Estafa con la “Flor de la Abundancia”: la oficial será imputada esta semana e investigan si actuó con cómplices

En las próximas horas, la oficial de Policía Analía Vanesa Torres, acusada de haber sido la responsable de una modalidad de estafa conocida como la “Flor de la Abundancia”, será imputada por el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, quien la citará para la declaración indagatoria.

Hasta el momento son tres las denuncias contra ella, pero se sumarían más, habida cuenta de que se habla de unos 100 damnificados. Fuentes del caso indicaron que las pesquisas apuntan ahora a la búsqueda de esas víctimas y a determinar si la uniformada actuó sola. Una maniobra de tal envergadura es difícil que lo haya desarrollado sola, estiman los detectives.

Torres prestaba servicios en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional Uno y además tiene un puesto de ropa en la Feria La Economía de Garupá, que funciona a pasos de donde era la Garita del Kilómetro 10. A quienes captaba les hacía bajar una aplicación, abonar la suma de mil pesos y buscar otros dos jugadores.

El juego estaba dividido en distintos niveles y quien llegaba al centro de la “flor” se llevaba ocho mil pesos, 8 veces lo aportado. Se cree que semanalmente la oficial recaudaba 160 mil pesos. Habría empezado con la historia en septiembre.

Tres jugadores enojados porque no cobraron lo prometido deschavaron a Torres. Uno llegó a cobrar parte del premio por estar en el centro. Los otros no vieron un peso y además la oficial les bloqueó el Whatssap con el que se comunicaban.

Los damnificados serían todos de la zona Sur de Posadas y de Garupá. La oficial ganaba adeptos en la feria (donde se cree invertía el dinero recaudado) y gracias a los jugadores que se iban sumando y que deseaban llegar a la zona del premio mayor.

La “Flor de la Abundancia” fue inventada hace un siglo por Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que vivía en Estados Unidos. Los primeros casos en la Argentina aparecieron en la década del 80 y del 90 en Argentina. Actualmente regresó, gracias a la hipercomunicación, de la mano de Whatsapp y otras aplicaciones.

Torres y probablemente algún cómplice vieron la oportunidad y se aprovecharon de incautos.

“Atrás no hay ningún tipo de sustento ni un negocio que lo avale. Es un sistema de ilusión que empieza y colapsa rápidamente porque depende del aporte continuo de nuevos contribuyentes. Llega un momento que el círculo se va cerrando”, explicó a Infobae.com Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales.

“Hace mucho tiempo hay estafas de este tipo, pero antes no nos enterábamos porque se buscaban grupos selectos y se apostaba a la confidencialidad. Les pedían que no lo comentaran porque sino quedaban afuera. Ahora, con las redes sociales, es muy difícil sostener ese hermetismo”, señaló.

“Generalmente buscan a personas vulnerables y crédulas, con un nivel socioeconómico bajo. Por eso, en un principio el foco estaba puesto en mujeres que eran el sostén del hogar”, sostuvo Otálora.

Hay versiones que se manejan en Posadas de que el juego habría ganado adeptos inclusos en algunos colegios secundarios, con montos menores de aportes. Preocupante.

