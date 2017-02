Lo juzgaron por un intento de femicidio en Iguazú y quedó libre

Ángel Ruiz Díaz (43) salió caminando de los estrados del Tribunal Penal de Eldorado luego de haber estado casi tres años preso. Estaba acusado de haber intentado matar a su mujer, pero los jueces entendieron que la tentativa de femicidio no existió, sino que todo había sido un caso de “lesiones leves”. Al hombre le dieron una pena de dos años de prisión y como ya cumplió ese tiempo entre rejas antes de que saliera el debate, volvió a su casa.

Los fundamentos de los camaristas Atilio León, Lyda Gallardo y María Teresa Ramos se conocerán en diez días.

El juicio oral había comenzado el lunes y declararon 13 testigos. Este miércoles fue la hora de los alegatos. El primero en dar sus conclusiones fue el fiscal Diego Barrandeguy, quien solicitó 12 años de prisión para Ruiz Díaz por “homicidio doblemente agravado en grado de tentativa”.

Por su parte el abogado del imputado, Fabián de Sa, solicitó la aplicación del artículo 43 del Código Penal, desistimiento voluntario de la tentativa, implica para la ley que la figura es atípica porque no hay conducta penal, o existe una excusa absolutoria. El Código Penal reza en el art. 43 “El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito”, explicó.

Tras los alegatos, que finalizaron cerca del mediodía, el tribunal deliberó el fallo más de tres horas. Finalmente, decidió absolver al acusado de “homicidio doblemente agravado en grado de tentativa”, pero condenarlo por “lesiones leves” a la pena de dos años de prisión.

El caso

El hecho sucedió el 20 de agosto de 2014 en Puerto Iguazú, cuando el acusado Ángel Ruiz Díaz discutió con su esposa Viviana Carballo, cerca de las 8 de la mañana, en la vivienda que compartían.

Según lo relatado por la víctima su marido era violento y no se llevaban bien, por esa razón, se estaba divorciando y ese día él se iba a ir de la casa. En entredicho habría comenzado por la cama y la tv del hijo, que Viviana le pidió que no se llevara.

De acuerdo a lo expresado por la mujer, el cruce verbal fue muy fuerte, y en un momento dado el hombre la tiró al suelo y agarró una cuerda que se la pasó por el cuello reiteradamente para ahorcarla. Ella llegó a perder el conocimiento, pero lo recuperó, lo empujó y se levantó mientras él le decía: “Qué te hiciste”. Según ella, intentando simular que ella sola quiso lastimarse y él la estaba ayudando.

Para los jueces, Ruiz Díaz lesionó a su mujer, pero no quiso matarla.