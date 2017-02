Estudiá Abogacía y Arquitectura en la UCSF Posadas

La elección de una carrera implica transitar un proceso de autorreconocimiento. La incógnita sobre la “profesión ideal” puede resolverse conociendo las motivaciones, pasiones y los miedos del futuro estudiante. La Universidad Católica de Santa Fe sede Santos Mártires propone en Posadas Arquitectura, Abogacía y Notariado, para quienes quieran convertirse en profesionales con compromiso social.

A poco tiempo que comiencen las clases, muchos todavía no logran decidirse por una carrera. La falta de seguridad sobre el campo laboral, la situación económica de la familia y del país, la dificultad en reconocer la orientación de sus intereses, suman a la indecisión. En esta instancia, lo importante es permanecer en movimiento y actuar. Pero para eso se debe tener en cuenta que si lo elegido después no cumple las expectativas, el desánimo no debe invadirlo sino que debe comprenderlo como un nuevo comienzo.

En la capital misionera, los jóvenes y adultos que quieran continuar el estudio tras finalizar el nivel secundario cuentan con una gran variedad de opciones. Y es ahí donde la UCSF se destaca.

Con más de 25 años de educación ininterrumpida en Posadas, brinda respuesta a las necesidades de la comunidad misionera a través de su propuesta en Arquitectura, carrera que forma profesionales creativos, capaces de darle vida a sus ideas, siempre comprometidos con el medio ambiente y sus recursos.

Propone una formación integral, personalizada y con una clara vocación de servicio a la sociedad. Se trabaja por una educación profesional específica de calidad en el marco de una formación personal fundada en los valores cristianos.

Asimismo, la Facultad de Derecho y Ciencia Política, a través de sus carreras de Abogacía y Notariado, ofrece a sus alumnos la posibilidad de adquirir un perfil profesional que armonice el desarrollo humanístico y cultural con la formación profesional especializada.

La UCSF cuenta con un cuerpo docente comprometido con asumir un rol protagónico en el modelo institucional que facilita la inmediación con el alumno y el acompañamiento durante su trayecto académico.

Además, se generan prácticas asistidas que permiten familiarizar a los estudiantes con el ejercicio real y concreto del quehacer profesional de la carrera, como una forma de articular los aprendizajes disciplinares, de cara a la mejor posibilidad de inserción en el mercado laboral.

La casa de estudios forma excelentes profesionales, destacados por su saber específico, y dispuestos a asumir compromisos sociales para transformar y mejorar las comunidades en las que les toque actuar.

Así, extiende sus lazos con la comunidad impulsando acciones efectivas, estratégicas y articuladas para dar respuesta a los problemas más importantes de la sociedad.

Todas las propuestas responden a los requerimientos del mercado, procurando un alto grado de empleabilidad.

Por mayores consultas e información sobre inscripción a las carreras, acercarse a la Sede Santos Mártires en Rademacher 3943 – Posadas (Misiones), comunicarse telefónicamente al: 0376- 4423388 int. 311 o vía mail a: nmassena@ucsf.edu.ar

Más información en: www.ucsf.edu.ar