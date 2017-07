Posadas: comenzó el curso de marketing digital organizado por la Cámara de Comercio

El taller, que tiene una duración de tres meses, apunta a brindar un exhaustivo programa que acerque las herramientas necesarias para crear una estrategia de marketing completa.

José María Gómez, Radio Libertad

Las redes sociales y las herramientas que ofrece internet son cada vez más fundamentales para darse a conocer, no sólo en el ámbito empresarial, sino también en la esfera política e institucional. En ese marco, la Cámara de Comercio de Posadas organizó un curso de marketing digital dictado por José María Gómez, director de la agencia Web Marketing Experience.

“Es la primera vez que hay en Posadas un programa de este tamaño, porque en general se hacen cosas específicas o de redes sociales y de marketing de contenidos, técnicas separadas. Este es completo, por lo que vamos a aprender desde crear un sitio web y crear una estrategia de marketing completa a módulos completos que se refieren la posicionamiento orgánico, el SEO, cómo hacer marketing en motores de búsquedas y redes sociales”, explicó Gómez en diálogo con Radio Libertad.

La importancia del taller, que tiene una duración de tres meses y se dicta los martes y jueves de 19 a 22 en la sede de la Cámara, radica en que “hoy todo el mundo ya está usando internet para comunicar y vender. Si alguien quiere hacer una búsqueda personal inmediatamente va a hacerlo en Facebook: la gente ya se comunica con las empresas mediante Whatsapp. Lo mismo sucede en el Estado y las ONG, no sólo los comercios. Está apuntado a que todo el mundo vea y aplique para su motivo las herramientas que hoy están disponibles”.

En palabras de Gómez, esas herramientas en Misiones las usa “todo el mundo”, aunque el problema es desentrañar “de qué manera las estamos usando. Hoy cuesta encontrar gente que las utilice de forma organizada, muchos intentan que todo pase por una sola”.

Ese paradigma también se trasladó a los medios de comunicación: “Ya no se trata de cómo te llegan las noticias y cómo se distribuyen, sino de entender por qué las personas hacen cada cosa en cada lugar y cuál sería la forma correcta de utilizarlas según la necesidad que tenga cada uno. Las redes sociales son un lugar de discusión y construcción de la información”.

Incluso se puede trazar un paralelismo con la dimensión personal: “Lo que digas en tus redes sociales repercute. Ya no existe más lo privado, hoy es todo público. Yo puedo ser un estudiante y decir ‘no me importa lo que publico’, total cuando me reciba me van a contratar por mi título. Ese es un error, porque con el CV, lo primero que van a hacer es ver tu Facebook y tu Instagram”.

El costo del curso completo es de $4.500 + IVA y se puede pagar en tres cuotas. Por otro lado, también está la opción de inscribirse por módulos temáticos (son diez en total), lo que tiene un valor de $500 + IVA. Por otro lado, cabe recordar que los asociados a la Cámara tienen un descuento del 35%.

La inscripción se puede realizar a través del sitio www.programaejecutivo.com o presentándose en la Cámara de Comercio.