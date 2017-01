Fiebre amarilla: Piden que se vacunen las personas que todavía no lo hicieron

Jorge Gutiérrez, Director de Epidemiología de la provincia explicó que “en principio hay que cumplir con el cronograma de vacunas, en nuestra provincia es obligatoria y gratuita. Las personas que no están vacunadas queremos que lo hagan, porque estamos en un área de alto riesgo”, indicó. También precisó que hasta el momento solo hay confirmados 10 casos de dengue en toda la provincia.

Jorge Gutiérrez, Radio República

Además aclaró que “todos aquellos que han recibido una dosis de la vacuna, es suficiente, la inmunidad es de por vida”.

Asimismo precisó que la vacuna viene en 10 dosis por lo que recomendó: “es mejor que se vacune en grupo para no derrochar, una vez abierto se tiene solo tres horas para mantenerlo”.

Además aclaro que desde Nación se establecía que aquellas personas que van de viaje a la costa, no vacunarse por cuestiones de que esa área no es riego, “esa medida no es para nosotros, porque tanto Corrientes como Misiones tiene un sus calendarios como obligatorio y gratuito por una proximidad con algunas zonas de Brasil que si hay brote en este momento”.

Por otro lado sobre el tema dengue manifestó que “son varios cosos menos, aunque la cuestión es no bajar los brazos. La fecha de inicio del incruento de casos el año pasado fue a partir de mediados de febrero, estamos en una época en que podrían aparecer más casos. Estamos trabajando mucho en el interior, estamos con pocos casos, de todos modos estamos esperando que pueda haber más casos en mediados de febrero”.

“Tenemos más de 400 casos sospechosos descartados, estamos todos atentos, el médico y la gente porque sospechas hay, se confirmaron 10 casos.

Por ultimo indicó que “desde este año hay que vacunar a los varones de 10-11 años contra HPV, son dos dosis”.