Audio: el empleado público despedido por ostentar un auto comprado con el pago de impuestos dice que “era una joda”

El audio que circula en las redes sociales se lo adjudican a Ariel Camacho, el empleado público que fue despedido por alardear la compra de un automóvil “con plata de los impuestos”. Escucha sus declaraciones.

Ariel Camacho

En el audio de Whatsapp se lo escucha decir: “Me pegaron el escrache mal, te juro nuestro pueblo querido San Pedrito, que gente de m…”, manifestó en el audio.

Además durante la conversación contó que: “tengo un grupo de Whatsapp que son 11 los vagos y uno de ahí adentro es el que me acostó”, se quejó.

En ese sentido, siguió “aclarando” lo sucedido: “Jodiendo andaba con auto prestado, porque en el grupo nos mandamos de todo, sabes cómo son los grupos, y uno de los vagos me mandó al muere, se viralizó y todo el mundo me escrachó. Dentro de mi grupo me acostaron, que porquería, tengo una bronca”, insistió.