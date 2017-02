Duro cuestionamiento de la Fedecoop a Luis Prieto y anterior directorio del Inym

A través de un comunicado la Fedecoop manifestó que atento a la grave crisis por la que está atravesando el sector yerbatero el Presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones conjuntamente con el Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones, ha realizado algunas consideraciones sobre esta delicada situación.

En primer lugar destacar las expectativas que tiene esta entidad respecto de la ardua tarea que le queda por hacer al actual presidente a cargo de este organismo que rige los destinos de la actividad yerbatera. Pero; Cuando la cabeza falla el cuerpo no responde , y esto es lo que ha pasado con el anterior responsable del directorio, sumándose a ello quienes actuaron funcional e irresponsablemente desconociendo o ignorando el principal fin para lo cual el INYM ha sido creado, “la defensa de la producción primaria y la promoción del mercado tanto interno como internacional”. Después de mas de diez años de creado este organismo, nada ha cambiado, encontrándonos hoy en peor situación. La impericia y la falta de visión de un presidente que por ser Misionero no puede desconocer la realidad de la modalidad productiva de nuestra provincia, distinta a la de nuestros hermanos correntinos, ha llevado a la implementación (si así se puede llamar), de políticas totalmente desacertadas ignorando la propia Ley 25564 Art. 4 Inc.) b),c),g),i),n) y el Art. 9 del Decreto Reglamentario 1240 solo por citar algunos. A mas de diez años de su creación con la información proporcionada por una rica y basta estadística que se elabora en el propio organismos producto de la recopilación de datos, estamos en la misma situación que diera origen al movimiento de productores que finalmente ha sido el punto de partida de la creación del INYM como órgano que defendería sus intereses, cuestión de rotundo fracaso a la luz de las cifras. Se vende en el mercado interno igual, o menos si tomamos en cuenta el crecimiento demográfico, que hace diez años, y las exportaciones a pesar de los incontables viajes al exterior en la actualidad han caído en el orden del 35% sin poder citar un solo lugar donde se haya afianzado negocio alguno que haya sido perdurable y útil al sector. O sea parecer que se hace mucho para que en realidad no se haya hecho nada.

Fundamentos:

1°: Falta de visión de una realidad que hoy nos golpea, por ignorancia o desidia, incumplimiento del inc. i) Art. 4 que dice “ Realizar y compilar estadísticas, censos y relevamientos de la producción, elaboración, industrialización comercialización y consumo de la yerba mate y derivados, a efectos de implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda, y en caso necesario establecer en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura de la Nación medidas que limiten la producción. No solo no se ha tenido en cuenta sino que desde el directorio y especialmente el presidente alentó la plantación a pequeños productores (tres por uno) como fundamento la eliminación de viejos yerbales, pero que en la práctica llegó como beneficio a un minúsculo grupo que no mueve absolutamente nada, mientras grandes operadores plantaron miles de hectáreas favoreciendo la concentración, y el pequeño productor hoy solo dueño de una hectárea de yerba sin precio, sin plazos, y sin condiciones de comercializar el producto dignamente perdiendo toda rentabilidad sirviendo como efecto expansivo a todo el mercado de hoja verde, provocando asimetrías dentro de la misma actividad entre empresas cooperativas que cumpliendo con el precio oficial a sus asociados tienen que competir con el producto terminado en góndola con aquellas empresas que no lo hacen, con los efectos que están a la vista, perdida de mercado y desaparición de pequeños secaderos y molinos quitando valor agregado a la provincia a favor de empresas extra zona o que se encuentran fuera de esta transformándonos en consecuencia en meros abastecedores de materia prima a merced de los grupos concentrados.

2° Falta de políticas de expansión comercial: Transcurridos más de diez años estamos peor que al inicio. Entendemos perfectamente que esta acción lleva su tiempo y por eso no se entiende la falta de atención en la implementación de estudios de mercados en forma seria, mirando el consumo no solo en la forma tradicional sino buscando alternativas a través del soluble e infusiones por citar algunos. El ex presidente pensó equivocadamente que con una foto con el papa con un mate toda la congregación católica consumiría yerba mate, como tantos otros y solo para ser grafico los viajes solo se transformaron en paseos. (ignorancia total del inc. e) del Art. 4° “Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones del producto que diversifiquen sus usos y aumenten su consumo interno y externo. Hemos realizado innumerables viajes de intercambio a Brasil diciéndoles como mejorar técnicas en todos los aspectos, y hoy nos compiten fuertemente en el mundo, desplazándonos del mercado uruguayo y con fuerte apuesta en el chileno, donde parece mentira, no figuraban en sus viajes en los planes del directorio.

3°) Falta total de atención en trabajar acuerdos, proponiendo con fundamentos acciones con otros organismos gubernamentales, llevando propuestas, trabajos conjuntos, planes asistencias, a pesar de los planteos realizados por el representante del gobierno de la provincia de Misiones, la realidad es que solo consideraban al gobierno llevando los problemas que por incapacidad no tuvieron soluciones, obligando a este a tomar medidas paliativas unilaterales pudiendo el trabajo conjunto ser mucho mas efectivo. (cuestiones impositivas, de trabajo, de alianzas comerciales, promociones, etc. que podría haberse realizado con apoyo del gobierno no han sido considerados).

4°) Falta de visión y consideración del negocio: A pesar de contar con datos de la realidad económica las sesiones de precios se han transformado en una total falta de respeto a la producción primaria transformándose este en una pulseada de la mayor concentración en contra de los desprotegidos intereses de productores y pequeños secaderos y molinos que terminan desapareciendo del mercado, desconociendo lo establecido en el inc. c) del Art. 4° “Identificar estrategias e implementar procedimientos tendientes a optimizar la rentabilidad y competitividad del sector”.

5°) Muy mala política en la implementación de la asistencia financiera: Si bien en el planteo que motivo su implementación ha tenido como fundamento asistir a los pequeños operadores que no podían colocar su producto hasta tanto esto lo realicen, sacando de esta forma materia prima del mercado a fin de mantener el valor de la misma buscando equilibrar la oferta y demanda, se ha transformado en una herramienta que favoreció la concentración colocando la YMC con este mecanismo en estas manos, dejando la decisión del beneficio a las entidades bancarias (siendo una de ellas con el 90% de las operaciones la mas beneficiada), y quien en función de la calificación que determinaban de la carpeta indicaba al Instituto a quien otorgar el beneficio de la tasa de interés. Lógicamente el mas grande se beneficiaba con la mejor tasa haciéndose de dinero cuyo interés no pagaba (lo hacia el INYM) y compraba materia prima presionando sobre el precio a los operadores pequeños. Resultado, el efecto, totalmente contrario al deseado, perjudicando a los pequeños secaderos. A pesar de los reiterados reclamos del sector cooperativo respecto de esta modalidad nunca ha sido considerada. En oportunidad se ha planteado incluso la creación de un centro de operación comercial para la adquisición de materia prima que no implicaba costo alguno en la estructura del INYM, iniciativa que ni siquiera ha sido tomada en cuenta.

6°) Asistencia al productor primario ropas e insumos: Si bien entendemos esta puede ser una medida paliativa en un determinado momento nunca puede dar solución a una cuestión estructural, dos o tres bidones de herbicida, insumos o una muda de ropa de trabajo, que puede ser útil al productor en un pequeño lapso de tiempo, pero jamás solucionara su problema estructural que está dada por la rentabilidad, cuestión sobre la que no se ha trabajado con seriedad, pero la reiterada implementación de estos planes de asistencia solo han significado la erogación de altas sumas de dinero que en definitiva ni siquiera sirvieron para paliar la situación. “Hacer que se hace algo para en realidad, no hacer nada” dilapidando dinero y tiempo en medidas que no benefician a nadie. Trabajando la rentabilidad y mejorando el beneficio, seguramente se podrá prescindir de estas dádivas.

7°) Por último, desde el sector cooperativo misionero y especialmente como federación de cooperativas hemos sufrido la marginación por parte del directorio ( o mayoría de ellos), en la participación como entidad en las elecciones de representantes al directorio del Instituto, metiéndose en cuestiones totalmente ajenas a las facultades del directorio quien contrariando la norma, nos ha impedido resolución mediante, esta posibilidad (aún con dictámenes favorables de la auditoria interna, sindicatura, y el propio cuerpo de asesores legales contradiciendo el inc. n) del Art. 4° “Promover distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona productora.” La actual realidad nos duele a todos particularmente al pequeño productor cooperativo, secadero, o molino. Escuchamos infinitos argumentos que tratan de explicar lo inexplicable, las responsabilidades solo son salvadas cuando en uso de facultades el director ha dejado sentado en acta su discrepancia, si así lo hubiere hecho puede estar tranquilo, sino debería hacerse una autocrítica dando un paso al costado. Lamentablemente quien debería estar dando todas las explicaciones, ha perdido su verborrea de otros tiempos en radios y medios de comunicación sumiéndose en el más profundo de los silencios. Seguramente, los problemas del sector del cual tendría que dar cuenta le son ajenos, los beneficios…. le son propios.