Tragedia en Brasil: Erika superó una cirugía de nueve horas donde le reconstruyeron la pelvis en Buenos Aires

La estudiante Erika Romero (17), una de las sobrevivientes del trágico vuelco ocurrido en Brasil el mes pasado durante el viaje de fin de estudios de un contingente de secundarios misioneros, fue operada en Buenos Aires por las gravísimas lesiones que sufrió en la cadera.

La intervención consistió en una reconstrucción total de la pelvis. Fue exitosa y duró aproximadamente nueve horas. Ahora seguirá con su recuperación y en el horizonte cercano no se vislumbra otra intervención quirúrgica.

Erika estuvo internada 13 días en Santo Angelo (estado de Río Grande do Sul) y el 29 de diciembre la trajeron a Posadas, desde donde la derivaron a Buenos Aires.

La familia confía en que la joven no quedará con secuelas y que podrá caminar con normalidad. Con ese objetivo, es sometida a un tratamiento riguroso. El alivio para ella es que ya no siente los terribles dolores de las horas posteriores al accidente. Y hasta pasó con estoicismo el prequirúrgico donde tuvo que soportar el peso de 16 kilos en una pierna a fin de que le estiraran los tendones y no quedara con una pierna más corta que la otra.

Si la recuperación avanza como ahora, la chica recibiría el alta en la clínica porteña en los próximos días y quedaría la rehabilitación kinesiológica par a su vuelta a Misiones. Incluso tiene pensado seguir sus planes de estudio, yendo en silla de ruedas a la Facultad de Ciencias Exactas, donde cursará la Licenciatura en Genética.

Erika egresó de la Escuela Fortín Mbororé y era parte del contingente de 62 estudiantes que iban en el micro que volcó el viernes 16 de diciembre camino a las playas de Camboriú, a un costado de la ruta BR285, entre las localidades de Caibaté y San Miguel de las Misiones.

En el accidente perdieron la vida dos estudiantes y una coordinadora.