Sobre las escuchas: “Lo que hice está mal pero no me arrepiento”, dijo Angelici

El presidente de Boca dijo que está para defender los intereses de su club y que habló con Luis Segura porque lo venían perjudicando los arbitrajes.

Daniel Angelici decidió hablar sobre las escandalosas escuchas en las que se lo escucha pidiendo favores para el club que preside.

“Nada es casualidad, es una causalidad. Las escuchas tienen dos años y no es casualidad que salgan ahora”, dijo Angelici en la conferencia de prensa realizada en Casa Amarilla, dando a entender que hubo una operación detrás.

El máximo dirigente de Boca, que aceptó todas las preguntas de los periodistas, agregó que no se arrepiente de los llamados que realizó porque lo votaron para “defender los intereses” de su club y que sentía que al Xeneize lo venían perjudicando los últimos arbitrajes.

“Siempre voy a defender los intereses del club, no quiero sacar ventaja. No llamo ni para pedir que me beneficien, ni para perjudicar a nadie”, expresó.

Angelici intentó normalizar este tipo de llamados de dirigentes para pedir a algunos árbitros en determinados partidos importantes. “Seguramente lo que hice está mal, pero es habitual en el mundo del fútbol. Cuando uno juega una final, los dirigentes se preocupan por el árbitro. No hay que llamar pero no me arrepiento”, continuó. (DyN).