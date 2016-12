La lección que un profesor le dio a los alumnos que no aprobaron

Pablo Poó Gallardo dio una lección sobre esfuerzo y constancia que transcendió las paredes de su aula y que, gracias a la viralización del video, llegó a miles de estudiantes.

“No sabés nada de la vida. La vida es una putada. La vida no te espera, no te comprende, no te hace recuperaciones. Ustedes ahora viven muy bien. Su única obligación es estudiar, y muchos no la cumplen”. Esta es una de las primeras frases con la que comienza un discurso que se termina convirtiendo en una auténtica lección de vida proyectada al futuro de sus alumnos.

“Llegan a casa y sus padres les dan la comida, la ropa y los celulares, a los que les rompen la pantalla cada dos por tres. Les pagan hasta el alcohol. Pero es que la vida no es esta burbuja en la que ustedes viven durante los cuatro años de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria)”, les dijo.

“No es que no puedan, es que no quieren. Tienen capacidad de sobra, lo saben, se los digo todos los días. El problema no es de capacidad, sino de esfuerzo. Son unos vagos, lo decimos en clase y hasta se ríen, porque lo reconocen”, lamentó. “Será la vida quien los pongo en su sitio, y es eso lo que les quiero ahorra”, agregó.