Hoy comienza Cosquín Rock: hoy sube al escenario Ciro y Los Persas y mañana Los Fabulosos Cadillacs

El festival superará su propio récord para redondear la edición más grande de todas: tocarán más de 200 bandas, a lo largo de tres días, en siete escenarios. Además habrá fiestas, proyecciones, unipersonales y más. Aquí está la grilla completa del festival que tendrá lugar del 25 al 27 de febrero en el predio de Santa María de Punilla. MIRÁ LA GRILLA COMPLETA DE ARTISTAS.

La edición 2017 de Cosquín Rock será la más grande hasta el momento, con más de 200 bandas y propuestas en siete escenarios a lo largo de los tres días que durará el festival. El encuentro volverá a ser en el Aeródromo de Santa María de Punilla, del 25 al 27 de febrero de 2017.

En una primera aproximación a la vasta grilla, se destaca el debut de Los Fabulosos Cadillacs en el Cosquín, la presencia internacional de Carl Palmer (de Emerson, Lake and Palmer) y Rich Robinson (de The Black Crowes), el repaso de tres décadas de historia de Los Pericos con tres shows (uno por día), el homenaje a Juanse en la carpa Geiser, el festejo de los 50 años de rock nacional (con Fito Páez, David Lebón y Pedro Aznar entre otros) y La Casita de Blues, un patio blusero que comenzará a la tarde.

Sábado 25 de febrero

Escenario Principal

Ciro y Los Persas (0.45)

Guasones (23.25)

La 25 (22)

Los Gardelitos (20.50)

Rich Robinson Band (The Black Crowes) (19.30)

Salta La Banca (18.20)

El Bordo (17.25)

Ojos Locos (16.40)

Barrio Viejo Blues (16.05)

Coverheads (15.30)

Perro Ciego (14.55)

Revanchistas (14.20)

Temático Heavy

Malón (0.20)

Exciter (23)

Carajo (21.40)

Horcas (20.35)

Viticus (19.25)

Lovorne (18.40)

La Naranja (17.50)

Plan 4 (17.10)

Los Antiguos (16.35)

Pésame (16)

El Buen Salvaje (15.30)

Quilmes Garage

After Funky Party (23.50) con The Reverends Sons Of, Fiesta Cuetillo y Willy Crook

Eterna Agonía (23)

Cith (22.20)

Santa Kim (21.40)

Alvacío (21)

Los Navarros (20.20)

Nóstica (19.40)

Que Bien Que Te Queda (19)

Las Frases de Samuel (18.25)

Ardid (17.55)

Cristales (17.25)

Lord Inmigrant (16.55)

La Flora Bartola (16.25)

Rocket (15.55)

Espacio Alternativo

Circo Del Horror (21)

Pettinato Café Concert (19.30)

Los Pericos “30 Años” (18)

Alejandro Orlando “Mi Vida Con Robert” (17)

Documental: Cachai Cosquín (16)

Ceremonia Geiser

JMP DJ (23.30)

Místicos (22.55)

Huevo (22.10)

Fede Cabral (21.25)

Viva Elástico (20.40)

Juanse & The Band (19.35)

Juan Ingaramo (18.45)

Cítrico (18.05)

Coche (17.25)

Documental Geiser: Llegando Las Sierras (16.30)

La Casita Del Blues

Omar Coleman (20)

Iván Singh (19.20)

Fernando Ormeño (18.40)

Nico Bereciartua (18)

Escenario Punk Carlos Tortola

Bulldog (23.16)

Expulsados (22.20)

Astenia (21.35)

Ceremonia (20.50)

Cabeza Hueca (20.10)

Shor (19.30)

Oil (18.50)

Tamadre (18.10)

Monos En Bolas (17.30)

La Danza (16.50)

Eterno Novato (16.10)

Radiales (15.30)

Domingo 26

Escenario Principal

Los Fabulosos Cadillacs (00.55)

Skay y Los Fakires (22.55)

La Vela Puerca (21.05)

Los Cafres (20)

Los Caligaris (19.10)

Panteón Rococó (18.25)

Jóvenes Pordioseros (17.40)

De La Gran Piñata (16.55)

Cuca (16.15)

La Perra Que Los Parió (15.35)

Claudio Kleiman & La Banda de Sonido (15)

Temático Reggae

Nonpalidece (1.20)

Tributo “Negro García López” (0.30)

Dancing Mood (23.20)

Todos Tus Muertos (22.10)

Dub Inc (21.20)

El Siempreterno (20.40)

Blackdali (19.45)

Machingón (19)

Golden Ganga (18.20)

Cuchillazo (17.40)

Sol Pereyra (17)

Mamita Peyote (16.20)

Quilmes Garage

Barco (22.20)

Indios (21.25)

Valdés (20.45)

Telescopios (20)

Shoot The Radio (19.10)

Jvlian (18.30)

Qi (17.50)

Bándalos Chinos (17.10)

Sir Hope (16.40)

Delta Venus (16.10)

La Isla Común (15.40)

Espacio Alternativo

Fiestas Gitanas (23)

Circo Del Horror (21)

Alfredo Casero (19.30)

Los Pericos “30 Años” (18)

Sumo X Pettinato (17)

Rocambole: de regreso a Oktubre (16)

Ceremonia Geiser

Sonicnoise DJ (23.30)

OK Pirámides (22.55)

Placer (22.10)

Rayos Láser (21.25)

Francisca y Los Exploradores (20.40)

Juanse & The Band (19.35)

Callate Mark (18.45)

Fetzet (18.05)

Vision (17.25)

Documental Geiser: Llegando Las Sierras (16.30)

La Casita Del Blues

Slam Allen, Blues & Soul (19.20)

César Valdomir & The Blue Midnight (18.40)

Lonesome Poly & The Last Train (18)

Escenario Metal Carlos Tortola

Lethal (23.25)

Rowek (22.30)

Arraigo (21.35)

Rey Argento (20.50)

La Rastrojera (20.10)

Coral (19.30)

Ojo Ácido (18.50)

P.A.C.T.O. (18.10)

Torke (17.30)

Ser O No Ser (16.50)

C.R.U.S.H. (16.10)

Fucksion (15.30)

Lunes 27

Escenario Principal

La Beriso (1.15)

Las Pelotas (23.15)

Kapanga (22.05)

Attaque 77 (20.55)

Los Violadores (20)

Los Guarros (19.15)

La Que Faltaba (18.25)

Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer) (17.20)

Palo Pandolfo (16.25)

4 Al Hilo (15.50)

El Plan De La Mariposa (15.15)

Temático Rock 50 Años

Los Twist (1.15)

David Lebón (24)

Pedro Aznar (22.50)

Fito Páez (21.10)

Fabiana Cantilo (20)

Willy Quiroga (19)

Celeste Carballo (18.10)

Ricardo Soulé (17.20)

Javier Martínez (16.40)

Alejandro Medina (16)

Golosinas Peligrosas (15.30)

Quilmes Garage

Los Espíritus (22.05)

Valentín y Los Volcanes (21.20)

Detonantes (20.40)

Perras On The Beach (20)

Shoot The Radio (19.20)

Nina (18.30)

Anticasper (17.50)

Pilotos (17.10)

Surikata Ki (16.40)

Usted Señálemelo (16.10)

Los Monkys (15.40)

Translúcido (15)

Espacio Alternativo

Circo Del Horror (21)

Hernán Casciari “Una Obra en Construcción” (19.30)

Los Pericos “30 Años” (18)

El Flaco Pailos (17)

Víctor Pintos: “50 Años de Vida” (16)

Ceremonia Geiser

Cecilia Amenábar DJ (23.30)

Ibiza Pareo (22.55)

UN (22.10)

Banda de Turistas (21.25)

Diosque (20.40)

Juanse & The Band (19.35)

Olímpica (18.45)

Weste (18.05)

Banda Fri (17.25)

Documental Geiser: Llegando Las Sierras (16.30)

La Casita Del Blues

Botafogo (20)

Jimmy Rip (19)

Gente Negra (18)

Escenario Rock Carlos Tortola

La Vieja Ruta (0.15)

Victor Roger (23.35)

Madre Negra (22.55)

La Whillington Tinto (22.10)

La Mocosa (21.30)

Rock A La Orden (20.50)

Trebolares (20.10)

Un Segundo Es Demasiado (19.30)

Almas Rodantes (18.50)

Antiviral (18.10)

La Viajera (17.30)

La Loconia (16.50)

Grito de Avalancha (16.10)

Exiliado (15.30)

La Garufa (14.50)