Antes “se cometían muchos más errores pero se tapaban”, advirtió Frigerio

El ministro Rogelio Frigerio afirmó este domingo que los gobiernos anteriores tapaban los errores y se preguntó: “¿Cuánto tiempo hacía que el país no tenía un Presidente que da una conferencia de prensa y se expone a cualquier tipo de preguntas?”.

Frigerio dijo en una entrevista con Radio Mitre que el eje del Gobierno de Mauricio Macri está puesto en el “mandato que recibió de la gente de tener un gobierno decente, ético, que deje atrás un gobierno de funcionarios que se dedicaban a la política para llenarse los bolsillos”.

Apuntó que en función a ese mandato se dio marcha atrás en las negociaciones con el Correo Argentino SA para cancelar deudas de la empresa con el Fisco cuando era controlada por el Grupo Macri, si bien consideró que “desde el punto de vista técnico y jurídico se había hecho todo correctamente”.

“Ante la duda, el Presidente decidió mandar todo a foja cero y me pareció un solución saludable para la democracia, y para esta exigencia que tiene la ciudadanía para que los actos de gobierno sean más transparentes”, indicó Frigerio.

En referencia a la admisión de errores que implicaron revisar diferentes decisiones oficiales, dijo que para hacer una análisis completo era necesario saber que “es el primer gobierno en un siglo” que tiene minorías tan marcadas en el Congreso.

“Tenemos un tercio de la diputados y un quinto de los senadores, y solamente 5 gobernadores sobre 24 jurisdicciones”, apuntó al destacar que “a diferencia de los últimos años, este Gobierno tiene una justicia independiente: no le da órdenes a los fiscales”.

En este sentido, consideró que esas condiciones “magnifican cualquier error” y que en la gestión anterior “se cometían muchos más errores pero se tapaban” con el apoyo político de las mayorías.

“A pesar de esta debilidad de origen pudimos sacar casi todos los proyectos que se pretendían”, señaló el ministro, quien remarcó que, a pesar de su amplia mayoría parlamentaria, el kirchnerismo “tuvo a veces más dificultades” para llevar adelante leyes y proyectos que los que afrontó la coalición oficialista Cambiemos.

“¿Cuánto tiempo hace que no tenemos un Presidente que da una conferencia de prensa, que va de frente y se expone a cualquier tipo de preguntas sin que esté todo preparado, y le habla a la gente sin red?”, se preguntó en alusión al encuentro que Macri tuvo el jueves pasado con la prensa, a la que respondió sobre los temas más candentes de la agenda.

Por otra parte, Frigerio explicó que en ese momento se encontraba en viaje hacia Estados Unidos, junto a cinco gobernadores (viajaron los mandatarios de Salta, Misiones, Jujuy, Corrientes y Mendoza) en busca de financiamiento internacional para obras de infraestructura.

“Hay 7 millones de compatriotas sin agua potable, más de 20 que no tienen cloacas y más de 3,5 millones con problemas de vivienda”, recordó y sostuvo que esas obras “son las que le mejoran la vida a la gente”.

Además Frigerio indicó que la gira será toda una señal “demostrándole al mundo que Argentina cambió y trabaja en equipo y que el Presidente considera a los gobernadores e intendentes como socios”.