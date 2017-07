Rugby: Sebastián Falero y Martín Bogado fueron convocados a Los Pumas 7’s

Los jugadores misioneros concentrarán en Rosario junto a la Selección Argentina de la modalidad. Será la tercera convocatoria de nivel nacional para Bogado.

Los misioneros Sebastián Falero y Martín Bogado fueron convocados para concentrar con el seleccionado argentino de rugby seven el próximo 2 de agosto en Rosario. La noticia se confirmó este martes, en el marco de la charla para entrenadores dictada por el desarrollador de la Unión Argentina, Galo Álvarez Quiñones.

La tierra colorada viene teniendo un gran desarrollo en lo que respecta al deporte ovalado: justamente anoche, en medio de una nueva capacitación de la UAR y como fruto de una labor silenciosa, se confirmaba la convocatoria de dos rugbiers para trabajar con Los Pumas 7’s. Minutos antes de reunirse con entrenadores de la URuMi. Álvarez Quiñones expresó: “El centro de rugby en ellos no tuvo injerencia porque son más grandes, pero sin dudas que en los juveniles que sí trabajan en él generará expectativa de saber que se puede llegar. Es algo motivador para ellos ”.

Uno de los protagonistas es el jugador de Centro de Cazadores, Martín Bogado, que con 19 años sumará su tercera convocatoria, esta será la primera en modalidad seven. Al respecto, el joven dijo: “Haber tenido dos concentraciones te saca los nervios, pero obviamente que cuando llegas a ese nivel surgen de nuevo. Es una alegría pero también es una responsabilidad, y me lo tomo así”.

El otro es Sebastian Falero, de 23 años, quien defiende los colores de Capri: “La verdad que me tomó por sorpresa, estoy muy contento y ansioso. No sé con qué me voy a encontrar, quiero sumar experiencia y dar el máximo para quedar o al menos poder hacer un buen papel”.