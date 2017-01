Bomberos advierten que podrían suspender la cobertura en la Ruta 12

Las asociaciones de bomberos afiliadas a la Federación Provincial que tienen cobertura en la Ruta 12 podrían suspender el servicio que prestan en la mencionada vía por el incumplimiento de pago de la empresa concesionaria, Caminos del Paraná.

Así lo hizo saber Waldemar Laumann, presidente de la Federación de Bomberos de Misiones, quien explicó además que los bomberos voluntarios que prestan servicio en la Ruta 12, tienen un contrato con la concesionaria y tienen una deuda pendiente. Waldemar Laumann, pdte de la Federación de Bomberos de Misiones

Las asociaciones ya se juntaron para hacer una advertencia en forma conjunta, ya que la empresa viene se viene atrasando en los pagos. “Los hombres y mujeres que trabajamos en bomberos somos voluntarios, pero las estaciones de servicio, los repuestos, los neumáticos y los elementos de protección personal de lucha contra incendios y rescate de personas no. Éstos últimos son muy caros porque son equipos importados en base a valor dólar”, explicó Laumann, que también hizo referencia al trabajo que en muchos asociaciones de la provincia se da, donde los bomberos tienen que hacer todo tipo de actividades extra, como venta de empanadas, polladas, etc., para poder afrontar los gastos de funcionamiento.

Según explicó el presidente de la asociación de bomberos, Caminos del Paraná tenía un atraso en los pagos de 3 meses. Regularizaron una parte de la deuda y transfirieron otra, pero en ese lapso aumentó todo, desde el combustible hasta los seguros para el personal.

Todas las asociaciones que se encuentran en el radio de cobertura de la Ruta 12, desde Itaembé Miní en Posadas hasta Puerto Iguazú se rigen por el mismo convenio marco, que establece el pago de 20 litros de gas oil por km de cobertura por mes. Es decir que si, por ejemplo, a una asociación le toca cubrir 30 km le corresponde el valor de 600 litros de gas oil por mes.

Asimismo, el convenio se limita solo a la extinción de incendios, pero sin embargo, desde que comenzó a aplicarse el mismo los bomberos hicieron todos los trabajos, como rescate de personas, traslado a hospitales y hasta limpieza de la cinta asfáltica, por el mismo monto.

Según Laumann el argumento de la empresa es que no estaría recibiendo el subsidio de la Nación. “Lo único que yo sé es que si no tengo el efectivo para pagar el peaje, no puedo circular por la ruta”, razonó Laumann, pidiendo reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

Caminos del Paraná tiene plazo hasta fines de enero para ponerse al día con la deuda a los bomberos. Una vez vencido ese plazo se volverán a reunir para evaluar las medidas a tomar.

En la provincia de Misiones hay 32 asociaciones afiliadas a la federación, con un total de mil efectivos. Además cuentan con una academia provincial de capacitación, un centro de entrenamiento móvil, que depende del Consejo Nacional de bomberos y un simulador de incendios, ubicado en San Pedro.

