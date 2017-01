Brasil: Aguas vivas complican la estadía de turistas en las playas de Río Grande Do Sul

¿Qué hacer y que no hacer ante las quemaduras que producen estos animales? Leelo en esta nota. El retorno este verano de gran cantidad de aguas vivas o medusas al mar Gaucho ha ocasionado que hasta los típicos negocios o kioskos de playa, ahora también ofrecen vinagre de alcohol, muy utilizado para aliviar el ardor que producen las toxinas de esos habitantes del agua salada.

Un visitante no deseado volvió a aparecer en las aguas de la costa norte de Rio Grande Do Sul. Las medusas que infestaron el mas gaucho el verano pasado, regresaron en un número considerable en esta temporada, con sus temibles tentáculos que poseen toxinas capaces de causar quemaduras y ardor. Los expertos aconsejan no seguir las creencias populares como la aplicación de orina, gaseosa o pasta dental en la piel.

Los informes de ataques son frecuentes. En la tarde del lunes, cerca de la caseta de vigilancia Nº 45 en Arroio do Sal, Maria Eduarda Signorelli Berna de nueve años, salió del mar con una roncha roja en la pierna y el brazo. La madre, Daniele Duarte Signorelli, de 31 años, sabía exactamente qué hacer. Era la cuarta vez que esa niña sufría quemaduras en menos de una semana. Corrió a donde estaba la socorrista, que ya tiene una botella de vinagre preparado para satisfacer los bañistas más desafortunados. Pasó el líquido en la piel de su hija, y al poco tiempo, ya la chica estaba de vuelta en el agua.

Los kioscos más cercanos al mar han incluido el vinagre entre los productos ofrecidos – gratis – para los bañistas. El dulce Quiosco en Capao da Canoa, incluso tiene dos modelos de pulverización: botellas transparentes normales, y rodeado de figuras jirafa, oso y león, para que no se asusten los chicos.



Durante el fin de semana, según testimonios de quienes atienden allí, han vaciado la botella entera de 750 ml para asistir a los bañistas.

Incluso los socorristas están sufriendo el doloroso toque de las medusas. Ciro Severo da Silva, de 39 años, sufrió quemaduras en el brazo durante el fin de semana y el martes, todavía tenía las marcas. Se estima que cerca de un centenar de personas han sufrido lesiones similares el sábado y el domingo cerca de su cabaña en el sur de la Atlántida.

La bióloga del Centro de Estudios de la Costa, la limnología y Marino (Ceclimar) Carla Osorio dice que la presencia de estos animales aumenta por la variación de las corrientes marinas. Que generalmente es causada por la llamada corriente de Brasil, que viene del norte trayendo el agua un poco más caliente y más limpia.

Cuando aumenta también el número de bañistas debido a las buenas condiciones del mar, los casos se multiplican también – explica la bióloga.

Hay muchas creencias populares que implican soluciones caseras o improvisadas para aliviar el dolor causado por las medusas. Uno de los más curiosos y difundido recomienda el uso de la orina en el sitio afectado. La dermatóloga Celia Kalil advierte que ese método puede empeorar el problema en lugar de ayudar. Ya que además de no llegar al beneficio esperado, puede incluso dar lugar a algún tipo de contaminación en la herida.

El cuerpo de bomberos también condena el uso de este recurso, así como los otros supuestos tratamientos como gaseosa de cola o la pasta dental. Ni siquiera el agua dulce se debe aplicar a la lesión, porque se corre el riesgo de aumentar el área afectada por la toxina. Para lavar el sitio, se debe utilizar el agua de mar, recomiendan.

El tratamiento inmediato más recomendable es la aplicación de vinagre de alcohol, en el área afectada por los tentáculos. Si hay complicaciones, tales como del corazón o trastornos respiratorios causadas por las alergias, se debe buscar atención médica de emergencia. Fuente: Zero Hora.