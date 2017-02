PreciosTransparentes: Diego Barrios afirma que no hay suba de precios con la nueva medida

El mes de febrero comenzó con la nueva medida implementada por el Gobierno Nacional basada en la transparencia de los precios, la cual generó polémica y confusión tanto en comerciantes como con los clientes. Para explicar cómo funciona y traer un poco de tranquilidad habló Diego Barrios, comerciante de Posadas: “hay una confusión en todo el país y en la plaza local, como que subieron los precios, creo que esta semana se va a ir acomodando todo, hoy el precio en contado es más barato que el financiado. Con esta medida se va a transparentar las tasas de intereses y ahí la gente va a poder ver y saber qué es lo que va a paga”.

Diego Barrios, comerciante posadeño. Audio FM Show.

En cuanto a esto aclaró que “la resolución nos obliga a publicar en que tasas son los costos de los intereses, el sistema funciona así los comerciantes cuando vendemos un producto con tarjeta de crédito o débito tenemos dos gastos, uno es el administrativo, que con tarjeta de débito es el 1,5 y con crédito es el 3%, y el otro gasto que solamente va cuando utilizo la venta en cuotas, es decir en más de un solo pago, es un gasto de descuento financiero, que es lo que el banco me retienen a mi porque le va a financiera esa operación al cliente, y a mí me paga al contado a los 15 o 30 días, depende de cada tarjeta”, y agregó, “como el banco es quién financia me cobra a mí el costo financiero y el comerciante lo pasa al precio final, esto siempre fue así”.

En lo referido a un aumento en las tasas de intereses por parte de las tarjetas, dijo, “yo no recibí ninguna modificación de las tarjetas que me cambie las tasas de intereses que ocupábamos para las ventas en cuotas”, y remarcó que “todo sigue igual”, Barrio, comentó que “lo que se está pidiendo ahora es simplemente para publicidad, no es disfrazar el precio de contado. En realidad no hay cambios en la ecuación económica del comercio ni en el bolsillo del cliente. Si algún comerciante aumento porque creyó que las tasas aumentaron esta errado”.