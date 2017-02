La CEM rechaza el cobro del 1%  más IVA a las empresas  por depósitos en efectivo

Fundamentando que “las empresas de Misiones ya no resisten aumentos de ningún costo” la Confederación Económica de Misiones (CEM) rechazó la decisión de los bancos de cobrar el 1% más IVA a los depósitos en efectivo a partir del 1 de marzo próximo.

Esta postura de la CEM fue expresada por su presidente Gerardo Díaz Beltrán en una reunión que tuvo lugar el último lunes en el ámbito de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Si pretendemos bancarizar cada vez mas como en los países desarrollados no podemos seguir cargando costos al sistema financiero” manifestó Díaz Beltrán, quien agregó que “es un planteo mezquino mientras estamos discutiendo para readecuar y bajar costos impositivos laborales y financieros,” concluyó.

Postura y respaldo

El titular de la entidad gremial empresaria provincial fue contundente al indicar que “las empresas de Misiones no resisten aumentos de ningún costo”.

También hizo mención a la coyuntura misionera: “es preocupante como se incrementó la informalidad y en nuestra zona de frontera está a la vista de todos. Esta medida atenta contra la actividad formal”.

Vale destacar que la CAME apoyó este rechazo de la CEM y elevará al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, las diferentes posturas sobre la nueva medida.

La disposición establece que los bancos desde el 1 de marzo cobrarán el 1% más IVA por depósitos en efectivo en sus cuentas, según comunicaron los principales bancos a sus clientes empresas. “Esta medida está a contrapelo de pretender bajar inflación, como es la intención del gobierno nacional” expresó el titular de la entidad misionera.

Particularidades de la medida

Cuando alguien deposite en su cuenta, se le acreditará el 99% del total, ya que automáticamente le deducirán el 1%. O sea, no le cobrarán a quien deposite, sino directamente impactará en la cuenta de la empresa a la que se le depositará. En las notificaciones a las grandes compañías remarcan que, en caso de no aceptar la modificación, se cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del cambio. En algunos casos, el recargo es a partir de $ 10.000 depositados y en otros cualquiera sea el importe, con una comisión mínima de $ 80 más IVA.