ITC: “Todas las estaciones de servicio de Posadas deben aplicar la rebaja”

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, afirmó que todas las estaciones de servicio de Posadas, deberán aplicar la rebaja del Impuesto de Transferencia al Combustible, que comenzó a regir este 1 de enero. No obstante, dijo, que algunos aún no actualizaron, ya que no habrán realizado el trámite correspondiente. Recordó, por otra parte, que a mediados de enero habrá un incremento del 8 por ciento en los combustibles.

Faruk Jalaf. Radio Libertad

Señaló que las petroleras piden estar en regla “y posiblemente no todos pudieron hacer el trámite”. Al respecto indicó que deben hacer trámites municipales, y en Rentas, ya que cambia la facturación para los responsables inscriptos.

Jalaf insistió en la necesidad de que el ITC se reglamente en toda la provincia, como lo vienen solicitando. Recordó que, de todas maneras, se espera un aumento del 8 por ciento para este mes, que va a diluir la baja obtenida con el ITC.