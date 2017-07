Por el asesinato de una mujer en Gualeguaychú investigan a un gendarme que trabaja en Misiones

RELACIONADAS Gendarme detenido en Villa Bonita fue condenado a perpetua en Buenos Aires por el crimen de un policía

Una mujer madre de cuatro niños, quien estaba desaparecida desde el lunes, fue hallada asesinada el miércoles en un monte cercano a un arroyo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde la policía detuvo a su ex pareja como principal sospechoso del crimen.

Así lo indicaron fuentes policiales que identificaron a la víctima como Susana Villarruel, de 38 años, y señalaron que su cadáver presentaba lesiones compatibles con ataques de un arma blanca y estaba cubierto por ramas.

La policía remarcó que ayer por la tarde había detenido a Ramón De la Cruz Ortiz, de 39 años, quien hasta hace un mes fue pareja de la víctima y es el padre del menor de los hijos de la mujer. El subjefe de la Policía local, Cristian Ormaechea, indicó que el hombre -que había denunciado la desaparición de la mujer- fue arrestado en un barrio de Gualeguaychú a raíz de las notables contradicciones en su relato.

No obstante, De la Cruz Ortiz no es el único sospechoso. El subjefe de Policía dijo hoy que se investiga también a una tercera persona, al parecer un gendarme de Misiones, quien había intercambiado mensajes con la mujer en los últimos tiempos.

Ormaechea señaló, además, que se había iniciado la búsqueda de rastros de Villarruel en los alrededores del arroyo El Cura, cerca de su vivienda, porque hubo dos testigos que afirmaron haber escuchado en la mañana del lunes que una mujer gritaba con desesperación, “Desnudame, haceme lo que quieras, pero no toqués a mis hijos”.

Los peritos realizaron asimismo rastrillajes en busca del arma homicida e intentaban determinar si el crimen se cometió en el monte donde fue encontrado el cuerpo o si se trasladó el cadáver hasta allí.

Villarruel y De la Cruz vivieron juntos hasta junio con tres hijos de una pareja anterior de la mujer, dos del hombre y el menor de los niños que tienen en común. Si bien la mujer estaba desaparecida desde el lunes, la búsqueda comenzó ayer por la tarde con lanchas, buzos y perros adiestrados, luego de que los investigadores constataran algunas inconsistencias en el testimonio del hombre.

Hace diez días, De la Cruz Ortiz se presentó en radio Máxima para decir que estaba “desbordado” y que quería trabajar porque su mujer lo había dejado en la calle con sus hijos. Villarruel respondió desde Facebook: “Dios ve y sabe cada cosa que tuve que pasar con este loco. Después de criar hijos ya casi nueve años, se le da por ensuciarme en una radio diciendo que lo eché con sus hijos a la calle y en realidad a los chicos se los llevó a la fuerza, y si lo eché fue por vago, porque quería que lo mantenga”.

De la Cruz Ortiz declaró ante la Policía que el lunes por la mañana fue a la casa de la mujer, cerca del arroyo El Cura, y que después se tomó un remís y dejó a ella en la parada del colectivo. Sin embargo, los choferes del transporte público que circula por la zona dijeron no recordar haber visto a la mujer. Por lo pronto, el principal sospechoso permanece detenido en la Jefatura de Policía de Gualeguaychú, a disposición del fiscal Martín Gil.