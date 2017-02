Itaembé Miní: Vecinos del Barrio Ingar denuncian que le “desvalijan” las casas cuando van a trabajar

RELACIONADAS Ya verificaron el lugar y sería inminente la instalación de cámaras de seguridad en Itaembé Miní

Una docena de vecinos del Barrio Ingar, en Itaembe Miní, se reunieron esta semana para analizar medidas de seguridad ante el incremento de robos en el lugar en el último mes: “desvalijaron prácticamente varias de las casas robadas y día por medio los delincuentes entran en alguna de las viviendas cuando los propietarios salen a trabajar”, explicaron con marcada angustia los vecinos en la entrevista con Misiones Online.

“Rompen todo para ingresar, y se llevan garrafas, computadoras, objetos personales, herramientas, todo lo que encuentran a mano”, agregaron Alejandra y Marcelo.

“En estas dos últimas semanas han entrado a robar a 10 casas en el barrio, pero todos los días se registra un robo. Hay mucha inseguridad, necesitamos mayor presencia policial para la protección de las familias ya que por las noches aprovechan ante la falta de iluminación y se juntan para molestar, suministrar estupefacientes a los jóvenes, forman patotas nocturnas y merodean la zona buscando la oportunidad de ingresar a alguna vivienda, literalmente montan guardia. Encima, ahora también en las paradas de colectivos del barrio te arrancan la cartera en un descuido, situaciones que antes no pasaban. Realmente te da mucha impotencia porque esto ocurre a cualquier hora del día”, relataron los vecinos, tras la reunión del lunes.

Por lo pronto, los vecinos están en alerta, solidarios, se cuidan entre ellos, ya que aseguran que el barrio Ingar -que abarca desde Av. Jaureche, Calle 131, hasta la Calle 182 y Calle 188 en Itaembé Miní- está en “total abandono, desde hace 8 meses no arreglan el alumbrado público”, precisaron.

“Estamos muy preocupados, no tenemos tranquilidad. Es salir a trabajar y no saber si a la vuelta queda algo en la casa dado que rompen los candados, las cerraduras de las puertas, las cámaras de seguridad, nada les importa. Muchos fuimos alertados por las alarmas cuando el ladrón ya estaba adentro de la vivienda. Hasta ahora no pasó a mayores, pero es un gran riesgo a diario”, sostuvo Alejandra.

Inseguridad en aumento

Durante el encuentro, que se llevó a cabo el lunes en la casa del vecino Juan Carlos O. con la concurrencia de una docena de familias del Barrio Ingar que habían sido afectadas por alguna situación de inseguridad durante febrero, plantearon la necesidad de crear un Destacamento Policial en el barrio. “Hoy dependemos de la Comisaría XV, pero no acude al lugar con la frecuencia que se necesita por falta de móviles o por la distancia, responde solo en algunas oportunidades de llamado al auxilio de un vecino. Además, en la plaza del barrio los malvivientes han roto todas las luces del alumbrado público hace ya varios meses, y nunca más repusieron la iluminación, cuando nos urge que se instalen de nuevo con un sistema antivandalismo”, reclamaron los vecinos.

Mientras transcurría la reunión, le robaron la moto a un vecino. En tanto, esta mañana se comunicaron para alertar que nuevamente entraron a la vivienda de otro vecino, “pero llamamos al 911 y transcurrieron mas de dos horas y todavía nadie vino a socorrerlo”, señalaron con indignación. El domingo se volverán a reunir para analizar un petitorio para exponer la inseguridad que enfrentan y las medidas a seguir.

Por Patricia Escobar