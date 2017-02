La ley de Lemas, en la agenda de los concejales opositores de Posadas

El próximo miércoles 1 de marzo se realizará la sesión inaugural en el Concejo Deliberante de Posadas. Desde la oposición volverán a insistir en la derogación o reforma de la ley de lemas para las elecciones legislativas de este año. Siete bancas se renuevan.

El presidente del bloque radical, Martín Arjol adelantó que hay voluntad de avanzar en las negociaciones con el interbloque – opositor – donde se discuten dos proyectos. Por un lado la postura de la UCR es derogar la ley de lemas y dar lugar a un sistema similar a las Paso nacionales. “Tenemos la voluntad de avanzar aunque el intendente de Posadas – Joaquín Losada – adelantó que vetará cualquier tipo de modificación a la normativa vigente. Nosotros proponemos la derogación de la ley de lemas y proponemos in sistema de primarias que sea definitivo. Por otro lado está el proyecto del concejal Gabriel Nielsen de limitar los sublemas”, explicó.

Hasta el año pasado fueron tres proyectos los que se discutían, por un lado el de la UCR de derogar la ley de lemas y del lado del concejal Nielsen limitar la cantidad de sublemas. El proyecto de Nielsen plantea no derogar ni suprimir la Ley de Lemas, sino reducir la cantidad de sublemas a tres por partido o frente.

El otro proyecto, era del concejal Miguel Acuña que buscaba que Posadas se sume a las PASO como forma de limitar las listas internamente.

Pero el acuerdo no se logró en las numerosas reuniones realizadas el año pasado entre los ediles del Interbloque opositor. Hoy aseguran que hay voluntad para lograr el consenso, teniendo en cuenta las elecciones legislativas de este año. Pero ante la decisión de insistir en la reforma del régimen electoral municipal, están al tanto que el intendente de Posadas Joaquín Losada reiteró que vetará cualquier intento de modificar la normativa vigente.

Consultado por el tema, el edil Daniel Amarilla adelantó que está de acuerdo con alguna modificación a la ley de lemas pero no con su derogación. Tampoco dijo estar de acuerdo con lo que plantea la UCR de reemplazar el sistema actual por unas PASO. “Puede ser que se trabaje en función de lo que plantea Nielsen de limitar los sublemas pero no otra cuestión porque hoy la normativa permite que cualquier ciudadano que lo desee pueda ser candidato y no dependa de la estructura partidaria. Yo llegué a la banca por la ley de lemas. Hoy unas PASO implicarían un doble gasto y a los que debe sumarse el desgaste de la gente. La gente va a tener que ir a votar una vez y otra vez y eso agota, sin hablar de la necesidad de los fondos”, explicó.

En debate en el deliberativo posadeño está instalado, pero hasta el momento no hay más que especulaciones. Este año 7 bancas se renuevan y terminan su tarea legislativa para los radicales Ariel Pianesi, Martín Arjol, los renovadores Julio Vivero y Santiago Enríquez, los de bloque unipersonal Gabriel Nielsen y Daniel Amarilla, e incluso el actual presidente del Cuerpo, el massista Alejandro Velázquez.

El próximo miércoles tras al discurso del Intendente se verá si se comienzan a sumar voluntades. En tanto el jueves tendrá lugar la primera sesión ordinaria del año.