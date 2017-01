Caso Rolando Maciel: Hay una orden de detención para el joven sospechoso

La autopsia habría determinado que atacaron a Rolando Maciel (62) con arma blanca, según fuentes ligadas a la investigación hay una orden de detención para el joven sospechoso de 17 años, quien se habría fugado y en cuyo departamento se halló la mochila con manchas de sangre de la víctima, con sus pertenencias, documentos, tarjetas y demás. Efectivos de la policía habían hallado el cuerpo de Rolando Benito Maciel (62), el pasado martes 24, sobre la calle Virgen de Lujan S/N° del barrio La Nueva Esperanza de Eldorado, en cercanías al club de Empleados de Comercio.

La desaparición y posterior muerte de Rolando Maciel, el peluquero de 62 años de Hurlingam que llegó a Eldorado la segunda semana de enero para visitar a su familia, sigue dando qué hablar en la zona norte de Misiones, donde sus familiares aun conmocionados por este trágico desenlace, exigen justicia.

Un sobrino de Rolando Maciel sostuvo al respecto “mi tío era muy piola, muy confiado, no tenía problema en ayudar, en escuchar y no hacía diferencias para hacerse amigos, y creo que justamente eso fue lo que lo llevó a encontrar la muerte. Porque se cruzó con malas personas que no merecían sus confianza y se aprovecharon de él, para luego matarlo”.

Y añadió “estamos muy tristes por toda esta situación, mi prima vino a buscarlo de Buenos Aires cuando se enteró que su papá desapareció, mi mamá esta desconsolada. Porque si bien mi tío vivía en Buenos Aires, eran cercanos, él llamaba todas las semanas para charlar y ver cómo estaba todo. Siempre estaba pendiente de su familia misionera. Así es que esto es muy doloroso para nosotros. No podemos creer todavía que terminó de esta manera”.

Por otra parte, fuentes ligadas a la investigación señalaron que hay una orden de detención para el joven sospechoso de 17 años, quien se habría fugado y en cuyo departamento se halló la mochila con manchas de sangre de la víctima con sus pertenencias, documentos, tarjetas de credito y demás.

“Afortunadamente está muy avanzada la investigación” indicaron. Y ante el hecho de que no hay detenidos por este caso, y sobre la pregunta de si este joven habría actuado solo para consumar la muerte de Maciel y el traslado del cuerpo hacia el malezal donde lo hallaron, manifestaron que “por ahora no hay elementos que determinen que haya habido más personas implicadas, porque todo lo que se encontró fue en el departamento de este chico, la mochila de la víctima tiene manchas de sangre, en la casa hay manchas de sangre. Y elementos que se encontraron con el cuerpo hallado de Maciel, pertenecerían a esta vivienda también”.

Con respecto a los resultados de la autopsia señalaron “el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición pero la autopsia habría determinado que atacaron a Rolando Maciel con arma blanca, eso en rasgos generales”.

El peor desenlace de la desaparición

Cabe recordar que en la noche de este lunes 23 de enero, vecinos del barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Eldorado dieron a conocer a la policía que sobre la calle Virgen de Lujan S/N° del barrio La Nueva Esperanza, en cercanías al club de Empleados de Comercio, se constató la presencia del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en avanzado estado descomposición, envuelto en una frazada y un colchón.

Personal de la policía científica realizó el relevamiento pericial correspondiente, pudiendo establecer que el occiso por las características físicas, la vestimenta y tras reconocimiento realizado por un familiar del ciudadano, era Rolando Benito Maciel (62).

Examinado el cuerpo por el medico policial, diagnosticó que el mismo se encontraba en avanzado estado de descomposición con tiempo aproximado de deceso de entre 5 a 6 días. El cuerpo se trasladó a la morgue judicial de Posadas para autopsia.

Maciel vivía en Hurlingam- Buenos Aires, se encontraba de vacaciones en la ciudad de Eldorado desde la segunda semana de enero y desapareció el lunes 16 del corriente, luego de haber salido con rumbo a la casa de un familiar, donde nunca llegó.

El auto de Rolando Maciel (VW Gol gris plata) fue encontrado por la policía el lunes al mediodía en cercanías a la Terminal de Ómnibus de Eldorado, donde según testigos, un hombre joven lo había dejado estacionado el jueves de la semana pasada.