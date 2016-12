Pese a la prohibición de acercamiento, persiguió a su ex pareja hasta la comisaría y fue detenido.

Yanina G. (31) iba en un colectivo urbano cuando notó que su ex pareja César L. abordó la misma unidad en una parada de la Rotonda de Posadas.

Pese a la prohibición de acercamiento impuesta por la Justicia, el hombre intentó llegar junto a la denunciante, quien toleró la situación hasta llegar a Garupá donde descendió y se dirigió hasta la comisaría local, siendo perseguida por su ex concubino.

Una vez en la dependencia policial la víctima contó lo sucedido y los uniformados detuvieron preventivamente a César L. a quien se le notificó la causa por desobediencia judicial.