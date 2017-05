Discurso completo de Passalacqua en la Legislatura

Hace un año exactamente nos encontrábamos todos en este sacro recinto popular, oficialistas y opositores, planteando nuestros mejores sueños para la gente. En especial para los que menos tienen, para los más humildes, para los que más necesitan de la mejor política que de la que seamos capaces y de nuestra responsabilidad de gobernar. Estemos en el lugar que nos toque estar tal como decidió el pueblo por 4 años.

La situación, casi que es una obviedad decirlo, no está fácil. Estamos pasando por una crisis que a todos nos consta. Por fortuna, y es una certeza que tengo, vamos salir de ella porque los misioneros tenemos un ancho en la manga y es nuestra gente y su increíble voluntad de progresar. Cuanto más empinada la topada más fuerza sacamos de nuestro crisol y más fuerza nos damos entre todos para salir del pantanal.

La sociedad de a pie. El trabajador y la trabajadora nos observa y debemos ser correspondientes a ese mandato de seguir avanzando más allá de la inflación que nos castiga, de la pobreza que acecha, de las dificultades para llegar a fin de mes, del empleo que siempre está en riesgo. A esa sociedad trabajadora tanto gobierno como oposición le debemos responder con compromiso, lealtad y esfuerzo. La gente necesita vernos trabajar a la par pese a nuestras naturales diferencias que será oportunamente exhibidas en las respectivas ofertas electorales.

Este espacio político, la Renovación, que tiene la responsabilidad de Gobernar la Provincia no puede hacerse a un lado en nada. Nos salga bien o mal siempre afrontamos, muchas veces en silencio, cada uno de los complejos problemas que hay que resolver. La cobardía política es inadmisible en estos tiempos, menos aún las mezquindades, los proyectos personales o el más feroz de nuestros enemigos: la soberbia. El trayecto de estos últimos años es tan difícil que solamente juntos, y reitero el concepto de juntos, será fructífero. No como un proyecto político de circunstancia sino como PROVINCIA.

La humildad, la sensatez, la concordia, el respeto a las ideas ajenas y la pasión por nuestra gente es la que nos encontrará construyendo desde el sitio que nos toque. Sea éste un docente, un policía, un tarefero, un comerciante o un diputado. TODOS SOMOS COMPAÑEROS DE TRABAJO. Si algo quisiera que sea recordado en esta exposición es, repito que todos somos compañeros de trabajo.

Justamente el concepto de responsabilidad de gobernar en estos tiempos nos lleva a unas modestas reflexiones. En la Renovación tenemos en claro que quien gobierna, gobierna; y quien conduce, Conduce. No hay equívocos ni vanidades que puedan opacar esta simple y potente combinación. Nos hacemos cargo de nuestros aciertos pero también de nuestros errores que con humildad sabremos corregir.

Desde esta concepción que todos somos compañeros de trabajo, ciudadanía, trabajadores, dirigentes locales, provinciales o nacionales, es que en la apertura de sesiones pasadas dije “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”. Y debo ser noble. La Nación respondió a los requerimientos que le hicimos y nosotros lo hicimos en la misma medida. Siempre con la exigencia que nos respetasen como un espacio misionerista y de otro color político. No anclados en viejos esquemas del pasado donde el pensamiento solo era validado si el país central así lo decía. Los misioneros somos rebeldes por naturaleza. Tenemos pensamientos y doctrina propias, pequeñas tal vez como la dimensión de nuestro territorio, pero propias al fin. Nadie nunca en estos últimos años nos dice lo que debemos hacer. Debo serles sincero como persona: me fascina esta forma de pensar y actuar propia y soberana que tenemos: sencilla, cercana a la gente, concreta en sus acciones, sensible, capaz de mirar siempre a los ojos al más sufriente, siendo genuinos servidores públicos, austeros en el gasto y con el corazón repleto de utopías.

Somos consecuentes con la Nación. Pero no tenemos “obediencia debida”, somos respetuosos del concepto nacional que la gente voto a nivel país, pero no tenemos alineación directa. Colaboramos en lo que podemos pero no somos seguidistas. Somos opositores a la Nación pero con criterio de construcción colectiva. Simplemente somos nosotros, los misioneros y nuestras circunstancias. No somos prepotentes, pero tampoco somos parte de ningún esquema del país central. Vamos a seguir dando gobernabilidad a nuestro presidente de la Nación pero sin arriar jamás las banderas y convicciones que nos identifican.

Para todos estos breves conceptos se conviertan en bienestar concreto para la gente, la base es ser sustentables. Poder valernos por nosotros mismos. En palabras simples: nuestras políticas públicas son el resultado de un Estado fuerte y soberano. Fuerte no quiere decir un Estado pesado o superpoblado. Al contrario, Misiones está en lote de las 5 provincias con menos empleados públicos del país: con 49 agentes por cada 1000 habitantes; cuando muchas otras superan los 100 cada mil. (Datos del mes pasado suministrados por el ANSES, AFIP, Ministerio de Economía y Ministerio del Interior de Nación). Además de eso, ésta administración se autolimitó con un decreto para congelar los cargos públicos de planta justamente para cuidar los recursos y ser más eficientes.

Para hacer realidad el precepto de vivir con lo nuestro, como pregona el Presidente de esta Legislatura, y que no sea un simple slogan sino que tenga efectos concretos sobre el entorno social para mejorarlo poco a poco, somos firmes en nuestra política fiscal.

La única forma de ejecutar la política y no solamente comentarla, es cobrando impuestos. No existen soluciones mágicas que recaudando poco pueda uno hacer más escuelas, hospitales, caminos, plazas, asistir a los más humildes y promover la economía para generar empleo. En tal sentido la Dirección General de Rentas ha incrementado el padrón de contribuyentes a más de 144 mil lo que genera igualdad de medida, que nos llevará gradualmente a la extinción de la marginalidad de quienes no aportan. Estamos cada vez más cerca que todos paguen sus impuestos y seamos transparentes, tanto en lo público como en lo privado, como corresponde a una sociedad civilizada. Rentas, el pilar fundamental de nuestro desarrollo, se constituye y es eficiente con el mismo número de agentes que tenía en el año 99.

En ese mismo camino de sanidad fiscal hemos podido, en concordancia con la Nación, solucionar años de conflictos y situaciones irresueltas con organismos extra provinciales que nos iban desangrando silenciosamente. Este avance nos desahoga y nos mantiene en el rango de seguridad financiera que debemos cuidar como un auténtico tesoro.

Así suscribimos, luego de infinitas reuniones y negociaciones, el acuerdo de recuperación del 15% de la coparticipación que se nos descontaba desde el año 2002 con destino a financiar el ANSeS. Hemos decidido distribuir este incremental mejorando el haber de nuestros jubilados y pensionados provinciales, coparticipar la porción que corresponde a los municipios, y adicionalmente mejorar la coparticipación de once municipios postergados largamente.

En el mes de marzo de 2017, la provincia refinanció con el Gobierno Nacional los vencimientos del año 2017 del Programa Federal de Desendeudamiento, lo que significa evitar el desembolso en el presente año de más de 380 millones de pesos.

A su vez en el mes de marzo de 2017, se acordó con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un mismo mecanismo de cálculo del costo que ese organismo le cobra a la Provincia por su servicio de recaudación de impuestos. Con este convenio el Gobierno Provincial erogará de menos en el año una suma cercana a los $103 millones este año.

Para poder sentarnos a negociar estos compromisos de desendeudamiento la Provincia debió ser evaluada por una Calificadora Internacional como es el caso de MOODY´S INVESTORS SERVICE, ocasión que recibimos la calificación para Escala global “B3” similar a la calificación soberana del país, o de otras provincias como Buenos Aires o Córdoba. Este informe, que es de dominio público indica las fortalezas de la Provincia de Misiones.

Así los misioneros podemos exhibir en estos años un proceso de sustentabilidad fiscal que ha permitido reducir el peso de la deuda pública en relación al presupuesto. En la actualidad la deuda pública no supera el 13% del Presupuesto Provincial cuando llegó a representar 160% del mismo en los años que se inició el proceso de desendeudar la Provincia en tiempos del entonces gobernador Carlos Rovira. No recurrimos NUNCA en estos tiempos a adelantos del Tesoro Nacional u otros tipos de asistencia financiera para cumplir el compromiso de los haberes de los empleados públicos, proveedores u obras para la gente. En el año y medio pasado otras provincias tomaron deuda por más de 16.000 millones de dólares; no es el caso de Misiones quien hasta la fecha no acudió a los mercados para financiarse a pesar que contar con una autorización de esta Honorable Legislatura para hacerlo hasta la suma de 100 millones de dólares.

Capítulo especial merece la conocida caída de la coparticipación. El año 2016 y lo que va del 2017 están siendo críticos y debemos decirlo. En todo el año 2016 la Provincia recibió $162.200 millones menos de lo estimado en el Presupuesto Nacional; y en lo que va del año 2017 (de enero a marzo) se han recibido $151.927 millones menos de lo previsto conforme al Presupuesto Nacional 2017. Esto nos exige ser prudentes y sensatos en el manejo de los recursos, cuidando siempre de no gastar más de lo que se tiene. Se nos devuelve sólo el 16% de los recursos que enviamos a Nación. Somos el distrito que menos recibe per cápita de todo el NEA. Seguiremos haciendo este esfuerzo fiscal, felicitando y agradeciendo a los misioneros que se esmeran en pagar tributos. Nos las quitaron hace 30 años. No es justo. Lo que es nuestro, es nuestro y vamos a pelear por ello.

Estas series de características son las que conceptualizan el misionerismo y hacen posible que podamos hablar de un sueño que les conté hace un año en este mismo lugar y hoy es una realidad. Se trata del Fondo de Crédito de Misiones, que promueve la inclusión financiera para apalancar el empleo y el desarrollo productivo de la provincia. Sus tasas de interés equivale a la mitad del promedio de la plaza; Plazos pago de 5 años con 6 meses de gracia; garantías amplias y celeridad en la entrega de los préstamos. Características éstas, pensadas sobre la base irrefutable que el pueblo misionero es trabajador y creativo y a veces solo le falta el empujón inicial para arrancar. Prometimos y cumplimos. Es la única entidad financiera pública creada en el país es los últimos años, sin fines de lucro, ya ha otorgado cerca de 20 millones de pesos al servicio de la gente.

Ahora bien, es nuestra intención hablar y reconocer el sacrificio de cada uno de los misioneros que comprendieron la importancia del cumplimiento en materia fiscal.

Pergeñada como una “Política de Estado” por el entonces Gobernador, hoy a mi diestra, el Presidente de este Honorable Parlamento, “vivir de lo nuestro” sonó en sus comienzos como un simple eslogan político y podemos decir, con los años transcurridos, con los gobiernos que fueron sucediendo, y con los resultados obtenidos, que resultó un hito fundamental de la nueva Misiones, simplemente un antes y un después.

En otras palabras: nos sentimos orgullosamente misioneros.

Quisiera contarles acerca de las tantas tareas que lleva adelante la Vicegobernación. Se han mantenido las políticas sociales principalmente en materia de inclusión social educativa, en el fortalecimiento de las actividades deportivas, capacitaciones, asistencia a grupos familiares vulnerables y apoyo a las actividades culturales.

En el año de las personas con discapacidad promovido por esta Cámara, tenemos como Norte a una Misiones más inclusiva. Por consiguiente, con nuestro Plan de erradicación de letrinas y adecuación de baños en hogares de personas con discapacidad motriz y trasplantadas, hemos hecho intervención en 6 municipios hasta la fecha y con grandes expectativas de llegar a más beneficiarios este año. Esto sumado a las numerosas entregas de ayudas técnicas: prótesis, órtesis, sillas de ruedas, muletas, férulas, etc.

Continuamos brindando oportunidades de capacitación de calidad a todos los agentes de la administración pública, a través del InFoGep e IMES con el fin de ir jerarquizando a nuestros servidores públicos.

De la misma manera, la ya prestigiosa Universidad Popular única en su tipo en el país, pone a disposición una variada oferta de capacitación gratuita para todos los misioneros. Y además con el programa Respuesta y Prevención vial, recorremos la provincia concientizando sobre la importancia de respetar las reglas del tránsito, utilizando correctamente los elementos de seguridad, entre otros temas.

Desde la Vicegobernación también nos ocupamos de los Derechos del niño/a y adolescente. Con la Defensoría equipamos durante el año a todos los hogares convivenciales de la provincia.

Y a propósito de la atención a los sectores más vulnerables, con el Plan Mamá hemos hecho hincapié en las necesidades más urgentes que tienen nuestras madres misioneras. Muchas de ellas muy jóvenes, por ello el acompañamiento no sólo se trata de la asistencia directa por medio de cunas, ajuares, bolsos para bebés; sino también garantizando el acceso a la salud, al parto seguro, promoviendo talleres que faciliten la terminalidad de sus estudios como la posibilidad de estudiar algún oficio.

Especial distinción para la Salud y el lugar de privilegio que ocupa en nuestra agenda. Somos una provincia que está en los márgenes mismos del país, olvidada desde tiempos virreinales, empobrecida como todo el norte argentino. Sin embargo podemos decir con enorme satisfacción que en lo que hace a políticas sanitarias somos vanguardia, ponemos lo mejor para nuestra gente, tenemos hospitales que son casi la envidia de muchas provincias centrales y todo GRATUITO para el que lo necesite. Los humildes en Misiones tienen un sistema de salud que en otros lugares costaría una fortuna y les sería sencillamente imposible acceder. Eso se llama justicia social.

El verano pasado campeamos una de las epidemias de dengue más importante de nuestra historia. Iniciamos un programa de trabajo en toda la provincia que incluyó extensos operativos de limpieza, desmalezamiento, fumigación, capacitación y permanente concientización social y comunitaria.

El 5 de julio de 2016 culminó la emergencia sanitaria pero no el trabajo en los 75 municipios. Se dio apoyo logístico, técnico y financiero los Intendentes para hacer frente a este estrago. Los resultados están a la vista: Brasil y Paraguay persisten con cifras aún superiores a las del año anterior, mientras que Misiones ha logrado una disminución contundente de los casos reportados, pero sobre todo, de los casos confirmados. Siendo al día de la fecha sólo 4 confirmados, que se clasifican como período interbrote.

Hemos podido conformar a partir de la Subsecretaria de Atención Primaria y Salud Ambiental, equipos técnicos que han capacitado en todos los rincones de la provincia y han podido equipar con fumigadoras, rociadoras especiales, ropa de trabajo y otros, las principales localidades afectadas. Un total de 31.109 viviendas fueron visitadas en Misiones.

A mediados de este año, estamos poniendo operativo para la gente, la primera etapa del nuevo hospital Samic de Oberá. Esto también ayudará a descomprimir la demanda que tiene el Madariaga, cubriendo el 30% de nuestra población en esa región.

En lo que respecta a los programas de la cartera sanitaria, quisiera destacar: el programa Misiones Te Cuida, que realiza operativos en los PAS en Posadas y del Interior, con 86 mil prestaciones cada año.

El programa de Hogares Convivenciales que representa asistencia sanitaria a los niños alojados por situaciones de vulnerabilidad social, son 20 los hogares asistidos y 456 niños/as y adolescentes, 66 con algún tipo de discapacidad.

El programa IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas): se atendieron 19.124 casos y se distribuyeron 28.068 medicamentos del programa.

El programa Cáncer Colorrectal se extiende a toda la provincia, 3.565 estudios de Test de Sangre Oculta en Materia Fecal (TSOMF).

En la atención de las aldeas de los hermanos guaraníes, acercamos el sistema de salud sin vulnerar su cultura ancestral.

Destacar también la creación de la Dirección de Salud Social e Inclusiva, donde estuvo al frente la querida Claudina Deglise, con un compromiso tal, que hasta le costó su propia vida. Se lanzó el programa roperos comunitarios en casi la totalidad de los hospitales de la provincia.

El número de nacidos vivos y la tasa de natalidad ha disminuido respecto a años anteriores, seguimos debajo de un dígito y debajo de la media nacional en mortalidad infantil.

El embarazo adolescente ha disminuido en comparación con los años 2014 y 2015, aunque sigue encima de la media nacional. Algo que nos preocupa y nos convoca a seguir muy comprometidos con la problemática.

La tasa de mortalidad materna ha disminuido con respecto a la del último año: 3.92%.

Al hablar de inmunizaciones, llegamos a 919.443 dosis de vacunas aplicadas en total, con casi 225 mil vacunas antigripales. Realizamos permanentes capacitaciones en toda la provincia con un total de 465 vacunadores.

Sancionada la Ley del Banco de Prótesis Provincial, podemos decir que hemos cumplido con el mandato de esta Cámara y que ya se encuentra en funcionamiento con centro en el Hospital Escuela y agregando como efectores a los hospitales de Nivel III de Iguazú, Eldorado y Oberá.

Aumentaron los traslados de la Unidad Central de Emergencias y Traslados, logrando ya un total de 27.408 traslados anuales.

Se ha creado el Comité de Ética en salud. Esto significa excelencia para la formación académica y seguridad de los pacientes, para acudir a sus derechos.

Es una preocupación para nuestro sistema la falta de asignación presupuestaria que el Ministerio de Salud de la Nación muestra en políticas de recursos humanos, algo que nos apena. Además de no continuar con el Programa de Salud Mental, se decidió suspender el aporte para los promotores de atención primaria de los pueblos aborígenes, aproximadamente 180 personas que el Estado provincial tiene que sustentar en pos de no vulnerar los derechos de estos pueblos. A esto, se agrega el hecho de tener que asumir a futuro la inclusión a la provincia de los contratados por el Programa Médicos Comunitarios, que irá desapareciendo paulatinamente hacia el año 2019.

El Centro Monoclínico Manantial incrementó notablemente el nivel de atención superando las 7.100 consultas ambulatorias, 617 internaciones en el hospital de día y 107 internaciones estables.

En el Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga se han registrado 1.014.000 atenciones y prácticas en el 2016. Más de 8.100 cirugías en el año, 160 cirugías robóticas, más conocido como el robot Da Vinci.

Optimizamos recursos que permitieron volver a equipar unidades críticas como neonatología de Eldorado, terapia intensiva de Eldorado y Oberá, neonatología del Materno Neonatal y terapia intensiva del Pediátrico Dr. Fernando Barreyro, así como la ejecución de los hospitales de Oberá que mencionamos, San Vicente, Jardín América, Favaloro, Pediatría y varios Centros de Atención Primaria del interior.

Ahora bien, quisiéramos hacer hincapié en algo muy importante. Ya todos sabemos que la cosa no está fácil y que tampoco bajamos los brazos. Como nuestra prioridad es el misionero de a pié, vamos a realizar una importante inversión, en el Hospital Dr. René Favaloro. Durante este año llevaremos adelante y finalizaremos la primer etapa que consiste en un mejoramiento holístico de la Unidad de emergencias de primer nivel. Este hospital se encuentra en una zona con gran demanda como lo es Villa Cabello de Posadas. Por ello queremos ofrecer mejores servicios tanto en laboratorio, como diagnóstico por imágenes, consultorios, internación, entre otros.

Luego avanzaremos en una segunda etapa que consiste en la construcción de dos bloques. El primero de ellos contará con una planta baja con una unidad de terapia intensiva. El segundo contará con una planta baja y primer sector de internación.

Este proyecto demandará una inversión de $38.519.368, fondos que provendrán de Rentas Generales de la provincia. Habrá sin dudas un antes y un después en ese inmenso barrio de Posadas.

Ocupados de la cuestión sanitaria en la provincia, desde el Instituto de Previsión Social, se facilitó el pago de los titulares en relación a sus adherentes con aportes al ser descontado directamente del recibo de sueldo, evitando que queden sin cobertura. Se dispuso la cobertura hasta los 28 años de edad de los hijos de los titulares que se encuentren estudiando, como así también a los docentes suplentes que quedaban sin cobertura en el periodo de vacaciones.

Este año pondremos en funcionamiento el nuevo edificio de la obra social en Posadas, lo cual nos permitirá dejar de alquilar, que los afiliados tengan su sede propia y brindarles mejor calidad en la atención.

Continuamos con la política de atención de médicos de cabecera instrumentada con gran éxito el año pasado de acceso directo al afiliado y sin cargo; con convenio directo, con 83 mil consultas mensuales promedios a lo largo del año.

En cuanto a los médicos especialistas, se realizan 27.000 consultas mensuales. Implicando una inversión en salud cercana a los $40.000.000 mensuales solo en prestaciones médicas.

Se dotó un mayor stock de productos de primera línea en las doce Farmacias propias en el territorio provincial.

Se prevé para este año la creación y apertura de farmacias propias en Montecarlo y Bernardo de Irigoyen.

Se amplió la cobertura de medicamentos por excepción que no están en el vademecum de acuerdo a los ingresos del afiliado.

En los laboratorios Propios de Posadas, Eldorado, San Vicente, Puerto Rico y el recientemente inaugurado en Oberá con gran éxito, se atiende un volumen cercano a las 6.000 determinaciones diarias.

Seguimos trabajando en planes especiales que determinan la cobertura y seguimiento de pacientes con diabetes, hipertensión, plan materno infantil, celíacos y los planes preventivos contra la osteoporosis y enfermedades neoplásicas de cáncer de mama y útero en la mujer, así como de próstata y colon en el hombre.

Se prevé para el 2017 prestaciones trasplantológicas renales, hepáticas, de corneas y de medula con la correspondiente cobertura integral de tratamientos accesorios e inmunomoduladores.

Trabando para que nuestra sociedad sea más inclusiva, se sumará la puesta en marcha de un nuevo centro deportivo terapéutico el cual será único en sus características en la región, cuyo objeto es la atención a las personas con trastorno de espectro autista (TEA).

Resaltamos la movilidad de los haberes previsionales que va en concordancia con los aumentos para los agentes en actividad, y que durante el ejercicio 2016 fue de un incremento del 30% para el sector previsional y que representó un incremento del 49% de las erogaciones totales de todos los beneficios previsionales.

Se logró poner fin al tope del doble beneficio, una deuda pendiente con un importante sector de nuestros jubilados.

Se dio continuidad por tercer año consecutivo a la “Ventana Jubilatoria” y “Moratoria Previsional” modificando además la determinación del adicional compensador, teniendo como base el mes de Diciembre/2016, para determinar el haber previsional.

Se otorgaron durante el año al sector pasivo 1262 créditos por un monto de $ 27.500.100, en el 2017 seguiremos beneficiando con este programa a adultos mayores, discapacitados y pensionados que no tienen acceso a entidades financieras.

Recordamos que el seguro provincial de salud cuenta con 17.560 beneficiarios, de acuerdo al reempadronamiento que se llevó a cabo en el 2016.

Siguiendo con los temas que conforman nuestra política social hacia los misioneros, se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Coordinación de Gabinete, el Programa de Asistencia Solidaria para nuestra población más vulnerable.

El Ministerio realiza la articulación con: Vicegobernación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, de Gobierno, IPS, Agricultura Familiar e IPLYC. En los cuales se brindan servicios médicos en especialidades como: vacunación, mamografías, entrega de lentes, medicamentos, prótesis dentales.

Los desafíos para el 2017 son de profundizar de estas acciones y duplicar los operativos con respecto a este año y llegar a los 50 operativos en la Provincia.

Así también, este Ministerio tiene a su cargo múltiples tareas. Se avanzó en temáticas de producción de energía alternativa, se realizaron gestiones por los puertos de Posadas y Santa Ana, así como también mediaciones en la resolución de conflictos vinculados al trabajo, tierra y viviendas. Siempre en permanente interacción entre los distintos municipios y áreas de gobierno.

Se depositó en esta cartera la gran responsabilidad de llevar adelante los encuentros bilaterales con el Estado de Río Grande do Sul. Estas reuniones, como las que tendremos con otros Estados del Brasil y las que hemos realizado con los hermanos paraguayos constituyen un eje estratégico en nuestro desarrollo: la idea del NEA Grande. 100 millones de personas habitan a 1000 kms a la redonda. Ellos son nuestro mercado y socios genuinos. El mundo esta cerca y vamos a transitarlo.

En otro orden, cabe señalar que hoy contamos con una activa Casa de Misiones, que funciona en la Capital Federal. Allí se brinda un espacio para nuestros artistas, nuestros misioneros que se encuentran estudiando una carrera de nivel superior, los pacientes que requieren viajar para una atención particular. Allí también se promociona nuestra provincia en lo turístico y gastronómico.

En lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Social, tenemos como prioridad a nuestros niños. Por eso logramos aumentar e igualar el subsidio equivalente al valor de tres veces el salario universal por hijo, que reciben los más de 400 niños de cada hogar convivencial de la provincia. Inauguramos el Hogar Papa Francisco, un lugar seguro y cálido para nuestros chicos y hemos conseguido, en un trabajo en conjunto con UNICEF, llegar a cientos de hogares misioneros, trabajando en el fortalecimiento.

Gracias a un trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipios re equipamos y re acondicionamos las guarderías y jardines de la provincia y pusimos en marcha los primeros 30 centros del “Plan Primera Infancia”.

Reorganizamos la línea de emergencias 102, que atiende mensualmente alrededor de 2000 casos de violencia de género, y pusimos en funcionamiento, junto a la ONG “Alto a la Trata”, el refugio Mburucuyá.

Cambiamos el enfoque del programa Hambre Cero, comenzamos a hablar de mal nutrición para incluir a la obesidad y el sobrepeso como problemas sociales y buscamos lograr una solución integral a la desnutrición, entendiéndola como una enfermedad multifactorial.

Creamos la Subsecretaría de Adultos Mayores y reactivamos el Consejo Provincial, como también promocionamos Asociaciones de adultos mayores, que son espacios fundamentales para la promoción y protección de sus derechos.

Pensiones a la Vejez e Invalidez, Ley XIX-1 se otorgan mensualmente 5480 Pensiones con una inversión anual de $23.016.000 y además cuentan con cobertura de asistencia médica de Misiones Salud IPS.

En Juventud, brindamos capacitaciones con prestigiosos profesionales sobre Embarazo Adolescente y Adicciones, y avanzamos con la creación del Consejo Provincial de la Juventud, para que ellos puedan tener voz y ser partícipes de sus tiempos.

Los equipos de trabajo de Acción Social ante emergencias climáticas o incendios, contuvieron a más de 3500 familias, en muchos casos, entregando a los municipios los recursos con anticipación para que los misioneros que viven en las zonas más vulnerables, no tengan que esperar.

Respecto del Programa de Seguridad Alimentaria, se inició con 19.624 familias beneficiarias de la tarjeta social y luego de un trabajo de regularización y re empadronamiento, se incrementó el padrón un 4,3% incorporando 4.500 nuevos beneficiarios y se amplió el monto por tarjetas en un 22%.

En consonancia a este objetivo, desde el mes de diciembre del 2015 hasta el mes de marzo del 2017 inclusive, en materia de Derechos Humanos hemos realizado un permanente trabajo en forma articulada tanto con organismos e instituciones del Estado, como con miembros de la sociedad civil.

Acciones integrales y permanentes ante casos de diversas áreas, que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad social, momentos y situaciones duras que lamentablemente viven personas de nuestra sociedad a las que solidariamente nos corresponde asistir.

Hemos hecho intervención en 18 casos desalojos, donde trabajamos con cerca de 3.400 misioneros. Dimos asesoramientos jurídicos en distintos casos de discriminación y en cuestiones de derecho de familia.

Una de las intervenciones más importantes realizadas fue la expropiación de tierras en la Chacra Nº 189, con la posterior construcción de viviendas de emergencia

También articulamos acciones entre diversas cooperativas y el Ministerio de Trabajo de la Nación y asistimos a familiares de víctimas que atravesaban por situaciones de violencia de género.

Por enumerar algunas actividades, podemos decir que el año pasado junto con la Presidencia de esta Legislatura, pusimos en valor la reapertura del Museo Regional Aníbal Cambas, en relación al mes de la Memoria.

Realizamos y continuaremos haciendo el taller de “Mujeres Empoderadas” en forma conjunta con el ParlaSur, actividad de la que ya han participado más de 1200 mujeres.

Así también junto con la Presidencia de la Legislatura realizamos el primer “Foro de Políticas Publicas sobre Violencia de Genero”.

Llevamos adelante la actividad de “Teatro X la Identidad”.

Siempre atentos a fortalecer la Memoria, organizamos visitas guiadas a los ex centros clandestinos de detención de la Ciudad de Posadas y llevamos adelante la solicitud de suspensión de Resolución Nº1419 de quema de expedientes del año 1976 al 2006, ante la Cámara Federal de Misiones.

Finalmente cabe mencionar el permanente trabajo que realizamos con las aldeas de la Nación guaraní. Quizá no siempre sea el suficiente, pero ponemos todo nuestro compromiso y respeto en ello.

Por su parte, el IPLyC S.E. es considerado como que “más que un lotería es un concepto social”, definición que generó efectos multiplicadores en lo económico regional con la creación de fuentes de trabajo, impulsando al sector turístico y maderero. Además de la asistencia a Ministerios y Entes establecida por Ley.

Así el área de juegos y la red de ventas ha logrado un sustancial incremento interanual en la recaudación, con un 46.81% de quiniela y de 51,20% en casinos y juegos online, elevándose las utilidades.

Las inversiones que desde el Instituto se realizan, tienen como objetivo resguardar el patrimonio de los misioneros capitalizando la empresa. La Torre IPLyC Centro se halla en pleno desarrollo previéndose a corto plazo la habilitación de los pisos que ocupará el Instituto, mientras se construye la Torre IPLyC Costanera, sumando así a otros grandes emprendimientos como los hoteles: Panoramic de P. Iguazú; Casino de Oberá; Hotel H.A. Urbano de Posadas, Hotel San Javier y Salón Eventos del IPLyC en Posadas, habilitado a empleados y la comunidad, además del Hotel Matei de Posadas.

Desde IPLyC Confort Créditos y Servicios ha otorgado préstamos y se continuó con distintos servicios en las agencias oficiales como ser el cobro de facturas, recargas de SUBE. También ventas de muebles y electrodoméstico con una cartera de 5.100 clientes.

Asimismo sobresalen las líneas de acción y alcance de nuestros programas: “Gurises Felices”, solicitado por intendentes, instituciones educativas y de bien público; el programa “Sembrando Beneficios” dando reconocimiento a nuestros productores; el programa “Buen Día Señora”, valorando nuestras amas de casa; también el programa “Barrio Feliz” y el programa “Nuestros Gurises”, ambos ocupados de la atención a la primera infancia, acercando servicios en los barrios más humildes. Todos con un alto impacto en lo social y comunitario.

Otro concepto utilizado como Norte se trata de comprender que “el deporte es una escuela de valores”. Orgullosamente podemos contar que durante el primer año de gestión, desde el Ministerio de Deportes hemos puesto en marcha el Plan Estratégico Deportivo Provincial.

Con nuestro programa emblema, los Juegos Deportivos Misioneros se ha logrado movilizar a niños y jóvenes de 10 a 18 años de toda la provincia, a través de instancias locales, zonales y las finales provinciales, totalizando la histórica cifra de 65 mil participaciones.

La masividad de los Juegos Deportivos Misioneros permitió que chicos de cada rincón

tuvieran acceso al programa, con una proyección a los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata, donde participamos con una delegación de 900 jóvenes que consiguió, por primera vez en la historia de la provincia, la Copa Juego Limpio, un logro que va más allá de los resultados deportivos y que tiene que ver con los valores que encarna el deporte.

Tal como les había anticipado el año pasado en este recinto, pusimos en funcionamiento Escuelas de Iniciación Deportiva Provinciales, aprovechando las estructuras de los Centros de Educación Física (CEF), para contribuir a la formación psicofísica, intelectual, afectiva y social de los niños y jóvenes. En total, son más de 100 escuelas para su contención y formación.

Por primera vez en la historia, a través del Registro Único de Entidades Deportivas (RUED) que está en funcionamiento, podemos tener información real para el desarrollo de las distintas disciplinas, como los datos fehacientes de Federaciones, Asociaciones y Clubes, calendario anual de competencias; cantidad de deportistas, categorías; cuerpo técnico, equipos representativos, deportistas de proyección, destacados, de élite; etc, atendiendo a la necesidad de ordenar y organizar el deporte en la provincia.

Por intermedio de este Registro se realizó la coordinación del Programa Clubes Argentinos y fue el nexo entre las instituciones de la provincia y la Nación, a través del cual decenas de clubes son beneficiados con un subsidio de hasta 100 mil pesos. Al mismo tiempo, varios clubes accedieron a obras de infraestructura realizados por la provincia.

Desde ese mismo momento nos pusimos a trabajar en lo que representa dos hitos históricos. El primero es la reglamentación de la Ley de Sponsorización, que significa una herramienta fundamental para alivianar el esfuerzo y sacrificio que recorren nuestros atletas, equipos y clubes hasta llegar a las metas establecidas.

Y el segundo, es la puesta en funcionamiento de una Cobertura Integral de Salud que lanzaremos esta semana. Lo haremos en conjunto con Ministerio de Salud y el IPS, que en la primera instancia y a través de las federaciones serán cientos los atletas que tendrán acceso. Nunca antes los deportistas misioneros contaron con esta cobertura, que hace a su seguridad y continuidad en cada disciplina.

Lanzamos junto al IPLyC un Bono Deportivo que será comercializado en toda la provincia por las propias entidades deportivas. Representará un ingreso directo para ellos, apuntando al sostenimiento de las mismas en estos momentos difíciles.

Cumplimos la palabra empeñada aquí en este recinto, llevando una delegación de deportistas a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Nuestros deportistas pudieron conocer de cerca sus disciplinas y tener una experiencia inolvidable.

Nos encontramos trabajando en el fortalecimiento del área de Alto Rendimiento. Estaremos inaugurando un gimnasio de entrenamiento deportivo y funcional en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), que estará a disposición de los deportistas con proyección.

En lo que respecta a obras de infraestructura deportivas, inauguramos el piso deportivo de los complejos municipales de Montecarlo y Puerto Iguazú, en el marco del Desafío Mundialista que se disputó en nuestra provincia entre Argentina y Brasil, como antesala del Mundial de Fútbol de Salón del que seremos anfitriones en 2019.

Pero sin lugar a dudas las dos obras más importantes que se llevarán adelante, serán la pileta olímpica que estará ubicada en el CPARD, como una nueva etapa del proceso de culminación de obras del mismo, que soñamos que a futuro sea una referencia y orgullo para la región.

Por otro lado, se construirá un nuevo polideportivo Ian Barney en Oberá, para actualizar un espacio deportivo que lleva más de 30 años.

También reactivaremos el funcionamiento del polideportivo El Zaimán, con la intensión de darle un perfil social y a través del trabajo en conjunto con la Fundación Campeones del Futuro, del exfutbolista Mauricio “Chicho” Serna y la Nación, llevaremos adelante un programa apuntado a actividades deportivas con el firme objetivo de generar acciones de prevención y atención de las adicciones, junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

Próximamente también comenzamos a trabajar en el programa “Puesta en Valor de 100 Espacios Deportivos”, una tarea que implicará el mejoramiento de los playones destinados al deporte y a la actividad física, en los barrios de mayor vulnerabilidad social de nuestros municipios.

En otro orden, el fortalecimiento industrial es uno de los compromisos que hemos asumido, y en línea con ello hemos creado por primera vez el Registro Industrial de la Provincia de Misiones, REGIMI, que nos permitirá conocer íntegramente la composición industrial de la provincia, por región, rubro de actividad y tamaños de empresas, sus productos e insumos, y con ello diseñar políticas públicas certeras.

Creemos firmemente en la creación de sinergias entre el sector público y privado. Cada uno con su rol, pero con una visión compartida y estrategias comunes.

Recientemente, y luego de un largo tiempo de trabajo conjunto se ha conformado formalmente junto a otros organismos el clúster tealero con apoyo estatal, y estamos trabajando fuertemente en agregar valor al té, para que generemos más productos finales: té en saquitos, tés gourmets, tés solubles, bebidas de té, nuevos mercados, más riqueza para las familias tealeras.

Otra de las actividades centrales de la provincia es la maderera, y es claro que se requiere un gran esfuerzo para lograr que más madera salga de la provincia como producto elaborado final, muebles, viviendas.

Se trata de un núcleo de Producción Mueblera que impulsaremos en el Parque Industrial Eldorado, a partir de carpinteros que ya vienen trabajando en conjunto y en complementación con todos los actores del sector en la región.

Otro producto típico de Misiones es la citronela. Todos la conocemos. Hay en ésta y otras especies un gran potencial a desarrollar con aceites esenciales.

Por ello hemos acordado la instalación de un Centro Tecnológico Oleoquímico en El Soberbio, desde donde trabajaremos en el desarrollo de la actividad productiva industrial con agregación de valor en origen, repelentes, productos para la cosmética y la perfumística.

En el campo tecnológico, es claro que la industria del Software y las tecnologías de la Información seguirán creciendo en todo el mundo, siendo una actividad altamente demandante de mano de obra.

El año pasado aquí en este recinto, hablamos sobre el fuerte impulso que buscábamos generar en el Parque Industrial. Hoy podemos decir que es un hecho. Acordamos con la empresa polaca LUG S.A. que establecerá una fábrica que ya está en plena construcción de luminarias LED siendo la única en su género en el país.

También buscamos apoyar la agregación de valor a la producción tradicional. Iniciativas tales como la producción de azúcar mascabo, o de carbón activado, son objeto de especial atención.

Generar empleo es nuestra obsesión, y también es necesario cuidar aquel que pueda estar en riesgo. Podemos ver la reactivación de la fábrica de envases de papel kraft que fuera La Arminda, que había dejado de operar hace dos años y hoy es gestionada por sus propios trabajadores con el apoyo e intervención del Estado.

Estamos conformando el Parque Ladrillero Posadas, como espacio innovador para la producción de ladrillos y otros productos cerámicos y diseñando centros de producción olera en otros puntos de la provincia.

Hemos dado prioridad a la puesta en marcha del Puerto de Posadas. Para ello hemos creado el Ente Administrador que marca la Ley Provincial de Puertos y realizado ya los llamados a licitación para la concesión de la operación del Puerto Multipropósito de Posadas, el cual pondremos en operaciones en el presente año.

También trabajamos en generar una industria naval local, tanto en lo que hace a industria liviana, como a mantenimiento de embarcaciones mayores. Estamos impulsando la construcción de un dique seco junto al nuevo Puerto de Posadas, que permitirá inicialmente la reparación de buques areneros y barcazas, y cuya primer tarea será la reparación del casco de los históricos Ferrys que hemos reflotado recientemente, en su proceso de recuperación. La obra del “Gran Varadero” comenzará en el último trimestre de este año.

Desde el Ministerio del Agro y la Producción hemos avanzado junto con el Ministerio de Ecología, para el fortalecimiento de la Estación de Piscicultura de Candelaria y lograr que los pequeños productores piscícolas de la provincia logren acceder a alevines y juveniles a un precio justo.

Durante el 2017 se fortalecerá las diferentes organizaciones del Sector Piscícola mediante inversiones en infraestructura de las Plantas de Alimentos (a fin de producir alimento balanceado competitivo en la provincia para el sector y a un precio accesible para el pequeño productor).

Desde el área estamos abocados al Proyecto de Inclusión Socio – Económica en Áreas Rurales (PISEAR). Se ha logrado gestionar su ejecución para lo cual hemos firmado acuerdos con el Ministro de Agroindustria de la Nación, y está destinado al fortalecimiento de la agricultura familiar, de comunidades de pueblos originarios y trabajadores rurales.

En el ámbito institucional de la Vice-gobernación, se ha puesto en marcha la Mesa Provincial para la conformación de la Estrategia Provincial común del Sector Agropecuario y Agroalimentario.

Nos propusimos el desafío de ejecutar la totalidad de los fondos del Clúster de la Mandioca, y a la fecha se encuentra ejecutado en un 97%, destinado a fortalecer a empresas, cooperativas y pequeños productores.

El Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL) con financiamiento del BID, nos hemos propuesto fortalecer el clúster tealero y la cuenca lechera. Se llevó adelante un proceso de fortalecimiento de la producción de “Yogurito Misionero” con la Cooperativa Alto Uruguay Ltda. (CAUL).

Desde el Programa de Competitividad NORTE GRANDE tenemos como objetivo fortalecer a las Cooperativas Tealeras que integran el Clúster Tealero de Misiones y hemos logrado ejecutarlo en un 100%, por un monto total de alrededor de $ 6.500.000.

En la Coordinación EPDA-PROSAP se encuentra en ejecución el “Proyecto de electrificación rural Etapa 2, Fase III”, de los cuales ya se ejecutaron $ 26.000.000 y el 20% del monto fue aporte provincial en un esfuerzo de los misioneros para generar beneficios a la familia rural de las zonas de Aurora, 25 de Mayo y El Soberbio.

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO VEGETAL: atendiendo la crítica situación del sector yerbatero, se desarrolló la implementación de un sistema de monitoreo de ingreso de la materia prima a basculas de secaderos, para lo que se contó con la colaboración de dos Cooperativas Yerbateras zona centro y un privado de la zona norte de la provincia.

A dichas empresas se le proveyó de equipamientos y un software para el pesaje electrónico para el control de ingreso de la materia prima. Este sistema emite dos (2) tickets donde uno queda para el industrial y otro lo lleva el productor como comprobante de la cantidad de kg obtenidos entre la carga bruta y la tara, como también la fecha y hora. Esta misma información es enviada de forma automática y en tiempo real a un módulo de monitoreo dentro del Ministerio del Agro para su posterior procesamiento. De esta manera se demostró que la tan mentada trazabilidad finalmente de la yerba mate es posible, de bajo costo y fácil de implementar, donde tanto el INYM como el Gobierno de la Provincia pueden dar seguimiento muy de cerca y en tiempo real del total del movimiento de este producto. Seguiremos insistiendo ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que se cumpla el Centro de Transacciones y Registro de Productores. A propuesta de la provincia, atendiendo un pedido del INYM uno de los reclamos de los pequeños agricultores, en la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), se aprobó la resolución para la aplicación de un nuevo mecanismo de control del porcentaje de palo de la yerba mate. Esta medida busca aplicar un sistema de control que no tenía, el del tamizado de la yerba, con el objetivo de disminuir la cantidad de palos permitido en cada paquete de yerba mate. No se cambia el porcentaje de palo, que es 35 % sino el mecanismo de control del polvo. El pedido del INYM fue presentado el 30 de enero pasado y es uno de los reclamos de los pequeños agricultores de la nuestra Provincia. En lo que respecta a Frutas Tropicales, trabajamos fuertemente en el análisis técnico para el desarrollo de nuevas cuencas de frutas tropicales junto a nuestra Biofábrica. Lanzaremos la semana entrante el Plan de Soberanía Hortícola en conjunto con el Mercado Central, y tiene por finalidad incrementar la producción local, a sabiendas que la mayor parte de lo consumido en Misiones es extra provincial. Este proyecto no solo va a permitir a los Misioneros consumir productos locales, sino que además, va a generar fuentes de trabajo en el sector, mejorar ingresos y calidad de vida a nuestros productores y no se irán del bolsillo de los misioneros casi 50 millones de pesos cada año.

Por otra parte, el sector tabacalero provincial involucra a 14.750 productores y 21.000 has; el que fue fuertemente golpeado por las condiciones climáticas durante la campaña 2015/2016.

En la campaña mencionada no se alcanzaron los 18 millones de kilos de Tabaco Burley, que afectó a más del 60 % de los productores de la provincia. El Estado provincial realizo un gran esfuerzo financiero de asistencia directa para contribuir a paliar la tal situación.

Realizamos adelantos financieros a las obras sociales, a las cooperativas del sector, adelantos para el pago de fondos de becas, para la compensación por cobertura por granizo, adelantos por pérdidas climáticas, entregamos chapas de zinc para el reemplazo de las chapas de cartón en los galpones, brindamos asistencia en todas las bocas de acopio a los efectos de controlar la justa clasificación y liquidación de la retribución al productor, lo que significa un desembolso de Rentas Generales en términos de adelantos a nuestros productores, por un valor de 190 millones de pesos, y además se giraron en concepto de retorno y caja verde un total de $ 390 millones de pesos.

La participación activa de la Provincia en la mesa de negociación del precio del tabaco posibilitó la fijación del mismo en $35,39 para la clase máxima, lo que da un aumento por encima de la tasa de inflacionaria a favor del productor.

La actual campaña 16/17 con una productividad de casi el doble, se espera comercializar más de 35 millones de kilos. Será una de las mejores campañas, una enorme producción que beneficia a nuestros queridos productores tabacaleros que venían sufriendo los arrebatos del mal clima, con campañas muy duras.

Respecto a la Producción y Desarrollo Animal la provincia cuenta en la actualidad con un total de 434.257 cabezas bovinas.

El Centro de Reproducción y Genética Aplicada, propiedad de la provincia ubicada en Aristóbulo del Valle, a la fecha cuenta con pie de cría de vacas y toros para fortalecer los rodeos con la provisión de vaquillonas y toros con un biotipo Misionero, adaptado a la provincia.

En materia de sanidad, con respecto a la 2º campaña Antiaftosa 2016, iniciada el 03 de octubre, se han vacunado el 100% de las cabezas bovinas.

La provincia se encuentra adherida a las leyes Ley Ovina Nº 25.422 y Ley Caprina 26.141, cuyo propósito es de desarrollar la producción ovina y caprina como proyecto económico en toda su cadena de valor. Estos proyectos las respectivas leyes, benefician a dichos productores por medio de una importante línea de créditos blandos.

La Mesa Ganadera Provincial, tiene como fin principal la continuidad del fortalecimiento de la actividad en toda la provincia; atendiendo la problemática y realidad de cada productor, los cuales se encuentran representados a través de distintas asociaciones ganaderas que integran dicha mesa.

En la APICULTURA, hay registradas 1.800 familias apícolas, registrando una cosecha de miel promedio en 5 años de 212.000 kilos, actividad creciente a la que continuaremos impulsando.

La cadena de valor productiva piscícola está constituida por 4.780 productores; 4 estaciones de reproducción de peces de las cuales dos son privadas, una cooperativa y una estatal; 6 frigoríficos para procesar pescado de cultivo, de las cuales cuatro son privados y dos Cooperativos y 5 fábricas de raciones balanceadas.

En cuanto al Desarrollo Forestal, la actualización del Inventario Forestal de Bosques Cultivados, financiado con recursos provinciales, FAO y UCAR; revelan que la provincia cuenta al año 2015 con una superficie de bosques plantados de 419.008 ha de todos los géneros botánicos plantados. De esta superficie total el 96,85%,405.824 ha, están cartografiadas e identificadas en el territorio.

Hemos reglamentado la Ley XVI N°120 que crea Instituto Forestal Provincial que requiere precisa y profunda información sobre las relaciones y actividades del sector forestoindustrial de bosques cultivados, con la finalidad de promover justas relaciones de mercado y la inclusión de los pequeños productores y MiPYMES forestoindustriales en el desarrollo productivo.

Los planes de acción planteado para desarrollar, para este año, en torno a la gestión técnica y de apoyo en el marco de la Ley 25.080 de Inversiones a Bosques Cultivados, propone más de 43.000 hectáreas de actividades forestales comprendidas en la promoción forestal. Lo que habilita una expectativa de pagos forestales superior a los 120 millones de pesos para el corriente año.

El Programa Leña Renovable contribuye a la excelente visión ambiental sobre los bosques nativos que establece la Ley XVI 106 Marco Regulatorio de los Recursos Dendroenergéticos, el programa leña renovable contribuyó, un año más, a lograr el pulmón energético renovable para sustituir el consumo de leña de bosques nativos por biomasa de bosques cultivados.

Por ello prevemos iniciar un programa de mejoramiento de la actividad carbonera, promoviendo la sustitución de leña de bosque nativo por leña de bosques cultivados y atendiendo a los carboneros, en modalidad de extensión y apoyo técnico.

Los aportes económicos no reintegrables (ANR) destinados al financiamiento de proyectos de pequeños aserraderos y de viveros forestales, incluyen aportes para financiamiento de la ampliación del Centro Tecnológico de la Madera de Montecarlo, del Vivero Forestal Modelo de Dos de Mayo, de capacitación, transferencia tecnológica y producción, el Centro de Diseño para la Madera de Oberá y el Centro Tecnológico de Aristóbulo del Valle, todos con apoyo a cursos de capacitación de operarios de industrias forestales y viveristas.

Para el 2017, pondremos en funcionamiento el pabellón de remanufactura del Centro Tecnológico de la Madera de Montecarlo, una obra licitada con un presupuesto de $ 10.787.830 la cual posibilitará la capacitación de operarios y mandos medios, para dar mayor valor agregado a la foresto industria misionera.

Contarles que reglamentamos la estructura orgánica del Instituto Misionero de Suelos, creado por Ley XVI Nº 115, de manera participativa con técnicos del Ministerio del Agro, Inta, Colegios Profesionales de Ingeniería Forestal y Agronómica.

Otro de los proyectos que nos venimos trabajando es con el Sarandí Histórico de Candelaria donde el Gral. Manuel Belgrano redactó el Reglamento Provisional para los Pueblos de las Misiones. Con el paso de los años su estado fitosanitario fue deteriorándose en su estructura leñosa troncal.

En virtud de ello, propagarán ex vitro del Sarandí Blanco para su clonación y restauración en el municipio Candelaria y posterior transferencias de ejemplares a escuelas provinciales. Finalmente y en el marco del encuentro bilateral de Gobernadores de la Provincia de Misiones y el Estado de Río Grande Do Sul, se constituyó la mesa de trabajo de Agricultura, con la finalidad de intercambiar opiniones y experiencias, para el abordaje de Acuerdos de Cooperación bilateral.

Otra de las áreas que se ocupa del apoyo a las actividades productivas es el IFAI.

Durante este año hicimos intervenciones en la producción hortícola, asistiendo con insumos y brindando capacitaciones a productores y técnicos para mejorar la rentabilidad de sus unidades productivas.

Con respecto al Ingenio azucarero San Javier, la molienda en 2016, alcanzó las 65 mil toneladas de caña procesada. Pese a la difícil situación económica, la provincia hizo un gran esfuerzo para realizar los pagos semanales con plazos muy diferentes a otras actividades productivas.

Están dadas las condiciones para que este año la zafra comience en mayo y se logre poner en funcionamiento la caldera Salcor Caren y el generador de energía. Esto significaría también un beneficio al municipio, porque la fábrica no usará la energía del sistema eléctrico.

En cuanto al Mercado Concentrador, el mismo continúa abasteciéndose de productos que provienen de las chacras misioneras, lo que denota la fuerte inversión del Estado en los proyectos de productores de los 75 municipios. De esta manera, el consumidor puede acceder a productos frescos, de calidad y a precios accesibles, de forma directa sin intermediarios.

Trabajamos con la municipalidad, organizaciones de productores y los técnicos para la puesta en funcionamiento del mercado concentrador de Puerto Rico, cuyo edificio está finalizado y prontamente será puesto en funcionamiento.

Ahora bien, quisiera señalar con atención un tema que siempre está en nuestra agenda de trabajo: la solución del acceso a la tierra y su producción. Estamos llevando adelante por indicación de esta Legislatura, la anhelada expropiación a Alto Paraná con el importante objetivo de brindar esas tierras a los productores organizados en cooperativas. Hace unos días hemos avanzado en los trámites de rigor y en la concreción del pago de la primera compra que corresponde a 166 hectáreas, según el turno de corte, tal como indica la Ley. De esta manera, cumplimos una vez más con la palabra empeñada.

De igual manera, el área de Agricultura Familiar es modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental para todos los misioneros. Así ha definido esta Legislatura. Además de su importancia como proveedor de alimentos para las ciudades, generador de empleo agrícola y fuente de ingresos para los más pobres, la agricultura familiar contribuye al desarrollo equilibrado de los territorios y de las comunidades rurales

Venimos acompañando y asistiendo a más de 9.500 productores mediante los distintos programas. Para este año, se prevé la asistencia a más de 15 mil productores dándole continuidad al trabajo realizado.

A partir del Programa Plantá Alimentos se entregarán semillas y plantines de hortalizas, seleccionados según la época del año, plantines de frutales, forestales y aromáticas que serán utilizados en sistemas agroforestales.

Llevamos entregados 1.500 kits de pollitos camperos para autoconsumo compuestos por bebederos, comederos, alimento y tejido destinado al sector más vulnerable de la sociedad, capacitándolos y enseñándoles a producir su propio alimento. Entregaremos este año 7000 kit de pollitos.

Buscamos promover la producción agroecológica, convencidos de los nuevos tiempos que demandan cuidado del suelo, del paisaje, del ambiente y del ser humano y menos utilización y dependencia de aquellos insumos agroquímicos tan dañinos para todos. Hemos puesto en funcionamiento el Concejo de Certificación participativa, establecido en la ley de fomento a la producción agroecológica cuya función es privilegiar la relación productor-consumidor.

Seguiremos en el desarrollo y evolución para las zonas urbanas con proyectos como el PAU (programa de agroecología urbana) entendiendo la importancia de cultivar alimentos en las zonas urbanas y periurbanas. Un espacio de 1 metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año.

Llevamos adelante el trabajo con Ferias y Mercados, con el objetivo principal de acompañar al pequeño productor a partir del fortalecimiento y ordenamiento de las más de 50 Ferias Francas y mercados de la Agricultura Familiar existentes y promoción de nuevos espacios de comercialización.

Fortaleceremos el vínculo con las escuelas EFAS y las IEAS, como asimismo las agrotécnicas.

Con los Pueblos Originarios, iniciamos el programa Ma´ety (morada de la semilla originaria), que consiste en un Banco comunal de semillas originarias para la reserva de genéticas originarias, que se instalará en la Comunidad Guaraní Guavira Poty (Paraje Santa Rita, San Pedro), de esta manera se incrementará la sustentabilidad del sistema productivo Guaraní con jornadas, talleres de capacitación e intercambios de conocimientos sobre diseño sistémico de producción guaraní.

Acorde con lo que venimos revisando, se encuentra Biofábrica Misiones. Un laboratorio de propagación masiva de plantas a partir del cultivo “in vitro”. Para quienes no la conocen, deben saber que tiene la misión de poner la biotecnología al alcance del productor.

Junto a nuestro socio el INTA, estamos llevando a la Biofábrica a un nuevo posicionamiento al cumplirse su 10º aniversario. A partir de la concreción de programas de transferencia tecnológica de plantas medicinales se efectuaron mejoras y refacciones en el laboratorio, reservorios de agua, nuevas mesadas en el vivero y piletas de inmersión temporaria que permitirán incrementar la producción.

Nuestra Biofábrica genera sus distintos productos priorizando especies de interés regional como: eucalipto, mandioca, ananá, banano, caña de azúcar, orquídeas, heliconias, stevia, aromáticas y medicinales, entre otras, despachando hasta el 2016 más de 10.000.000 de plantines clonales, a productores en forma de productos biotecnológicos forestales, agroindustriales y ornamentales.

Con los plantines micropropagados de Caña de Azúcar se logró aumentar el promedio de rendimiento de Caña de Azúcar en casi 100% comparados al promedio de la provincia de Misiones.

Con las variedades de mandioca provenientes de micropropagación también se lograron rendimientos alrededor de 40 toneladas por hectárea de raíces. Estamos en condiciones de renovar todas las plantaciones de mandioca, hoy muy castigada por enfermedades y falta de ramas suficiente para atender la demanda debido a las severas ocurrencias climáticas.

Con la empresa El Tabacal de Salta, se concretó la venta de los primeros 10.000 plantines de Eucaliptus en un nuevo formato denominado “Babyplant” que consiste en una vitroplanta enraizada.

La realización de Ferias de Flores en fechas alusivas (día de la Primavera, Mujer, Madre etc) permite una mayor vinculación con los productores viveristas y floricultores.

Con la coyuntura y en sinergia con las políticas agropecuarias BIOFABRICA MISONES genera sus productos y crea el área de Transferencia de tecnología que brinda asistencia técnica. Tal como es el caso de hace unos días cuando recibimos la visita del Gobernador de Córdoba, que vino a comprar nuestra tecnología para reforestar 3 millones de árboles en su provincia, adquiriendo una Biofábrica móvil, algo impensado hace un tiempo. Esto demuestra de lo que somos capaces los misioneros cuando firmemente nos proponemos algo.

Por su parte, desde el Ministerio de Ecología se apuntó al fortalecimiento de los agentes guardaparques para el desempeño de sus funciones, realizando la primera entrega de armamentos con la debida inscripción institucional, acompañada de la correspondiente capacitación para la implementación en el uso de las mismas.

Se destacan dentro del trabajo realizado, el intercambio de información y trabajos en conjunto entre agentes guardaparques provinciales del Parque Provincial Moconá (Argentina) y agentes guardaparques del Parque Estadual do Turvo (Brasil), en el marco de la conformación del Consejo Gestor del Parque.

Se apuntó también a incentivar la conformación de reservas privadas en el marco del sistema de áreas naturales protegidas sumándose cinco nuevas que implican 887 has, las cuales en la actualidad dan un total de 29 Reservas Privadas en toda la Provincia que representan 14.271,03 has. conservadas.

Promovimos la educación ambiental en 135 instituciones educativas, llegando a 4050 misioneros entre alumnos y docentes que hoy tiene mejores herramientas para bregar por nuestra biodiversidad. Desarrollando además distintas acciones desde la educación no formal.

Desde la Subsecretaría de Tierras y Colonización se puso en marcha uno de los programas más significativos para los misioneros, Programa Mi Título, con el cual se demuestra, una vez más que ésta gestión provincial apunta a estar cerca de la gente. Con este programa hacemos justicia social y entregamos título a personas que décadas lo estaban esperando. Hace un año nos comprometimos a brindar 10.000 soluciones sobre la tenencia de la tierra y no solo llegamos a ese número sino que lo superamos, llegamos a brindar 10.400. Demostramos que de manera sencilla, coordinando entre todos los organismos que involucra este programa se pueden cumplir los sueños de miles y miles de misioneros, ejemplo claro del misionerismo que buscamos y practicamos día a día. Hemos otorgado más títulos en un año, que en los 25 últimos todos sumados.

Del mismo modo se aportó y se tomó intervención en distintas situaciones que se presentaron en relación a la tenencia de la tierra entre las comunidades Mbya-Guaraní y los pobladores de la Localidad de Colonia Delicia, donde se trabaja, entre otras cosas, en el censo de los lotes que corresponden a las aldeas Ysyry, Aguaraì Mini y Aguaì Poty.

Siguiendo la línea de desarrollar y dirigir la aplicación de políticas bajo las premisas del desarrollo sostenible, la reducción del riesgo producido por fenómenos meteorológicos, hidrológicos e incendios forestales se creó por Decreto Nº 252/16 la Dirección General de Alerta Temprana, disponiendo de un área dotada con los recursos humanos y herramientas tecnológicas necesarias para responder a los imprevistos, estableciendo una vigilancia continua y que puedan afectar a la población y/o a la actividad productiva, para dar el oportuno aviso ante alertas climáticas, siendo este sistema único en el país.

La calidad de los pronósticos del tiempo dará un vuelco significativo antes de culminar el año con la puesta en servicio del radar meteorológico de Bernardo de Irigoyen. Por otra parte, la concreción de convenios con el Estado de Rio Grande do Sul, con la Fundación CIMA (Génova, Italia) y con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande darán el espaldarazo a un minucioso trabajo técnico sobre Alerta Hidrológica para el río Uruguay, que permitirá monitorear permanentemente la evolución del río que tanto preocupa a miles de misioneros. En el mismo marco se incorpora el Plan Provincial de Manejo del Fuego con el objetivo de continuar y ampliar los planes de detección temprana.

Es menester destacar que se ha puesto en funcionamiento la primera etapa del IMiBio, Instituto Misionero de Biodiversidad en Iguazu, con el objetivo de contar con un instrumento estratégico, para la conservación y puesta en valor de la biodiversidad existente en nuestros montes, campos, humedales, lagos, arroyos y ríos.

Tomando en consideración la importancia que se les debe otorgar al resguardo de nuestro medio ambiente se han desarrollado, un registro provincial de agrotóxicos y sus componentes, se han confeccionado informes técnicos, en el marco de La ley de agrotóxicos considerando habilitaciones industriales y control de efluentes industriales.

En sintonía con la modernización del Estado que encaró esta gestión, desde el Ministerio de Acción Cooperativa, Comercio e Integración, hemos avanzado en la digitalización de la base de datos de cooperativas y mutuales existentes en Misiones.

Al mismo tiempo, continuamos con los programas de gran contenido social como lo es: Misión Emprender, destinado a mujeres titulares de emprendimientos relacionados con la producción de alimentos de manera artesanal a baja escala; con el Registro Provincial de Emprendedoras y con el Registro Provincial de Capacitadoras.

Una de las herramientas complementaria y de gran alcance es el Banco para la Mujer Misionera. Nuevamente se puso en marcha la convocatoria para la presentación de proyectos. El Programa ya lleva entregados la suma de más de 20 millones de pesos. Inversión que colabora en la economía familiar y entusiasma aún más a nuestras emprendedoras.

Entendiendo la necesidad de profundizar las políticas activas de desarrollo económico independiente de Misiones, realizaremos la Expo Mujer 2017, X° Edición.

En otro orden, cabe destacar que con el acompañamiento de esta cartera, se conformaron 50 nuevas Cooperativas. Seguiremos firmes en este camino de organización, capacitación, cursos talles y encuentros.

Convencidos que la capacitación es una herramienta fabulosa y acompaña de manera transversal el cooperativismo, este año tenemos previsto el desarrollo de nuevos programas como ser: “Primera Empresa Cooperativa de Jóvenes” con jornadas de formación en el tema.

Buscamos constituir este año como cooperativas de trabajo, grupos de productoras y productores de alimentos, como la cría de aves ponedoras a piso, cerdos, huertas, etc, unos 20 grupos pre-cooperativos, identificados entre las organizaciones incluidas en programas PRODEAR + PRODERI.

Por otra parte, en el ámbito de las relaciones internacionales, de lo cual me expresé brevemente al inicio, durante el año recibimos, entre otros, al Embajador de la República de Corea, con el objeto de profundizar las relaciones comerciales en madera y tecnología; al Vicegobernador de la provincia de Fujian que es sede de la Feria Comercial más importante de China, a la que asistiremos invitados para exhibir nuestras potencialidades.

También enviamos una propuesta al presidente del Consejo Federal de los Pirineos Atlánticos para darle continuidad al Acuerdo de Cooperación descentralizada.

Tuvimos la oportunidad de participar en la Reunión Binacional de Gobernadores y ministros de la zona de Frontera de Encarnación. Y posteriormente en la reunión de Gobernadores paraguayos y argentinos de Frontera Común, del que participaron los presidentes de ambos países.

Finalmente resaltar las acciones del área de Defensa del Consumidor, donde se realizaron 4300 audiencias conciliatorias, dando como resultado que el 73% de las denuncias efectuadas se resuelven a favor del consumidor. En concreto hay más de 2350 misioneros que resolvieron su problema concurriendo al mencionado organismo.

Sabido es que tres de cada once puestos de trabajo, son generados a partir del Turismo. Entendiendo esto, trabajamos para fortalecer el posicionamiento de nuestro Destino Misiones, en varios frentes.

Nadie duda que en Puerto Iguazú, se encuentra nuestro atractivo de cabecera. Consagradas como una de las 7 maravillas del mundo. Nuestras maravillosas Cataratas, nos abren puertas y oportunidades ante mercados internacionales que no podemos desaprovechar. En paralelo estamos trabajando en la consolidación de la Ruta Internacional de los Jesuitas, creando el primer circuito turístico internacional del continente. Esta Ruta, encontrará a la provincia de Misiones, y a sus Reducciones Jesuítico-Guaraníes, como epicentro neurálgico en el desarrollo del recorrido. Aquí, en nuestra tierra, se firmó hace unos meses la Carta de San Ignacio Miní, un documento que la historia tomará como punto de inflexión de la Integración regional en el Turismo.

Si hablamos de “Ruta Internacional”, no podemos dejar de hablar de la conectividad aérea. En este sentido, estamos orgullosos de decir que en 2017 y 2018 respectivamente los aeropuertos de Iguazú y Posadas, recibirán más de 500 millones de pesos de Nación para su puesta en valor. Hoy contamos con 14 vuelos diarios (3 en Posadas y 11 en Iguazú) -todos, de cabotaje-. Para fin de año, esperamos llegar a 25, y en 2018, superar los 35 vuelos diarios, alcanzando un total de 1.200.000 pasajeros al año, que es la cantidad TOTAL de turistas (vía aérea + vía terrestre) que recibimos en 2016. Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Río y Madrid, además de nuevos destinos de cabotaje, serán parte de nuestras nuevas posibilidades de crecer.

Nuestros Parques Provinciales, juegan también un rol fundamental en el desarrollo turístico. Trabajamos para que mejoren día a día la prestación de servicios.

Entendemos que el Ecoturismo y la sustentabilidad son eslabones fundamentales. Venimos trabajando hace tiempo, en la consolidación de productos altamente competitivos, que solo aquí, se pueden conjugar. Así, la Ruta de la Selva, la Huella Guaraní, y el Circuito de Lodges de la Selva, constituyen un trinomio que se potencia mutuamente y que con entusiasmo venimos llevando adelante.

Otras de las variables que no perdemos de vista, es la del Turismo Rural. En Misiones, contamos con Estancias, Casas de Campo, Chacras, Actividades Agropecuarias, Hoteles de Campo, Restaurantes de campo, Granjas Educativas, Museos rurales, y por supuesto, Cabañas y Campings, en su inmensa mayoría, inmersos en nuestros pueblos.

Queremos una Misiones turística de punta a punta.

Para poder crecer, entendemos que resulta fundamental la unión poco a poco, cambiamos el paradigma de aquella antigua concepción de “Sector Público y Sector Privado”, para convertirla en “Sector Público + Sector Privado”.

Entendemos que el turismo es trabajo, es prosperidad, es desarrollo sostenible y sustentable; queremos contribuir a través de él, a que cada pueblo, cada ciudad, cada colonia y cada picada, puedan crecer de manera armoniosa, cuidando los recursos para sus próximas generaciones.

Generamos una campaña “madre”. La dimos a llamar “Todos tenemos Misiones”. Un concepto distinto, una campaña que no se limita a enumerar las opciones que Misiones tiene para el turista, sino muestra que esta tierra maravillosa también es suya.

El Turismo logró una reparación histórica: la devolución del IVA al turista extranjero, una medida que sin dudas, nos pone en escena ante los grandes mercados de todos los continentes.

Y así seguiremos esforzándonos juntos para lograr que Misiones pueda desarrollar todo su potencial, generando orgullo, trabajo y bienestar para cada misionero.

Desde el Ministerio de Trabajo y Empleo hemos dado continuidad a las acciones en pos de desalentar el empleo en negro y el trabajo infantil, asistiendo técnica y jurídicamente en lo que refiere a la correcta aplicación de las normas laborales como su interpretación a los casos concretos, se canalizaron los conflictos individuales y colectivos de trabajo en el ámbito del diálogo y la conciliación.

Se han labrado 1.350 Infracciones por incumplimiento de la normativa vigente en lo que respecta a Seguridad e Higiene Laboral y riesgo de trabajo.

Se realizaron inspecciones, infracciones y personal relevado de 6.106 casos, para efectivizar el cumplimiento de la legislación laboral.

Tomamos intervención utilizando la mediación, en conflictos patronal-obrero. Tanto en conflictos individuales como pluri individuales.

Con intervención de este organismo se abonaron $33.368.974,50 en concepto de ajustes, liquidaciones de haberes, indemnizaciones y reclamos varios.

De manera constante con mucho compromiso desarrollamos reuniones con distintos sindicatos, con miras al afianzamiento con los trabajadores a través del diálogo y la participación.

Con mucha convicción coordinamos acciones de erradicación del trabajo infantil. Ojalá no tengamos que hablar de esto, pero es un verdad que nos duele y por la cual no bajaremos los brazos. Por esta razón monitoreamos y fiscalizamos, tomamos denuncias y realizamos el seguimiento, nos capacitamos y participamos de forma interinstitucional con otros actores sociales.

Con programas como: Promoción del Empleo y Mejora de la Empleabilidad; Programa Intercosecha, destinado a tareferos; Programa “Pro-Inclusión” destinado a personas con discapacidad; Programa “Pro-Empleo” para hombres y mujeres que aspiren a producir, Programa de “Formación Contínua” para oficios concretos; hemos con ello impactado a más de 28 mil familias misioneras

A continuación quisiera ponerles en conocimiento del conjunto de políticas en materia de energía. En primer lugar EMSA posee un Sistema Interconectado Provincial (SIP) integrado por líneas de Transmisión y subtransmisión a saber:

Línea Alta Tensión 132kV. 682.21 km

Línea Media Tensión 33kV. 1.268 km

Línea Media Tensión 13,2 kV. 2050 km

Además conforman este sistema 122 estaciones y subestaciones.

En el transcurso del corriente año incorporaremos una Estación Transformadora de 132/33/13.2 de 44 MVA, con lo que totalizaremos 1177 MVA instalados, además contaremos con un Transformador de 44/15/44 MVA de reserva.

En cuanto a las Subestaciones Transformadoras de 33/13.2 kV se incorporaran siete (7) en el corriente año, totalizando 551 MVA instalados, teniendo en reserva 4 Trafos de 8.5 MVA, 2 de 2.5 MVA y 1 de 1 MVA. Asimismo, disponemos en stock 254 Transformadores rurales, de distribución y de transmisión, de potencia inferior a 1 MVA.

Existen 5 fuentes de abastecimiento del Sistema Interconectado Provincial. La primera es de Interconexión al sistema de argentino (SADI) que aporta 600 MW, el segundo se trata de la generación propia de EMSA, con 138 MW; la tercera es interconexión ANDE, la cuarta son centrales térmicas y la quinta fuente es Arauco en Planta Puerto Piray, aportando así 808 MW en total.

En el transcurso de los próximos 60 días se incorporaran dos (2) Grupos Generadores Térmicos Transportables de 2.1 MVA que serán instalados en Bernardo de Irigoyen uno y el otro en San Antonio, los que nos permitirán abastecer el 100% de cada localidad en caso de falta de suministro a través del Sistema Interconectado Provincial.

El récord histórico de demanda de Potencia de produjo el día 08/03/2017 con 524.2 MW y el de Energía Diaria operada por el SIP en el pasado día 09/03/2017 con 10775.9 MWh

La Demanda Máxima de Potencia en el año 2010 alcanzó los 339.9 MW y la última registrada en último mes de marzo fue de 524.2 MW, lo que representa un crecimiento en dicho periodo del 54.2%. Este crecimiento hubiese sido imposible de soportar si no se hubiesen realizado inversiones en nuestro Sistema Interconectado Provincial.

Obras Ejecutadas y en Ejecución: entre 33/13,2 y 132 kv tienen un grado de ejecución de un 85% en promedio: en Roca, en Puerto Mineral-Eldorado; Aristóbulo del Valle – San Vicente; Oberá y obras complementarias; Máximo Paz – San Isidro; El Brete; Arroyo Garupá-Candelaria y en Itaembé Guazú.

A la vez, instalamos un total de 347 transformadores rurales y de distribución nuevos, con el objetivo de cubrir el crecimiento de la demanda en el área de concesión de la empresa.

Hace unos meses, iniciamos las obras de Electrificación Rural licitadas con recursos del FONPLATA (75% íntegramente a cargo de la Nación) y coparticipación de la Provincia (25%) para la concreción de 25 Proyectos en el transcurso de 18 meses, que son para atender la demanda de familias rurales más obras de infraestructura que comprenden una Subestación Transformadora El Soberbio, cruce de Rutas 2 y 15. Hablamos de una inversión total de la licitación $ 107.820.000.

Con el objeto, de seguir atendiendo el incremento constante de la demanda en los diversos sectores, residenciales, comerciales e industriales del interior de la provincia, este último año invertimos $ 29.960.626 en redes de Media Tensión, Baja Tensión y Subestaciones Transformadoras. Asimismo se concretaron obras de alumbrado público, estando contempladas las que corresponden a accesos a Pueblos y ciudades sobre rutas Provinciales y Nacionales.

Continuando con el tema energético, en su primer año de gestión, la Secretaría de Energía se ha concentrado en las energías renovables dentro de un Marco Estratégico Provincial que apunta a las políticas nacionales e internacionales de la Lucha contra el Cambio Climático y la transición energética de la especie humana hacia estas energías.

El principal recurso provincial es la biomasa forestal.

El resultado del proceso de participación de profesionales, cooperativas, municipios y emprendimientos ha sido la ubicación y pre-factibilidad de 16 emplazamientos de Centrales Eléctricas de Biomasa con un total de generación de 90 Megavatios de Potencia instalada, con una Inversión Potencial estimada en más de 90 Millones de Dólares, 174 puestos de trabajo directos y 783 empleos indirectos.

En la misma línea de acción de las energías renovables, la Secretaría de Energía trabaja en un Inventario Hidroenergético Provincial de nuestros arroyos interiores con el objetivo de reestudiar la totalidad de los Proyectos existentes, para el aprovechamiento hidroenergético.

Otra de las líneas propuestas en materia de energías renovables consiste en el Programa de Asistencia para el Uso de Energía Solar Térmica con el objetivo de fabricar en la Provincia calefactores solares estacionarios multipropósito, con el objetivo de calentar agua para hogares rurales y urbanos.

Contamos con una línea de acción relacionada con las denominadas energías rurales. Esta iniciativa apunta a proporcionar sistemas de digestores anaeróbicos para la generación de energía térmica o eléctrica a partir de residuos orgánicos de diferentes orígenes.

Orientados al logro de estos objetivos, se han elaborado varios Programas como el Centro De Investigación, Difusión y Capacitación (CIDCER) para fomentar, impulsar y realizar iniciativas de desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas; el Programa de Difusión sobre el Uso Racional y Eficiente de Energía para lograr un consumo responsable y racional de la energía que gastamos a diario a través de Educación.

Les hago ahora referencia a un tema de sumo interés sobre todo hablándoles como docente. Sostenemos que la educación es la vía, el camino y la mejor alternativa para la transformación de una sociedad cada vez más igualitaria, justa y plural. Más de 400.000 misioneros asisten a instituciones educativas de la provincia, en busca de un mejor destino para sus vidas.

En cuanto a infraestructura, a pesar de las dificultades de sostenimiento de la obra pública, en el corriente año se harán 71 nuevos edificios escolares.

Importante destacar también obras de reparación y mantenimiento de más de 300 edificios escolares, además de la inversión de 17 millones de pesos para provisión de agua incluyendo perforación, colocación de bombas y tanques.

Para el nivel inicial, promovemos el Plan Provincial de Alfabetización Inicial con acciones de articulación entre docentes del nivel inicial y docentes de los primeros años de la escuela primaria, convencidos de que la ampliación del sentido de la unidad pedagógica es fundamental para el desarrollo de las capacidades para leer, escribir y razonar lógicamente.

Sabemos que el sistema de educación tal como lo conocemos, no es suficiente para alcanzar a todos nuestros jóvenes que tienen como asignatura pendiente la finalización de su secundaria. Es por ello que hemos desarrollado un Programa Provincial para la terminalidad secundaria de los adolescentes y jóvenes, cuya meta es acompañar a quienes aún permanecen al margen del sistema para que finalicen y certifiquen sus estudios secundarios.

Un capítulo especial merece nuestro cuerpo de comprometidos docentes, como no ve en ningún otro lugar del país y a la voluntad firme de su sector gremial de resolver siempre lo mucho que falta, desde el respeto y del diálogo continuo.

Cabe remarcar que Misiones es la única jurisdicción del país en adelantar con recursos provinciales el pago de los complementos nacionales (Incentivo Docente y el Ex Adicional Compensador) a todos los docentes misioneros cada mes, a fin de llevar tranquilidad a sus hogares.

La educación rural cuenta con una Dirección creada en el ámbito del Consejo General de Educación, con el objetivo de articular las políticas educativas de la provincia atendiendo a las particularidades propias de nuestra ruralidad, muy diferente a las de otras jurisdicciones.

Y también cabe señalar la atención a la educación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad, que a través del trabajo conjunto entre la Dirección de Educación Especial y las otras direcciones de niveles y modalidades avanza hacia la consolidación de un modelo inclusivo, especialmente este año declarado por esta honorable Cámara como el “Año de las personas con discapacidad, por una sociedad más integradora e inclusiva”.

En tal sentido reestructuramos el 98% de las Plantas Orgánico Funcionales, pendientes en algunos casos desde el año 2009, dando prioridad a la reubicación de docentes en disponibilidad, e instituimos la Dirección de Educación Especial también dentro del ámbito del CGE, logrando de esta forma una mayor cohesión en las políticas educativas. Aspiramos a un Sistema Educativo de escuelas integradas.

También creamos dos escuelas Especiales. Una de ellas es la primer Escuela de Atención al alumno con Trastorno del Espectro Autista (TEA) dando respuesta a una demanda histórica.

Desde los campos de la ciencia y la tecnología, tanto desde la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva como desde el CEDIT, las acciones tienden a articular los espacios académicos y de educación formal, con los desarrollos tecnológicos que buscan la resolución correcta de problemas.

También desde el punto de vista de las políticas de desarrollo cultural, en los 75 municipios, se registra una intensa actividad en sus diversas manifestaciones. Desde la Subsecretaría de Cultura, buscamos generar actividades que contribuyan a un desarrollo integral y armónico, que fortalezcan nuestra identidad.

Hemos puesto en marcha el IAAVIM Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, tiene a su cargo la implementación de la Ley VI Nº 171 de Promoción Audiovisual. Su constitución es fruto del trabajo de años de realizadores, técnicos, productores, documentalistas, maquilladores, periodistas, actores y otros integrantes del sector audiovisual de Misiones. La misión del IAAviM está centrada en la promoción y fomento de las obras audiovisuales como patrimonio cultural de todos los misioneros.

Ahora bien, quisiera realizar mención especial a un desafío que pone a la provincia a la vanguardia de la educación: la primer Escuela Pública de Robótica del país. Esta escuela que funciona en la localidad de Posadas, recibe a más de 1300 alumnos quienes encuentran allí un espacio y recursos adecuados para el fortalecimiento de procesos de pensamiento, habilidades cognitivas y estrategias de acción propias de los nuevos paradigmas del conocimiento del Siglo XXI. Es un salto al futuro tal como eligen los desafíos de esta época.

Misiones también toma la delantera en políticas educativas universales, por ello “la educación viaja gratis”. El Boleto Estudiantil Gratuito en una acción que ahora otras provincias por fortuna imitan y con una elemental regla de justicia educativa, esta Legislatura estableció el BEG. Actualmente existen 147 mil usuarios efectivos.

En el mismo sentido, continuamos con el Programa Conozco Misiones con mi Escuela, del que participan más de 110 mil niños y jóvenes; número que haremos crecer este año. Programa que por medio de viajes educativos, fomenta el conocimiento de todo aquello que nos pertenece: nuestra historia, el valor de nuestro patrimonio cultural y de nuestros recursos hídricos.

Con esta visión e interpretación del presente, llevaremos adelante la tercera edición del Móvil Fest. Un festival donde decenas de miles de jóvenes participan contando sus historias a través de productos audiovisuales, como lo son los cortometrajes. Es así que fomentamos la creatividad, la participación en equipo, el uso de dispositivos que utilizan a diario pero con otras finalidades.

Ahora bien cabe destacar que el Parque del Conocimiento ha redoblado su presencia y protagonismo en la agenda cultural de Misiones y de la región. Ha promovido propuestas y espacios únicos que realzan el misionerismo a través de la expresión artística y la ciencia.

El paso de visitantes por sus instalaciones se incrementó de gran manera, superando 500.000 personas en el 2016.

El Parque llegó a toda la provincia, en cooperación con los municipios, con el Ballet Folklórico, la Orquesta de Cámara, el Coro Estable, Legado Regional, el programa sonoro-corporal Late, el proyecto Oré Mba con el acervo musical Mbya, Artes del Fuego, Arte Móvil, además de talleres y capacitaciones y obras teatrales con actores de reconocimiento internacional.

El Parque también dijo presente en el Festival Internacional “Iguazú en Concierto”, con una cálida recepción del público.

Se inauguró el cine IMAX, el cual representa un espacio inédito de acceso a las tecnologías más avanzadas del planeta. Su doble abordaje: gratuito para escuelas y otras instituciones educativas, y comercial con los estrenos mundiales, lo convierten en un cine como ningún otro en el mundo. Hecho con recursos propios y gerenciados por el mismo Estado lo hacen único en su tipo.

Se realizaron capacitaciones de distinta índole, las cuales han convocado a un público heterogéneo. Con exitoso ejemplo se realizaron las Jornadas de Literatura Infanto – Juvenil.

El Parque del Conocimiento se ha transformado en el espacio predilecto para congresos, ferias y eventos de gran magnitud. La ExpoMujer, la de Pymes, la Feria Forestal e inmobiliaria, por mencionar algunos, han convocado a unas 130 mil personas.

Sin dudas, la llegada de Tecnópolis Federal ha sido un evento sin precedentes que solamente el Parque del Conocimiento podía albergar en sus 22 hectáreas con espacios heterogéneos. Cientos de miles de familias y escuelas se han fascinado con esta propuesta científica, tecnológica y artística.

El Conozco Misiones con mi Escuela, también hizo posible que muchas escuelas participaran de esta Mega muestra. Con una logística de traslados y acompañamiento, hasta incluso las escuelas de los parajes y picadas más alejadas de Posadas, tuvieron la fortuna de vivir esa experiencia única e inolvidable, totalmente gratis.

Así como fue impresionante la concurrencia, Canal 12 hizo llegar más lejos aún, transmitiendo día a día desde el lugar. Con un despliegue de móviles de exterior, equipos tecnológicos y una producción de calidad, nuestro canal contribuyó a que la región, inclusive países vecinos y en simultáneo con la TV pública, todos pudieran tomar conocimiento y dimensión de lo que aquí sucedía.

Sin dudas fue el evento más grande que pasó por Misiones y también fue la edición que mayor afluencia tuvo en el país, batiendo el récord y llegando a los 820 mil participantes. Así fue que nuestro Parque del Conocimiento demostró todo su esplendor y los recursos humanos con los que cuenta.

Vamos a pasar a otro tema muy importante para Misiones y tiene que ver con el conjunto de políticas en lo relativo a obras públicas.

En el transcurso del año 2016, desde la Dirección de Arquitectura, se están ejecutando obras por los montos asignados en la Ley de Presupuesto. Este presupuesto corresponde tanto a la finalización de obras, como al inicio de otras. Las mismas, corresponden a aquellas que tienen un mayor impacto social. Como ser: parques y plazas, CAPS, terminales de ómnibus, centros cívicos, hospitales, salón de usos múltiples y polideportivos, entre otros.

En el informe con el que cuentan, se encuentra un detalle de las obras inauguradas y otras en proceso de finalización. Así también las que serán licitadas y las que se iniciarán.

Cabe destacar que este año pondremos en marcha un programa de construcción de 100 plazas recreativas en toda la provincia, donde cada intendente pondrá sus prioridades a la hora de elegir la ubicación de las mismas. Estas estarán dotadas de juegos infantiles y/o diferenciales, actividades de salud, iluminación, senderos, bancos, etc.

O bras – Dirección General de Arquitectura

Nº Obra Municipio 1 Plaza/parque Cte. Andresito 2 Espacio joven Apóstoles 3 Plaza/parque Colonia Polana 4 Plaza Colón Jardín América 5 Plaza/parque Wanda 6 Parque República del Paraguay Posadas 7 CAPS Cerro Moreno Santa Ana 8 CAPS Bº Prosol Jardín América 9 CAPS San Javier 10 CAPS Puerto Santa Ana 11 CAPS Wanda 12 Rem. Escuela Nº 918 A del Valle 13 Rem. EPET Nº26 A de Irigoyen 14 Taller Esc. Especial Nº 39 Dos de Mayo

15 R. Escuela Nº 356 Posadas 16 Terminal de ómnibus Apóstoles 17 Terminal de ómnibus Campo Grande 18 Terminal de ómnibus Candelaria 19 Terminal de ómnibus Dos Arroyos 20 Terminal de ómnibus Dos de Mayo 21 Terminal de ómnibus Campo Viera 22 Terminal de ómnibus Eldorado 23 Terminal de ómnibus Gobernador Roca 24 Hospital nivel II y Pediatría Eldorado 25 Hospital I Etapa Panambí 26 Ampliación odontología Parque de la Salud Posadas 27 Centro control de Zoonosis Posadas 28 Rem. planta medicamentos Hospital Baliña Posadas 29 Hospital II etapa San Vicente 30 Polideportivo de Alicia Alta Colonia Aurora 31 Polideportivo Etapa II Colonia Alberdi 32 Polideportivo Santa Helena Garupá 33 SUM Colonia Delicia 34 Etapa III Mercado Concentrador Oberá 35 SUM Villa Emma San Ignacio

En concordancia, la subsecretaria de Obras Públicas tiene en marcha desde el año 2010 un programa de inversión en obras destinado exclusivamente a cooperativas de servicios públicos que a la fecha ha traído muy buenos resultados. En el curso del año 2016 se han invertido $101.781.802 millones en 27 obras de fundamental importancia para las cooperativas y organismos públicos siendo alcanzadas en esta oportunidad cooperativas de 16 localidades de la provincia.

Las obras realizadas consisten en extensiones de redes de agua, pozos perforados, tanques de reserva acentuando la provisión de conexiones y micro medición, como así también otras obras en organismos públicos.

Es de destacar la iniciación de la obra nueva toma de agua de Montecarlo I etapa. Obra que consiste en una toma de agua sobre el rio Paraná y la ejecución de aprox 5.000 mts de cañería de impulsión. Dicha obra es financiada con recursos de rentas generales de la Provincia.

Para este año en curso tenemos previsto con un presupuesto de $35.000.000 para varias obras a realizarse en el ámbito de las cooperativas, como ser redes de agua potable, perforaciones tanques y cisternas de almacenamiento, como también la continuación de la ejecución de la nueva toma, impulsión y piletas de potabilización de Puerto Libertad, que impulsa agua cruda de la presa de Uruguaí.

Asimismo en este mes de mayo se dará inicio a una obra de vital importancia para la zona centro, como es la primera etapa del saneamiento del arroyo M´botaby de la ciudad de Oberá con un monto cercano a los $100. Mil siendo afrontados con recursos de rentas generales.

Además informamos que está en proceso de licitación para este mes una obra de vital importancia para la Ciudad de Posadas como lo es el saneamiento del Aº Las Chanchas y sus afluentes.

Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad organiza su accionar a través de una estrategia enmarcada en la actual gestión, 2016 – 2019, y de ésta se derivan Planes Operativos para sus distintas áreas de construcciones de obras y de servicios de mantenimiento de caminos y la Escuela Vial. Mediante este plan se integran los objetivos de la provincia y los planes de desarrollo del Gobierno Nacional. En vista de ello es que hay obras realizadas con recursos propios y otras que realizamos en cooperación solidaria de Vialidad Nacional.

Proyectamos las ideas entendiendo que la inversión pública puede ayudar a la distribución de la riqueza y también otorgar más competitividad al territorio mediante la disponibilidad de caminos; mejorar la sustentabilidad de los recursos naturales y para mejorar la seguridad vial.

El listado de obras más relevantes que estamos desarrollando, correspondiente a la trama urbana son:

– El Acceso a Puerto Piray; a Cabureí por la Ruta Nac. N° 101; a Aº del Medio; a Bernardo de Irigoyen y el acceso al Parque Industrial de Puerto Rico.

– Un caso especial lo constituye la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N° 12 en Posadas, cuyos trabajos de duplicación de calzada y ejecución de colectoras se desarrolla en los tramos Ex – Garita km 10 a Rotonda (Av. Uruguay) y Rotonda – Av. San Martin – Acceso al Aeropuerto de Posadas.

Mediante una ampliación del convenio oportunamente suscripto con la Nación, esta obra a partir de 2017, se extenderá esta obra con las mismas características, hasta el Bo. Itaembé Guazú, dotando a dicha urbanización de un rápido acceso al resto de la Ciudad de Posadas.

En lo que hace a los trabajos del ámbito rural para la cualificación del territorio, obras más relevantes desarrolladas son las siguientes:

– Construcción obras básicas y pavimento de la Ruta Nº 8 en el tramo 25 de Mayo – Campo Grande, la que se halla prácticamente finalizada al igual que el nuevo puente sobre el Aº Acaraguá y la Ruta Prov. Nº 221

– Se continuó en el año con la construcción de la Ruta Prov.Nº220. Mención especial constituye la ejecución durante 2016 del puente sobre el Aº Chafariz

Para 2017 la DPV prevé llevar adelante la conclusión de los estudios, la licitación y el inicio de la ejecución de: la intersección de las Rutas Provinciales N° 4 y N° 215 en Gdor. López; el Acceso a Colonia Guaraypo y el Acceso de Tránsito Pesado en Andresito, que derivará el flujo de camiones dentro del casco urbano de dicho municipio, previéndose a tal efecto la construcción de nuevo puente sobre el Ao. San Francisco. De igual forma logramos el financiamiento para la construcción del nuevo puente sobre el Aº canal Torto sobre la Ruta Provincial N° 103. Obra que comenzará este mismo mes.

Acerca de las pavimentaciones nuevas en distintos tramos, se pueden mencionar la número 15, la 210, la 219, la 222, la 4, la 20 y número 103. En síntesis: cientos de kilómetros de pavimento para mejorar la vida concreta y plena de los misioneros. Una inversión inmensa que en tiempos de dificultades tiene doble mérito.

Una mención especial merece en este punto, al desarrollo del programa vial denominado “100 Puentes” que contempla la construcción de viaductos de menor porte que comunican zonas urbanas y rurales. Los beneficiarios del mismo serán todos los municipios de la provincia y se estimó su duración en 18 meses, al menos en una primera etapa.

Desde Vialidad también nos ocupamos en invertir para cuidar el medio ambiente y promover el turismo. Un ejemplo de ello es la puesta en valor del Cerro Monje en San Javier, la cual hemos finalizado e inaugurado previo a la Semana Santa. Este lugar convoca a miles de peregrinos que hoy cuentan con un espacio más cómodo, accesible y sin que se haya afectado su entorno natural.

Invertimos en colaboración con los municipios ya que hemos puesto en marcha una acción para la implementación del Fondo Vial Provincial (creado por Ley X–N° 26) cuyo objetivo principal es dar una mayor capacidad de respuesta a las finanzas de los municipios, a cuyo cargo se encuentran casi 30.000 km de caminos

Atentos a la necesidad de dar respuesta al mantenimiento de los caminos terrados en la provincia hemos incorporado 30 motoniveladoras de primera marca a nuestro parque. Lo que resulta uno de los lotes de compra de máquinas más ambicioso en la historia de la institución y que hoy ya es una realidad.

RESUMEN (INVERSIONES 2016)MILLONES ($)Acción en el territorio urbano (Accesos)130,00Acción en el territorio urbano (Municipios)28,37Obras de envergadura ámbito rural (pavimentaciones nuevas)233,70Obras de mantenimiento y rehabilitación de rutas y accesos (municipios)72,90Obras de mantenimiento y rehabilitación de rutas provinciales y accesos.

A su vez, la Unidad Ejecutora Provincial, pondrá al servicio del pueblo, obras ejecutadas entre 2016-2017, más de 700 millones de pesos de distintos financiamientos: local, nacional e internacional. Fueron realizadas en distintos municipios y con característica variada, siempre con un perfil social. Hablamos de galpones, playones deportivos, saneamiento, equipamiento, cordones cunetas, en fin, todas obras que constituyen un inmenso aporte al bienestar de la comunidad.

Con el mismo sentido de los social, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, durante el 2016 ha realizado 68 obras de abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, que están integradas por: Toma (perforación o captación superficial); Almacenamiento (tanques Elevados); Redes de distribución y colectoras, que dieron soluciones a una población del orden de los 27 mil misioneros.

Pudimos concretar la confección de los planes Directores de Agua Potable de las localidades de: Corpus – Gobernador Roca; Garuhape; Andresito; Bernardo de Irigoyen; El Soberbio y se encuentra en ejecución el de San Pedro. De la misma manera que en los últimos años, el IMAS seguirá presente en decenas de parajes, picadas y municipios de nuestra provincia llevando agua y vida a nuestra gente.

Una de las obras más importantes se realiza en Panambi. Obra que dará solución de abastecimiento de agua potable a dicha localida, presentando un avance del 70%.

En Posadas se ejecuta el “Plan Maestro de Agua Potable para las ciudades de Posadas y Garupa 1a etapa”. Esta obra comprende el equipamiento electromecánico para la Estación de

Bombeo de Agua Cruda; 2 Módulos Potabilizadores; Cisterna de Almacenamiento; estación de Bombeo de Agua Potable y su correspondiente equipamiento Electromecánico; Acueducto Troncal Sur de 7.400 mts desde Estación de Bombeo hasta Garupa y Redes de Distribución en una longitud de 20.700 mts.

También se realizan asistencia en decenas de escuelas de la provincia.

En cuanto a las obras a ser ejecutadas durante este año, tenemos:

– Sistema de Agua Potable en Dos Arroyos; en San Pedro una nueva Obra de Toma e Impulsión; sistema de agua Potable a El Soberbio, el Programa abastecimiento de Agua

Potable a Comunidades Originarias y un programa de Agua Potable a Escuelas y afines.

– Agua Potable y desagües cloacales a las localidades de: Gobernador Roca; Corpus y Bernardo de Irigoyen.

– Desagües cloacales en Aristóbulo del Valle y en Leandro N. Alem

En lo que respecta al EPRAC, lo planificado y proyectado el año pasado fue cumplido en su totalidad y así se avizora para el corriente año. Caminamos la provincia relevando las redes de agua y cloacas georeferenciandolas, para así poder saber qué tenemos y hacia dónde vamos,

Acompañamos al municipio de Eldorado en las pruebas de funcionamiento de la red cloacal y planta de tratamiento ya finalizada y hoy en funcionamiento.

En este año tendremos la información de los 75 municipios y asimismo seguiremos en forma orgánica y semestral con los controles de calidad de las mismas.

Desde el EPRAC tenemos pleno compromiso de asegurar la calidad del agua que consumen todos los misioneros y en tal sentido se puso en marcha las capacitaciones de concientización y cuidado del agua mediante la firma de actas acuerdo y de cooperación con distintos organismos del Estado competentes, como así también de las cooperativas en toda la provincia.

Hacemos un enorme esfuerzo para sostener una tarifa adecuada a cada usuario y así también resaltar el valor que se paga por tal vital elemento sea hoy de 12,34 pesos los mil litros.

En la ciudad de Posadas el Eprac sigue dando subsidios a familias con imposibilidad de afrontar el costo del servicio.

Acentuando la tendencia de los últimos dos años, la política habitacional que desarrollamos desde el IPRODHA, hará hincapié en la demanda de los sectores socioeconómicos más humildes.

Cabe destacar que, finalmente luego de años de gestiones, también las políticas nacionales se han alineado con esta problemática, brindando las herramientas programáticas adecuadas para que las jurisdicciones las adecuen a sus reales requerimientos, solo habilitando los programas de viviendas sociales para ingresos del grupo familiar inferiores a dos salarios mínimos.

Asimismo, y, como una característica particular de nuestra provincia, seguiremos haciendo hincapié en el concepto hábitat, complementando las soluciones habitacionales con importantes inversiones en infraestructura de servicios de agua, cloacas, vialidad urbana, gas y electricidad. Así como los equipamientos comunitarios destinados a que se presten adecuadamente los servicios de, educación, salud, seguridad, justicia, esparcimiento, cultura, deportes y recreación.

Hemos podido hacer casi 25 mil soluciones habitacionales y las multiplicaremos este año.

En el área de educación, contribuimos con 128 obras y en el área de la salud, tanto hospitales como centros de atención primaria de la salud, de cumplimos con el mejoramiento en las localidades de Oberá, Jardín América, Concepción de la Sierra, Montecarlo, San Pedro, San Antonio, Santo Pipó, Wanda, Eldorado, Santa María y Posadas.

De igual manera, realizamos obras en 17 comisarías y cuarteles de bomberos.

Tanto en restauración como puesta en valor, intervenimos en hogares de niños y ancianos.

Con este esquema, pudimos ocuparnos del saneamiento de los arroyos: Tacuara de Puerto Iguazú, arroyo central de Cerro Azul, Apepú de Posadas y la cuenca de la avenida Las Heras de Posadas.

Y por último en cuanto las obras que lleva adelante este Instituto, se construyeron un total de 285 cuadras de pavimentación y empedrado en toda la provincia.

Como sabrán, estamos transmitiendo en vivo por LT 85 Canal 12, que forma parte de Multimedios SAPEM. Para que este simple hecho suceda, este multimedios ha realizado todas las inversiones necesarias para dotar al canal, a LT 17 Radio Provincia, y LT 46 Radio Bernardo de Irigoyen, de toda la tecnología y equipamiento que permitan su óptimo funcionamiento como medios de comunicación de vanguardia en toda la región.

Todo ello, nos ha permitido estar al más alto nivel en materia comunicacional a nivel país, en el marco de las políticas públicas implementadas por Nación como ser: la ley de medios de la que fuimos partícipes sin caernos en la grieta política y la implementación y desarrollo de la TV digital terrestre.

Con mucho orgullo, hoy podemos decir los misioneros que gracias a esas inversiones, LT 85 Canal 12, es considerado pionero como canal público en todo el país, en materia de contenidos audiovisuales, equipamientos, tecnología y los recursos humanos.

Ese protagonismo que tiene nuestro canal, se manifiesta a través de los siguientes hechos concretos:

– Panorama Federal, programa emitido por la TV Pública con alcance nacional, con lo cual se logra una trascendencia a nivel país de los aspectos fundamentales de nuestra realidad.

– El Consejo Federal de la Televisión Pública, entidad que nuclea a los canales públicos del país, ejerciendo actualmente la presidencia del organismo. La metodología de trabajo ha permitido la conformación de la Red Patagonia y la Red NEA, mediante la cual los canales integrantes conforman un “sistema de colaboración mutuo” para la transmisión de eventos deportivos, culturales, sociales, productivos, de interés general. Para concretar estas acciones, en todo momento contamos con el firme acompañamiento del Ministerio de Medios de Nación.

Cabe destacar que se hallan avanzadas las tratativas con un canal de la hermana República del Paraguay, para conformar un canal bi-nacional, destinado a generar contenidos audiovisuales comunes.

También desde el concepto de la comunicación, hoy el acceso a la banda ancha es un derecho de los ciudadanos que permite mejor educación, mejor seguridad, mejor atención de la salud y representa mejoras en la producción. En Misiones tenemos enormes problemas de conectividad que se van a ir resolviendo con los despliegues de fibra óptica federal y provincial ya proyectados con Marandú Comunicaciones.

Es así que se habilitaron los nodos de L.N. Alem en febrero y Cerro Azul en abril. En los próximos días Oberá y Dos de Mayo, esta última es central ya que genera un enlace estratégico para garantizar la fibra óptica en la zona centro.

Estamos proyectando para antes que finalice el año: Campo Viera, Campo Grande, Aristobulo del Valle, San Vicente y San Pedro, esto permite que las cooperativas, los proveedores de TV por cable y los proveedores de internet de Misiones puedan acceder a capacidad de Internet.

La red provincial de fibra óptica hoy tiene un avance del 76% y complementa a la red federal, para poder así llegar a todos los municipios de la provincia. Se siguen con las gestiones para contar con el financiamiento necesario para poder terminar esta obra.

Continuamos trabajando en la conexión de ministerios, empresas del Estado, organismos y dependencias de gobierno y otros poderes, a través de fibra óptica con el fin de modernizar al Estado y por lo tanto, hacerlo más ágil, avanzando para el beneficio de los misioneros. También se proyecta utilizar este anillo urbano para conectar las escuelas que están en las inmediaciones de su perímetro.

Por último, en el ámbito del Ministerio de Gobierno, entendimos desde un principio que el combate al narcotráfico se debía constituir como uno de nuestros principales planes de acción en materia de seguridad. Así fue que instruimos a la Policía de la Provincia para combatir fuertemente el microtráfico de drogas y colaborar decididamente en la lucha contra el narcotráfico en general. Como es de público conocimiento, Misiones adhirió en forma inmediata al Decreto 228/16 de Emergencia de Seguridad Pública, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, entendiendo que ambas jurisdicciones debíamos trabajar mancomunada y coordinadamente contra los delitos que allí se mencionan. Es así que dentro del marco de la política de seguridad implementada por el Gobierno de Misiones y la Nación en la lucha contra el narcotráfico, durante el 2016 la Policía de Misiones secuestró en diferentes procedimientos la histórica cantidad de 15.267 kilos de marihuana, lo que representa un 1.480 por ciento más de lo secuestrado durante 2015; y un 60 por ciento más del total de lo decomisado en los últimos 10 años todos sumados. Y en lo que va de 2017, ya se llevan incautados más de 4.300 kilos de marihuana (21/03/17). Consideramos como otro acierto en esta problemática, la implementación en nuestra provincia del Operativo Combinado Abierto Misiones (OCAM). Las drogas ilícitas no conocen de ideologías ni jurisdicciones. Es una política de Estado actuar en conjunto: nuestra policía, la Federal, la PSA, la UIF, la Gendarmería y Prefectura. Los resultados están a la vista. Se trata de un espacio donde interactúan las distintas fuerzas federales y nuestra Policía en la lucha contra este flagelo. Es por eso que desde el Ejecutivo provincial destacamos permanentemente el OCAM, que significa un claro avance en lo que refiere al concreto diseño de una política criminal Federal. Así también cabe mencionar que hemos habilitado un sitio de denuncias anónimas de venta de drogas en la página web de la Policía de Misiones, con resultados altamente satisfactorios. Por otra parte, con respecto a los destacamentos y comisarías que hemos inaugurado y puesto en funcionamiento durante la gestión, podemos mencionar:

-El Destacamento de la División Infantería de Colonia Oasis

-En Montecarlo, el Destacamento Policial de Colonia Guatambú.

-El Destacamento Policial en el Barrio Sol de Misiones, en Posadas.

-Dos destacamentos de Patrulla Urbana en Oberá.

-El Destacamento Móvil del Barrio Santa Helena 3 en el municipio de Garupá.

– Y una Comisaría para la localidad de Los Helechos.

Tenemos más obras para inaugurar y poner en funcionamiento durante este año, como: – El edificio destinado a la División Policía Rural de Montecarlo. – Una Comisaría para la localidad de Comandante Andresito. -Un Destacamento Móvil para Leandro N. Alem. -El Destacamento Policial en el Barrio Tealera de San Vicente. – Una Comisaría para la localidad de El Soberbio. -La División Comando Radioeléctrico en Santa Clara, municipio de Garupá. -Una Comisaría para la localidad de 25 de Mayo. -Y el edificio Comando Radioeléctrico de San Ignacio. En relación a las adquisiciones concretadas en materia de equipamiento para la Policía de Misiones, hemos invertido más de 17 millones de pesos en la compra de uniformes y ya estamos licitando la compra de mil armas reglamentarias y mil nuevos chalecos antibalas de última generación. Del mismo modo la compra de escáneres para detección de drogas y explosivos. Vamos a adquirir radares fijos y móviles para distintas rutas de nuestra provincia; alcoholímetros y conos luminosos para fortalecer el control en rutas y zonas urbanas; vamos a concretar la compra de uniformes para Bomberos y mejorar las condiciones edilicias de las unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Provincial, vale destacar que, en conjunto con Salud, alojar en el Carrillo de Posadas a los inimputables, un hecho inédito en nuestra política carcelaria. También, estamos realizando la compra de un helicóptero para la fuerza provincial, equipado con kit sanitario, de incendio, y una cámara de avanzada tecnología. Será una herramienta más para combatir el narcotráfico, el delito rural y el apeo ilegal de madera. Siguiendo en la línea de proteger a los misioneros, hemos dado continuidad a las reuniones con Foros de Seguridad en el ámbito de las 13 unidades regionales, con el propósito de escuchar las necesidades e inquietudes de la gente. Las reuniones con foros de seguridad son un eslabón más en la cadena de “Policía de aproximación, cercana a la gente” que se impulsa desde el Ejecutivo provincial. A propósito del Servicio Penitenciario Provincial, pusimos en funcionamiento la Unidad Penal de Cerro Azul, un valioso aporte para descomprimir la población de otras unidades carcelarias de la Provincia. Así también, trabajamos fuertemente en la reinserción social de los internos mediante diversos talleres de oficios, como la elaboración de panificados, carpintería y esculturas. Además, dimos un fuerte impulso a las actividades deportivas dentro de las distintas unidades penales. En otro sentido, como consecuencia de los recurrentes fenómenos climáticos que se vienen dando durante los últimos años en distintos puntos de la Provincia, observamos la necesidad de fortalecer la protección de los ciudadanos. Por tal motivo, hemos creado la Subsecretaría de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, para prevenir, mitigar y reducir situaciones de riesgo ante inundaciones, tormentas eléctricas, incendios, accidentes viales y otras circunstancias que pongan en riesgo a la población. Todo en sintonía con el área de Alerta Temprana de Ecología. Además cuenta con la Línea 103, que se encuentra a disposición de toda la ciudadanía las 24 horas de los 365 días del año. Así como la Línea 137, del programa Las Víctimas contra las Violencias, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Gobierno. También disponible las 24 horas, los 365 días del año al servicio de la gente. Muchas gracias.