 85 (23-42-65) Franco Zandomeni 8, Stefano Pierotti 35, Taiel Gomez Quintero 15, Federico Aby 12, Mariano González 0 (F. I), Ariel Scherf 12, Santiago Konaszuk 0, Gonzalo Santa Cruz 1, Facundo Picarschi 0, Uriel Vera 0, Juan Cruz Ramírez 2, Tomás Villalba 0. DT: Matías Marinho y Horacio Santa Cruz.

Corrientes 66 (20-33-52) Juan Cruz Rinaldi 13, Franco Alorda 13, Axel Mendez 20, Andres Bodach 4(F.I) Mauro Canteros 0, Martin Bonja 0, Agustín Barrios 0, Rolando Vallejos 11, Máximo Silva, Jonhatan Monzon, Francisco Romero 2, Cristian Perez 3. DT: Lopez Rios.

Árbitros: Javier Salinas (Formosa) y Gonzalo Castro (Chaco).

Comisionado: Carlos Coronel.

Estadio; Antonio Golob (Italiana, Charata, Chaco).