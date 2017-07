Copa Sudamericana: Huracán sufrió un baile y fue goleado

Perdió 5-1 ante Libertad, el campeón paraguayo, por el partido de ida de la segunda fase. Apuzzo estuvo como DT interino y Alfaro lo miró desde un palco.

El dato algo debe decir para enmarcar los últimos años de Huracán: Néstor Apuzzo se sentó en el banco para dirigir como entrenador interino por séptima vez. El DT que supo comandar a la gloria al Globo en la Copa Argentina y Supercopa otra vez se disfrazó de bombero tras la salida de Azconzábal y a la espera de que Gustavo Alfaro.

El problema fue que el examen, esta vez, era muy difícil. Enfrente estaba un equipo armado, un equipo duro, experiencia. Libertad, campeón paraguayo, fue el lado opuesto de un Globo quieto dubitativo en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. Y el resultado quedó a la vista: una tremenda goleada 5-1 que deja al equipo argentino al borde de la eliminación.

La revancha se jugará el 1° de agosto, en Asunción.

El gol tempranero sirvió para desnudar las realidades de ambos. Uno confiado y el otro caído. Uno suelto y el otro atado. Uno con ideas claras y el otro en plena etapa de transición.

Huracán no lograba moverse en bloque, sólo apostaba a una gambeta de Romero Gamarra o un arranque en velocidad de Pussetto. Muy poco.

Y Cardozo otra vez fue letal ante las dudas de la defensa local. No podían sacarla, Tacuara la metió y 2-0.

La noche fue toda cuesta arriba para el Globo. Con el correr de los minutos el panorama fue oscureciendo cada vez más. No solo no encontraba respuestas, si no que quedaba al descubierto para ser explotado por el conjunto paraguayo. Y así fue.

En la segunda parte la derrota se convirtió en goleada con los dos tantos de Santiago Salcedo -otro conocido del fútbol argentino con paso por Lanús, River, Newell’s y Banfield- y el de Antonio Bareiro.

El descuento sobre el cierre de Mariano González, con un tiro libre seco que superó a la barrera y al arquero visitante, ni siquiera alcanzó para grito de desahogo.

Huracán arranca un nuevo camino de la peor manera. Con un golpe impensado, con Apuzzo poniendo el pecho y Gustavo Alfaro mirando la debacle que deberá levantar desde una cabina.

Tendrá una ardua tarea el nuevo entrenador. Ya sabe que el equipo está al borde de la eliminación en la Sudamericana y que el ánimo estará muy lejos de ser el mejor. El Globo quedó desnudo. Libertad fue el espejo más cruel que podía ponerse enfrente. Y ahora otra vez deberá empezar a remar.

Huracán había llegado a esta instancia tras eliminar a Deportivo Anzoátegui, de Venezuela en una serie heroica: 0-3 en la ida y 4-0 en Patricios. Libertad, en tanto, accedió tras finalizar tercero en el Grupo 6 de la Copa Libertadores.

Pero desde ese entonces a la actualidad, Huracán sufrió más de lo que disfrutó. Porque hasta la última fecha padeció con los promedios para evitar el descenso y además perdió a grandes pilares como Marcos Díaz, Matías Fritzler y Daniel Montenegro.