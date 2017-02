Fiebre amarilla: Recomiendan a quienes no recuerdan haberse vacunado, que lo hagan

El ministro de Salud de la provincia, Walter Villalba manifestó que la preocupación por la fiebre amarilla persiste, por el contexto, donde estamos en frontera con países donde hubo un brote epidémico de la enfermedad. No obstante, el funcionario recordó que hace más de 15 años que la provincia tiene incluido en el calendario la vacuna contra esta enfermedad. Recomendó vacunarse .

Walter Villalba. LT 17

La vacuna está indicada a los 18 meses de vida, donde hay un millón de misioneros vacunados, que hace al 90 por ciento de la población protegida. No obstante, Villalba indicó que aún deben trabajar en algunas zonas.

“Estamos trabajando y el transmisor urbano de esta enfermedad es el mismo que dengue y chikungunya”, señaló.

El Ministro aseguró que están trabajando fuertemente y recordó que es importante seguir con las medidas de prevención y las personas que no recuerden haber sido vacunadas, que lo hagan.

La vacuna tiene una durabilidad de 30 años, “si no recuerda, puede hacerlo y no importa si está vacunada ya que no provoca ningún efecto”, explicó.