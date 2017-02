Comenzarán mañana las reuniones en el Conicet para analizar las incorporaciones de científicos

La comisión mixta que analizará los ingresos al Conicet, un espacio cuya conformación había sido acordada durante el conflicto suscitado en diciembre último por el recorte al ingreso de investigadores, que incluyó la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) durante cinco días, comenzará a funcionar mañana.

El encuentro, previsto para las 11, será la concreción del cuarto punto del acta acuerdo que firmaron el 23 de diciembre el ministro Lino Barañao, representantes de las agrupaciones de científicos y delegados gremiales, que establece la creación de “una comisión mixta de seguimiento del proceso de articulación e ingreso de los postulantes no seleccionados”.

La comisión, integrada por un representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de cada una de las agrupaciones de investigadores y becarios que suscribieron el documento, y representantes del Conicet y el MINCyT”, permitió destrabar el conflicto tras cinco días de toma del Ministerio en rechazo al recorte en el ingreso a la carrera de investigador científico.

En el acta se estableció la prórroga hasta el 31 de diciembre próximo de las becas de 343 científicos recomendados y no seleccionados para el ingreso, y el otorgamiento de 107 becas extraordinarias para otros científicos que habían sido recomendados y no aceptados, que no contaban con beca del Conicet.

El compromiso establece además que se iniciará “un proceso de articulación con los organismos nacionales de ciencia y técnica, el Conicet, empresas públicas o empresas de participación estatal”, para que “los postulantes recomendados y no seleccionados se incorporen a las instituciones mencionadas durante el año 2017”.

Ese proceso es el que revisará la comisión mixta que sesionará desde mañana en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la calle Godoy Cruz 2320 del barrio porteño de Palermo.

Las agrupaciones de científicos y el gremio ATE convocaron a una concentración frente a la sede de la cartera que conduce Barañao para acompañar la primera reunión de la comisión mixta.

“Es para acompañar y para dar cuenta de que los científicos seguimos movilizados”, contó a Télam Roxana Toriano, de Científicos Universitarios Autoconvocados.

Las agrupaciones plantean que la idea de recortar ingresos en el Conicet sigue vigente en las autoridades, más allá del acuerdo de fin del año pasado.

“Acompañaremos el arranque de la comisión mixta. Hay muchas versiones extraoficiales de cambios en el directorio (del Conicet) para alinearlo con el Gobierno”, advirtió Juan Manuel Sueiro, secretario adjunto de ATE Capital, en diálogo con Télam.