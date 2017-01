Tragedia del Paraná: para Bacigalupi “esto no sucedió por casualidad, estuvo la mano del ser humano dejando que pase esto”

Rodrigo Bacigalupi es abogado querellante y familiar de una de las víctimas de la tragedia del Paraná. En ese trágico episodio perdió la vida su primo hermano, Mauro Bacigalupi. Rodrigo recordó esta fecha tan especial y trazó un paralelismo climático: “el cielo está muy parecido al día que pasó lo que pasó. Hasta el clima recuerda ese día”.

Rodrigo Bacigalupi. Radio Libertad

Al repasar lo acontecido ese día, reseñó que todo lo ocurrido fue el resultado de un sistema social y político; “porque la carrera era pública, sobre todo, de todos los posadeños y encarnacenos, y cuando se metió la política, en el mal sentido de la palabra, lo arruinó todo, porque cuando alguien quiere sacar beneficio particular de algo público, lo termina embarrando”

Bacigalupi mencionó que durante la investigación, primero policial y luego penal, de la tragedia lograron darse cuenta que había intereses particulares detrás de la organización que empañaron lo tendría que haber sido una fiesta.

“Hicieron que la competencia se largue cuando no debía largarse; que se hiciera sin los medios con los que debía contar, y que históricamente tenía en sus manos las familias de los participantes. Lo que antes se daba por la participación ciudadana no se dio en estas últimas competencias porque ya empezaban a aparecer interesados, punteros, gente que no tenía como norte el bien común sino el interés particular de sacar una ventajita”.

El abogado y querellante dijo que no hay en el mundo antecedente de lo que pasó acá. No hay registros de que durante una competencia de natación sucedan tantas muertes y heridos “Esto no sucedió por casualidad: estuvo la mano del ser humano dejando que pase esto que nos desoló a todos”

Sin embargo, si hay algo que Bacigalupi rescata como positivo de la tragedia es que a partir de lo que ocurrió en el Paraná empezaron a sonar las alarmas en lugares donde antes no sonaban. Comenzaron a cuidarse y a informarse sobre todo lo relacionado con la seguridad.

Cómo ocurrieron los hechos

Bacigalupi reconstruyó los hechos de aquel fatídico día: “Ninguno de los responsables de velar por la seguridad, de cuidar las vidas de los participantes, les informó que había barcazas de gran porte a solo 800 metros del lugar de largada. En algunos casos pegados al canal de navegación y en otros sobre el canal de navegación, por el mismo lugar donde se iban a desplazar los nadadores. Cualquiera que haya participado en alguna de estas carreras sabe que el lugar donde más corre el río, en la medida que sirva para el cruce, los nadadores lo utilizan porque es la vía más rápida para llegar antes. Entonces, cuando los nadadores se acercaron a esa zona lo que ocurrió fue que las barcazas, que están inmovilizadas arriba de una masa de agua que está en movimiento, por lo que el agua cuando encuentra un cuerpo sólido, choca contra él y busca una rápida salida. Entonces se genera un efecto de aceleración de la masa de agua. Y en este caso fue hacia abajo, por eso los nadadores que llegaban a las barcazas empujados por la corriente el agua los empujaba abajo. Ninguno de los nadadores tuvo problemas con el primer frente de barcazas, fue con el que estaba detrás de éstas, porque nadie se las esperaba, de manera que cuando llegaron a ese lugar ya era imposible evitar ser absorbido por esa corriente que formaba como un tobogán que se metía debajo de las barcazas. Eso motivó que tantos nadadores y palistas quedaran sumergidos. Muchos sobrevivieron, lamentablemente otros no”.

“En ese momento nadie entendía lo que estaba pasando y se produjo un gran caos, porque quedaron solos. No había nadie, estaban todos lejos. El barco más grande de prefectura se había ido con el primer competidor, que era el que menos lo necesitaba. A este grupo los debió haber custodiado moto de agua de Prefectura, que no había salido. Este grupo, que era el pelotón del medio, estaba solo”.

La causa

La cusa ya tiene condena del Tribunal Oral Federal, que fue confirmada por la Cámara de Casación Federal. Se está aguardando que la Corte Suprema resuelva un recurso de queja presentado por los condenados, Jorge Antonio Lezcano, ex Prefecto y Hugo Alberto Alfonso, organizador de la prueba, que apelaron la decisión y presentaron un recurso extraordinario. Ahora solo queda que la Corte resuelva el tema.

“La corte tiene que fallar, primero sobre la queja, y luego, si lo considera admisible, meterse en la cuestión de si todo fue hecho a derecho, y se éste fue aplicado correctamente”, explicó Bacigalupi.

“El condenado siempre dijo que él tenía que haber sido juzgado por la justicia paraguaya. Una persona que es argentina, que organizó la prueba en Argentina, que estaba en el río, que estaba participando… y luego concluye en su defensa que lo tendría que haber juzgado la justicia paraguaya, cosa que la justicia argentina denegó”, sostuvo el abogado.

La condena fue de 4 años a Lezcano y 3 años y medio para Alfonso, de cumplimiento efectivo. Por lo menos deberían cumplir 2 tercios de la pena.