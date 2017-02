Infartos antes de los 40: ¿Cómo prevenirlo?

El especialista en Cardiología, José Luís Lazarte, dijo que en los últimos años cada vez son más los pacientes jóvenes con problemas cardíacos. Inclusive con menos de 40 años. Sostuvo que esto se debe a los malos hábitos saludables, donde el tabaquismo está en primer lugar, sumado el sedentarismo, la obesidad, entre otros.

José Luís Lazarte. Radio Libertad.

El especialista aseguró que en los últimos tiempos se evidencia más casos de infartos en personas más jóvenes. La semana pasada un misionero de 35 años perdió la vida tras un infarto. El hombre estaba en las playas de Brasil cuando ocurrió. ¿La razón por la que pueden ocurrir casos como estos?. Según el especialista es fundamental llevar una vida sana, alimentación sana.

Recordó que en el país la principal causa de muerte es el accidente cardiovascular, donde tres de cada diez mueren por esta causa. Asimismo la mitad de la población no sabe que tiene problemas de corazón. Por ello aconsejan un control cada dos años, si tienen menos de 40 años, luego de esa edad, es sugerible un control anual, indicó Lazarte.

“Muchas veces adquirir hábitos saludables, no significa que no vamos a tener, ya que también pueden pesar los factores hereditarios”, señaló el especialista. De igual manera advirtió que si la persona fuma, es aconsejable no realizar deportes, ya que es una “mala combinación”. Aseguró que es totalmente contraproducente practicar deportes y fumar. Es que el tabaquismo altera la función de la parte interna de las arterias. Recién al año después de fumar, baja la posibilidad de riesgo.

Para reducir los riesgos de un ataque al corazón:

Dejar de fumar Comer saludable. Evitar los alimentos grasos, exceso de sal y carnes rojas Controlar la presión arterialalta y, en su caso, la diabetes Procurar el ejercicio regular por lo menos 30 minutos al día. La caminata es una excelente actividad Hacer todo lo posible para mantener el peso ideal Elegir un estilo de vida saludable Prácticar la meditación Haz relajaciónregular y acompáñalos con ejercicios de respiración Sométete a evaluaciones periódicas por parte de tu cardiólogo Incluye en tu dietalos alimentos que son ricos en antioxidantes

Estas son las principales señales que pueden indicar la presencia de un ataque al corazón:

Fatiga y dificultades respiratorias

2. Sudoración excesiva

3. Indigestión, nauseas y vómitos

4. Dolor en el pecho