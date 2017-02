Intenso calor y una espera de hasta cinco horas para cruzar a Encarnación

Posadeños, encarnacenos pero también de otras provincias y ciudades de Misiones. Gente de diferentes lugares tratando de sortear el intenso calor esperando para acceder al país vecino.

Así era el panorama desde tempranas horas de este sábado. Los vehículos no paraban de llegar y por muchas horas la fila superaba el acceso Sur, en el arroyo El Zaimán.

No solamente posadeños o encarnacenos tratando de volver a su país, sino muchos turistas que aprovechan el fin de semana largo y los carnavales de Encarnación. Por supuesto, la opción de una tarde de compras es otro de los motivos.

En una seguidillas de consultas, Misiones Online pudo establecer que las compras no solamente son una excusa para soportar la odisea del calor y la espera de varias horas. La playa San José, los carnavales y el paseo también juega en la cabeza de estar por cinco horas bajo el sol.

Ricardo, de Corrientes, llegó hasta la frontera con su mujer para : “Hace tiempo que no vengo, y ahora vine sólo a visitar porque me dijeron que estaba muy lindo y que los carnavales y la costanera se ponen muy buenos. Cambió muchísimo, así que vengo a conocer y a reconocer el paisaje”, dijo.

A Ricardo no lo sorprendió la cola con la que se encontró: “Ya sabía a qué me atenía al venir hasta acá, aunque de cualquier manera me parece bastante poco práctico. Se dijo que iban a agilizar el tema de los trámites aduaneros, pero todavía vienen lentos. Espero que se vaya aceitando de a poco, porque para la gente del lugar debe ser un trastorno muy grande”.

Raúl vive en Buenos Aires, y desde allá vino de visita con toda su familia. “Tengo a mis parientes del lado paraguayo”. La espera: “La verdad que nunca me agarró esto así. Hace dos horas que estamos esperando”, decía a media mañana.

Gerónimo, de Santo Tomé: “Vinimos a mirar y a hacer compras, sobre todo cosas electrónicas y alguna otra cosita. De paso, vamos a comprar los útiles escolares de los chicos y una Netbook. Sabemos que hay mucha diferencia de precio, sino no vendría desde allá”.

“En Santo Tomé está el límite con Brasil, y el año pasado convenía ir allá por el cambio. Ahora el real y subió y ya no conviene cruzar a comprar nada”. “Conozco muchos casos de gente que viaja desde allá hasta acá”.

Walter, de Santa Fe: “Es la segunda vez que venimos. Vinimos a hacer unas compritas, algo de ropa y otras cosas, y de paso vamos a aprovechar para conocer los carnavales. Aprovechamos para venir a pasar el fin de semana. Pero mirá cómo la estamos pasando”.

Carlos, de Quilmes, provincia de Buenos Aires: “Vengo de paso para ir a San Juan Bautista, pero a la vuelta vamos a parar para hacer unas compras. Nada especial, lo que haya barato. Estamos esperando hace una hora y media y todavía nos quedan como tres más”, decía resignado pasadas las 10 de la mañana.

La larga cola no amedrentó a muchos posadeños que querían cruzar sólo para distenderse un rato: “Vamos a la playita, a pasar el día y refrescarnos un poco. Ahora en las vacaciones fui un par de veces, pero esta es la vez que me encontré con la mayor cantidad de autos pasando”, dijo un conductor oriundo de Posadas.