Patricia Roberts, la primera mujer misionera que cruzó Los Andes en tributo a San Martín

Piedras, montañas y cielo, cielo azul, o con nubes, con granizo, frío, mucho frío a la noche entre 5 y 8 grados bajo cero, caminos de cornisa empinados, peligrosos que había que bajar zigzagueando, “creo que todos los que estábamos ahí teníamos un espíritu aventurero, pensábamos mucho esta pobre gente pasó por acá con los calores, frío, a nosotros nos agarró una granizada, un caballo me pateó en la pierna y el médico que nos acompañaba me hizo tres puntos, es un orgullo para mí porque es casi como un tatuaje que traje de la montaña, volvería a cruzar de nuevo”, dijo Patricia Roberts, empresaria misionera presidenta del sector Mujeres de la Confederación Económica de Misiones, quien cruzó los Andes con un grupo de 27 personas organizado por la CAME.

Por Misiones la acompañó el presidente de la Confederación Económica, Gerardo Díaz Beltrán. La convocatoria fue realizada por la CAME , en su séptima edición del Cruce de los Andes, en esta oportunidad en homenaje al Bicentenario de la gesta libertadora del Padre de la Patria

Participaron en el acto oficial del gobierno de San Juan donde había unas 300 personas, y en el hito de frontera entre Argentina y Chile había banderas de ese país, Argentina y de Uruguay.

Ella se animó a esta aventura porque es una corredora de maratón de aventura hace un tiempo lo que le permite cierta preparación física, este proyecto de cruzar los Andes lo vengo trabajando emocionalmente desde el año pasado”, dijo. Se anotó y esperó la confirmación el lugar, ansiaba esta oportunidad porque se enteró por comentarios que sería el último de la CAME al cumplirse este año el Bicentenario del Cruce de los Andes.

El viaje en sí fueron siete días, seis a caballo y en mula, “cuando nos llevaban al encuentro de los animales en Mendoza, primero fuimos al Museo de la Bandera, donde se encuentra la Bandera original que llevó el Ejército de San Martín que fue cosida y bordada por las Patricias, mujeres mendocinas de la época, y también en un salón contiguo está la bandera realista capturada por San Martín a los invasores españoles.

El grupo estaba integrado por 27 personas, referentes de la CAME en todo el país, más los organizadores y los baqueanos que les armaban las carpas. Les dieron material bibliográfico y con la guía de un couch a la noche antes de comer armaban juegos con las máximas de San Martin, “siempre jugando, creo que la mejor forma de aprender la historia es jugando y viviendo y pasando por los lugares donde todo ese batallón iba caminando”.

Patricia no era la única mujer, la acompañaban colegas de Tierra del Fuego, de Chaco, dos chicas de Buenos Aires y una de Tucumán, la que hizo la bitácora del viaje.

Granizada

Lugares peligrosos, vientos impresionantes y mucho frío

El punto de partida fue un pueblo de San Juan, Barreal, donde se supone inició su travesía San Martín, fueron 170 kilómetros de camino realizado, donde había lugares peligrosos, en una oportunidad les tocó un camino llamado el Espinacito, a 4.550 metros de altura, “donde el viento es impresionante no solo por lo frío sino por lo fuerte, hubo gente que se descompuso, un señor mayor, una de las chicas de Buenos Aires que nunca subió a un caballo se asustó bastante en la bajada, pero logró hacerlo, y en una segunda bajada llamada La Honda más difícil que la primera por la inclinación hacia abajo, no me asusté porque sé andar a caballo, sino que era tan peligroso, confiábamos en los animales, yo elegí ir en mula por su seguridad, y cuando llegué abajo me felicitaba a mí misma por haberlo logrado, pero era inevitable las lágrimas que me brotaban de una forma que no me podía contener”.

Pero no sólo eran sus pensamientos, porque “nuestra conversación era recurrente, acá pasaron las mulas del general cargando los cañones, el armamento, nosotros solo íbamos con el animal y confiábamos en los baqueanos”.

