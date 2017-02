Decomisan megacarga de marihuana y luego de un tiroteo detienen a presuntos narcos: hay 8 detenidos

Otra megacarga de marihuana fue secuestrada en Misiones. Hablan de más de siete toneladas. Esta vez el operativo lo hizo la delegación Posadas de la Policía Federal en dos localidades: Oberá y Alem.

Mediante escuchas telefónicas, los investigadores de la fuerza determinaron que una banda de traficantes tenía previsto mover un camión con cannabis sativa desde Misiones hacia el Sur. El dato era que la droga había sido acondicionada en un transporte de cargas.

Con información precisa, alrededor de las 5.30, los policías llegaron hasta la estación de servicios ubicada en el cruce de las rutas nacional 14 y provincial 5, en jurisdicción del municipio obereño. Allí dieron con un Fiat Iveco cargado con sandías. Sin embargo, las frutas no eran más que una pantalla. Debajo habían colocado cientos de paquetes de marihuana.El chofer del camión fue el primer arrestado. Trascendió que antes de la captura habría hecho una denuncia: dijo que fue “secuestrado” y que no conocía el destino que le habían dado al vehículo.Apenas se comprobó que había droga en el rodado, se montó un operativo de búsqueda, porque había información que un grupo de hombres que se movía en un coche Chevrolet Prisma tenía que ver con el cargamento. El auto fue ubicado a las 6.20, en Alem. Hubo una persecución y después un tiroteo a la altura Portal Apart Hotel, casi acceso calle Patricio Argentina, en el Kilómetro 847. Tras la balacera fueron atrapados los siete ocupantes del auto.Ahora la búsqueda se centra en el dueño del Fiat Iveco. Lo apuntan como el dueño de la carga. Trascendió que se llamaría Darío y que estaría oculto en una zona de monte de Oberá.