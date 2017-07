Eldorado: asaltante robó una moto, hirió al propietario y luego atacó a los policías que habían ido a detenerlo

Asaltante robó una moto y agredió al propietario en Eldorado

Fue un robo a mano armada en el que la víctima sufrió un corte superficial y los uniformados resultaron lesionados en el procedimiento, producto de pedradas.

Todo sucedió anoche, cerca de las 23.30. En calle Sarmiento y Lago Argentino del Kilómetro 6, un hombre de 38 años resultó con un corte en el cuello al ser atacado por un delincuente, que le sustrajo la motocicleta.

Luego de la entrevista y asistencia a la víctima, se montó un amplio rastrillaje con los datos aportados y en inmediaciones del lugar interceptaron un joven empujando una moto. Este al ver los uniformados lanzó el rodado, corrió y se escondió en una zona de yuyos dentro de un pozo de agua, todo en una persecución a pie.

Al sacarle del interior del pozo, agredió a los uniformados, dañó el móvil, y en momentos que era trasladado apedrearon la patrulla desde un extremo oscuro. Uno de los proyectiles dio en uno de los policías.

Finalmente Luis M. (18) fue alojado en la seccional 3ª de esa localidad a disposición de la justicia y se secuestró una motocicleta Motomel 150 c.c., que luego de las actuaciones pertinentes será restituida a su propietario.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Este UR-III quienes resultaron con lesiones leves.

En San Vicente, en tanto, en un rápido rastrillaje policías recuperaron una moto. Sorprendieron al sindicado acarreando el rodado quien intentó huir pero terminó preso.

Esta madrugada, personal de la seccional 1ª UR-VIII atrapó a Armando Gabriel C. (23), y secuestró en su poder una Honda de 125cc. El mismo fue sorprendido empujando la moto.

La seccional fue alertada que el rodado había sido sustraído estacionado en un local bailable y en un intenso procedimiento esclarecieron el hecho en cuestión de horas.

El detenido y el rodado fueron puestos a disposición de la Justicia.

Finalmente, el Comando Oeste de Posadas secuestró una moto de dudosa procedencia.

En recorridas de prevención, por zonas caracterizadas como críticas, personal de dicha división secuestró una moto Corven 110c.c., completamente sin papeles.

Fue precisamente en la chacra 96, el conductor del rodado no supo establecer el origen y no tenía las documentaciones exigibles para transitar.

Se labró la correspondiente acta de infracción el rodado fue depositado en la comisaría a fines de establecer su procedencia.