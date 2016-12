Hoy se cumplen 12 años de la tragedia de Cromañón

–Uno después de perder amigos y familiares aprende. Esa era nuestra irresponsabilidad, que la situación pasara desapercibida. Hasta ese momento, nadie de los que estábamos ahí creía que esto iba a ocurrir. Cuando se habla de la pirotecnia en Cromañón pareciera que apareció un elefante con un paraguas y no nos dimos cuenta. Yo ahora me pregunto cómo me quedaba ahí, cómo no me iba. Pero eso es hablar con el diario del lunes. En ese momento había una conducta permisiva, eran cosas que pasaban en todo el ámbito del rock, y también en otros ámbitos. Todos los que estábamos ahí estábamos acostumbrados a este tipo de eventos.