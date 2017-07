Rugby en las cárceles: Passalacqua recibió a integrantes de la fundación “Espartanos”

El objetivo de la Fundación es contribuir a una mejor reinserción social de las personas privadas de su libertad, desde los valores del deporte. Trabajan principalmente en penitenciarias bonaerenses pero buscan replicar experiencias en el interior del país.

La Fundación Espartanos es un proyecto de integración, socialización y acompañamiento a través del juego, los principios y los valores del rugby, que comenzó en 2009 en la provincia de Buenos Aires. Por el programa ya pasaron más de 550 personas privadas de su libertad que en su gran mayoría, lograron modificar su conducta social. Cerca de 360 voluntarios, muchos ex jugadores, se sumaron a este proyecto a nivel nacional. Desde 2016, con el apoyo de la Unión Argentina de Rugby; el Ministerio de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, entre otras provincias, se comenzó a ampliar el programa a las 32 cárceles federales del país, y más de diez provincias interesadas.

Esta mañana, en Sala de Situación de Casa de Gobierno, el gobernador Hugo Passalacqua, acompañado de los ministros, de Gobierno, Marcelo Pérez; y de Deportes, Rafael Morgestern; recibió a Eduardo “Coco” Oderigo, fundador y presidente de Fundación Espartanos, y ex jugador del San Isidro Club; a Brian Handley, co-fundador, ex jugador e integrante de la firma Dass; Jorge Mendizabal, co-fundador y ex jugador de Club Pueyrredón; Pablo Glöggler, co-fundador y tesorero de la Fundación; y al diputado nacional Alex Ziegler.

“Yo trabajé en Tribunales 15 años, así que traté con personas detenidas. Después dejé de ejercer la profesión y no traté más con ellos. Pero un amigo me insistía en que quería conocer una cárcel. Tanto me insistió que lo acompañé. Vimos la realidad de la cárcel, pero no como la veía yo en Tribunales, de a una persona, sino de a 20 o 30. Ahí se me ocurrió la idea de hacer algún deporte. El que yo conocía era el rugby, así que pocos días después volví solo y le ofrecí al director enseñarles a jugar al rugby “, recordó Oderigo, fundador y DT de Espartanos.

Actualmente, el porcentaje de reincidencia de los presos que juegan al rugby en 18 cárceles bonaerense cae del 65 al 1 por ciento, precisaron.

El gobernador Passalacqua destacó la tarea que viene desarrollando la Fundación y se puso a disposición tanto él como a los integrantes del Gobierno, para colaborar en tan importante tarea. También felicitó a la firma Dass por la responsabilidad social empresaria. “Trabajando juntos, el Estado, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, podemos hacer mucho por nuestra comunidad”, insistió el mandatario.

“El deporte en sí sólo lograba que el grado de violencia que tenían bajase muchísimo, porque canalizaban esa violencia de manera lícita. Con el tiempo nos dimos cuenta que el deporte y el rezo del Rosario hacía que cuando salieran a la calle no reincidiesen”, evaluó Oderigo. “No pretendemos mucho más. Ya depende de ellos el cambio que quieran hacer. La gente que van conociendo (a través de Los Espartanos) se anima a darles trabajo. Hoy por hoy hay más de diez empresas que les están dando trabajo a Los Espartanos. Se animaron a darles la oportunidad”, agregó.

El proyecto fue respaldado por el Ministerio de Justicia. Hoy se lo utiliza como un instrumento más para avanzar en la reincorporación de los presos.

“A partir de la práctica de clínicas que se van dando en los 35 centros penitenciarios, nuestra idea es ir recorriendo el país y comprometer a los clubes de rugby y la sociedad civil en su conjunto para que puedan ir una o dos veces a estos centros penitenciarios para generar una herramienta adicional para la reinserción en la vida en sociedad”, dijo Oderigo.