Su marido la golpeó por no querer tener relaciones íntimas delante de los hijos

En Santiago del Estero, una joven denunció a su pareja por haberle propinado una golpiza cuando se negó a mantener relaciones sexuales por la presencia de sus descendientes. “El menor es hijo de él, a los otros no los quiere porque son de una pareja que tuve anteriormente. Incluso amenazó con matarlos”, confesó acongojada.

En Santiago del Estero, Cintia Salvatierra denunció a su marido por haberla golpeado tras negarse a tener relaciones sexuales delante de sus tres hijos.

La víctima confesó que ahora teme por su vida y la de sus pequeños, ya que el hombre es muy agresivo a raíz sus celos enfermizos.

“Es nervioso. Se enoja por cualquier cosa. No me puede obligar a hacer cosas que no quiero. Lo único que quiero es que me deje tranquila con mis hijos”, culminó la angustiada mujer.