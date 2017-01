Detuvieron a joven que agredió a su ex pareja embarazada en Posadas

La víctima de 22 años fue contenida y sobre todo asistida por médicos dado su avanzado embarazo que, aunque es gestación compleja, no tuvo complicaciones a raíz de este episodio.

Todo se originó ayer alrededor de las 22 sobre una calle vecinal del barrio Cruz del Sur. Viviana (22) iba camino a un kiosco cuando fue abordada por su ex concubino José María B. (18), quien la comenzó intimidando verbalmente y luego la sujetó violentamente de los brazos.

Presumiblemente en todo momento el agresor expresaba que de no reiniciarse la relación iba a alterar aún más emocionalmente a la víctima quien gesta un embarazo con riesgo cardiaco.

Familiares de la joven se percataron de la situación y llamaron a la Policía. En ese momento llegaron al lugar efectivos de la seccional 7ª, los que detuvieron en las inmediaciones al agresor de 18 años quien aparentemente ya había agredido a la víctima en otras ocasiones.

En esta oportunidad la oficial a cargo de la comisión policial dialogó y convenció a Viviana para radicar inmediatamente la denuncia por violencia de género, al tiempo que fue derivada al hospital Favaloro para su atención.

Pese al dramático momento la joven embarazada no tuvo mayores complicaciones y se presume fecha de parto a mediados de este mes.