Ahora los vecinos de la terminal se quejan de los tours de compras

Los vecinos de la zona de la terminal de ómnibus de Posadas pusieron el grito en el cielo cuando se despertaron en la mañana de este sábado y se encontraron con colectivos de larga distancia estacionados sobre las avenidas Santa Cruz y Tomás Guido. Y es que todas las unidades que traen pasajeros para comprar en Encarnación desde Corrientes y Chaco dejaron de estacionar en la Costanera y fueron obligados a pagar toque de andén en la terminal.

“Esta mañana me desperté y vi un colectivo de la empresa Bronco enfrente de mi casa. Cuando le pregunté qué hacía, el chofer me dijo que nada, que ya se retiraba. Volví adentro y unas horas después salí y encontré que habían descargado el agua de su baño y tirado papel higiénico en mi vereda, todavía no pudimos sacar el olor”, se quejó un vecino que se identificó como Pablo, frentista de la avenida Santa Cruz, a unos metros de Tomás Guido. El hombre se quejó de que el problema que se generaba en la Costanera fuera trasladado a su barrio. “Quiero denunciar públicamente lo que nos está pasando”, insistió Pablo. La misma situación les tocó vivir a otros habitantes del lugar quienes adelantaron que le pedirán a la municipalidad rever la medida.

Por otra parte, algunos choferes apostados en el lugar aseguraron que los grandes perdedores de la medida son los pequeños comerciantes de la Costanera que podían subsistir gracias a la venta ambulante de comidas y bebidas tanto para los trabajadores del volante como para los pasajeros.