Bajó el precio de la nafta en Posadas desde hoy: $17,18 el litro de la súper en las YPF

Era la noticia más esperada por los posadeños y por los pobladores de las localidades vecinas, como Garupá y Candelaria. Desde las 0 de hoy empezó a regir la rebaja del impuesto a la transferencia de los combustibles para la capital misionera y para Clorinda, en Formosa. El beneficio había sido publicado en el Boletín Oficial el martes 27 de diciembre.

Los compradores comprobaron con el correr de las horas del 1 de enero, que no en todos los surtidores bajaron los precios. Solo las estaciones de servicio de YPF aplicaron la reducción de precios. Así, la nafta súper (que más se consume) pasó de 19,56 pesos a 17,18 el litro. La Infinia (nafta premium), de 21,54 pesos a 19,16; la diesel, de 16,99 a 15,49; y la Infinia diesel, de 19,59 a 18,09 pesos.

Las colas en esos surtidores, obviamente, fue la más extensa. De todos modos, salvo en algunos, el movimiento no fue caótico.

La rebaja del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) para la ciudad de Posadas regirá, inicialmente, por seis meses, es decir hasta el 30 de junio.

Las estaciones de servicio de Shell y Esso, no modificaron los valores. En las primeras, la nafta súper está 19,75 pesos; la V-Power, 21,98; la fórmula diesel, 17,57; y la V-Power Diesel, 20,09 pesos. En las Esso, la 5000 está 19,45 pesos; la Euro+Diesel, 19,59; y la 8000, 21,54. Estos valores se modificarían en las próximas horas.