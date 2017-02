Busca desesperadamente a su madre biológica, cuarenta años después

Ariel Troncoso (40) fue dado en adopción en 1977, horas después de haber nacido. Desde ese momento, se convirtió en el único hijo de un matrimonio obereño que se encargó de criarlo y darle amor. Él recuerda aquellos años como una época feliz, aunque la duda persistió en su cabeza hasta el día de hoy. “Siempre quise conocer mi origen, pero me aguanté las ganas de buscar por respeto a mis padres adoptivos”, reflexiona. Hoy, cuarenta años después, finalmente se decidió y lanzó una campaña para intentar encontrar a su madre biológica.

“Lo poco que sé de ella es que se llamaba Celia Paredes. Era tarefera y me dio en adopción porque ya tenía hijas más grandes y no podía mantenerme”, apunta. El jueves, Troncoso subió a la red social Facebook una foto junto a los datos que conoce. Su búsqueda rápidamente se volvió viral y parece estar dando sus primeros frutos: “Me enteré de una mujer que se llama como ella en Eldorado y que, aparentemente, tiene la edad que tendría hoy. Por ahora no dispongo del dinero para viajar hasta allá, pero en cuanto pueda voy a ir”.

De todos modos, Troncoso aclara: “Yo amo a mis padres adoptivos, ellos me dieron todo y son mi verdadera familia. Van a hacer tres años que mi mamá se fue de este mundo y no hay día en que no la extrañe. Busco a mi familia genética porque quiero conocer mis raíces, preguntarles qué pasó cuando me dieron y por qué no me buscaron en todo este tiempo”.