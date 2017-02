Omar Alderete, el defensor paraguayo que busca Boca

Omar Alderete, defensor de Cerro Porteño de Paraguay, reconoció “sondeos” por parte de Boca para sumarlo como refuerzo ante los problemas que muestra el equipo de Guillermo Barros Schelotto en la última línea.

“Sé que hay sondeos de Boca, pero estoy tranquilo. Hasta que no haya nada concreto no pienso más allá”, manifestó el juvenil Alderete en declaraciones radiales.

Alderete, de 20 años, juega como central en Cerro Porteño de Paraguay y mide 1.88 metros. Además vistió la camiseta de la Selección paraguaya, en los Sudamericanos de Argentina 2013 (Sub 17) y Uruguay 2015 (Sub 20). El Xeneize proyecta la inclusión de Federico Carrizo con el 60% de su pase para concretar la operación.

“Trato de manejarme de manera tranquila, enfocándome en Cerro, y si sale lo de Boca sería muy lindo. Tengo un año y medio más de contrato aquí”, indicó el joven central guaraní en diálogo con AM 730 ABC Cardinal, de Paraguay.

“Es muy lindo que un club como Boca se interese en mí, sería una buena oportunidad, y si me voy, iré a pelear el puesto porque no me gusta estar parado”, advirtió Alderete.

El central de Cerro Porteño indicó que estuvo “dos meses parado” por una lesión, pero que ya está “mejor” y que su idea es pelear el puesto en su actual club o en Boca.

En materia de refuerzos, Boca ya acordó la incorporación del arquero Agustín Rossi. El ex Defensa y Justicia, Estudiantes y Chacarita realizó la revisión médica con éxito y solo resta que firme el contrato para sumarse al conjunto líder del torneo local.

Además, el atacante Junior Benítez, primera incorporación del año, tuvo el estreno con sus nuevos compañeros en el predio Pedro Pompilio.