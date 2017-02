En menos de 3 horas, vendieron 390 empanadas y 200 tortas fritas en el evento internacional multicultural “Bite 2017” en Nueva Zelanda

El misionero Matías Escobar, junto a un grupo de jóvenes argentinos, fueron invitados a dar a conocer al mundo las delicias típicas y tradicionales de la gastronomía argentina. Montaron el stand argentino en la “Bite 2017” por el “”, lo que sería el festejo por el día de la raza para los neozelandeses. En ese marco, el gobierno organizó un encuentro internacional multicultural para celebrar, con un espacio para promocionar las comidas típicas de diferentes países se realiza casa dos años en la ciudad de Ashburton, en la Isla Sur del país.

La celebración de “Waitangi Day” se realiza el 6 de febrero, fecha de un Tratado de cuando el país se independiza de los ingleses y data del año 1840. Para festejar con la comunidad, organizan un evento internacional multicultural donde los visitantes pueden encontrar un stand de comidas típicas de diferentes países.

“Nosotros decidimos cocinar, por ser la primera vez que participamos, empanadas de carne, tortas fritas y alfajores de maizena, como para tener una opción dulce. En menos de 3 horas vendimos todo y muy rápido. Fueron 390 empanadas, unas 200 tortas fritas y 200 alfajores”, comentó el misionero Matías Escobar, en contacto con Misiones Online.

El joven, oriundo de Posadas, junto a su amiga Yanina (Buenos Aires) y su novio residente en Nueva Zelanda montaron todo el marketing argentino, desde banderas, camperas y la elaboración propia para lucir el stand con los sabores típicos argentinos.

Para Matías fue sentir un poco más cerca al país. “Fue una alegría enorme participar, contar y compartir lo nuestro. Un orgullo representar con un stand a la Argentina. Además, fue un éxito total, estamos muy contentos por la devolución de la gente, les encantó nuestra propuesta”, expresó en dialogo con Misiones Online.

“El evento fue abierto al público durante la jornada del domingo, no importa el país al que pertenezcas, todos estaban invitados a participar. Nueva Zelanda tiene un fuerte trabajo por la integración cultural”, agregó Matías.

El joven misionero viajó hace 4 cuatros años a Nueva Zelanda en búsqueda de oportunidades laborales y logró establecerse en la ciudad de Ashburton. Actualmente trabaja en una fábrica internacional de productos congelados como Jefe de Área de Empaquetados.

“La seguridad, la forma de pensar de la gente, el respeto por los demás, un lugar donde no hay modas, donde todos somos iguales, no importa que auto tengas, como vistas o tu cuenta bancaria, sos uno más con las mismas oportunidades de progresar, de igualdad y de respeto. Eso es lo que más me gusta de vivir en Nueva Zelanda”, compartió desde su experiencia el misionero.