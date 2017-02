Bryan Adams agrega una nueva función en el Gran Rex por localidades agotadas

El músico canadiense Bryan Adams agregó una nueva función, el martes 25 de abril, a la que tenía previstas para el viernes 21 y sábado 22 en el Teatro Gran Rex, por localidades agotadas.

El autor de clásicos como “Heaven” y “(Everything I do) I do it for you” presentará los temas de “Get up”, su disco número trece, lanzado en 2015, además de los grandes éxitos de toda su carrera.

“Get up” fue producido por el célebre Jeff Lynne, ex Electric Light Orchestra y Traveling Willburys, y coescrito por su colaborador Jim Vallance.

Adams, quien ya se presentó en otras ocasiones en el país, ha alcanzado récord de ventas con varios de sus discos, es miembro del Music Hall of Fame y ha cosechado a lo largo de su carrera innumerables premios.